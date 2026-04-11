O lema "Jogue com Responsabilidade" acompanha todas as campanhas publicitárias de bets no Brasil e busca incentivar apostas seguras, conscientes e responsáveis. Isso ocorreu devido à Lei 14.790/2023, que regulamentou o setor no país e estabeleceu diretrizes para um mercado mais sustentável.

Ao longo deste artigo, mostramos um guia completo para apostar de maneira saudável. Conheça as ferramentas de jogo responsável e saiba como usá-las. Saiba como identificar sinais de vício, onde buscar ajuda e lembre-se de que as apostas são entretenimento e não fonte de renda!

Como jogar com responsabilidade na prática?

Para jogar com responsabilidade na prática, defina limites antes de começar a apostar e, durante a sessão, fique atento ao seu comportamento e às reações.

Reunimos algumas dicas em conformidade com a Portaria nº 1.231/2024 do Diário Oficial da União que estabelece diretrizes para o jogo responsável. Elas valem tanto para apostadores iniciantes quanto para experientes.

Antes de começar a apostar

O jogo responsável começa antes mesmo de você confirmar a sua primeira aposta. Por isso, defina previamente os limites da sessão de apostas adequados ao seu orçamento. Abaixo, veja nossas dicas:

✅ Estabeleça um orçamento mensal e fixo para as apostas a partir do dinheiro que não fará falta para suas economias; ✅ Jamais aposte usando valores de que você precisa para despesas essenciais como alimentação, moradia e transporte; ✅ Logo após se cadastrar, use os controles de limites para definir o tempo de jogo, depósitos e perdas nas apostas; ✅ Antes de apostar, entenda como funcionam as odds nos esportes ou a mecânica do jogo de cassino que pretende jogar; ✅ Saiba que as chances de perdas são maiores do que as de ganhar, pois as apostas são baseadas em probabilidades e aleatoriedade; ✅ Não aposte pensando em melhorar as finanças pessoais, pois essas atividades são apenas para entretenimento e não para fonte de renda.

Durante as apostas

Jogue com responsabilidade durante as apostas, ficando atento ao seu comportamento e a como está reagindo aos retornos e às perdas. Siga dicas como:

✅ Monitore a frequência com que você aposta e limite o tempo máximo por cada sessão; ✅ Evite tempos longos apostando e faça pausas a cada 30 a 60 minutos para sair da tela e se movimentar; ✅ Se está sob efeito do álcool ou emocionalmente afetado, não aposte; ✅ Faça gestão de banca e siga, à risca, os limites definidos no seu planejamento de apostas; ✅ Jogue apenas nas casas de apostas legalizadas pelo SIGAP e com "bet.br" na URL; ✅ Nunca tente recuperar o saldo perdido. O comportamento de "apostar para recuperar" é um dos sinais do jogo problemático; ✅ Faça gestão financeira registrando todos os valores gastos nas apostas. De preferência, use uma conta bancária separada para controlar o montante usado para jogar.

Quais são os sinais de que as apostas estão se tornando um problema?

Os sinais de que as apostas estão se tornando um problema incluem mudanças repentinas na rotina, preocupações frequentes com as apostas, aumento contínuo do valor apostado, endividamento, irritabilidade, entre outros.

Alguns sinais são sutis e podem avançar ao longo do tempo. Por isso, a prevenção e autoavaliação são o melhor caminho para o jogo responsável. Conheça, abaixo, os três indicadores do jogo problemático.

Sinais comportamentais

Mudanças na rotina, dificuldades de concentração e omissões sobre as apostas fazem parte dos sinais comportamentais que indicam que as apostas estão afetando a sua vida cotidiana. Entenda:

⚠️ Dificuldade em parar: aposta mais do que pretendia e não consegue parar, aumentando a frequência das apostas e evidenciando a falta de controle; ⚠️ Desleixo com as responsabilidades: o trabalho, estudos, família e relacionamentos passam a ser escanteados e negligenciados; ⚠️ Omissão sobre o comportamento: esconde ou mente o quanto apostou, evita falar do assunto e apaga o histórico das transações; ⚠️ Foco contínuo nas apostas: pensa nas apostas no trabalho, em atividades de lazer e fica ansioso para jogar novamente; ⚠️ Aposta para recuperar: tentativas insistentes e frequentes para recuperar o que perdeu a todo custo.

Estes são alguns sinais de que as apostas estão interferindo na sua vida. Se identificar algum comportamento, não se envergonhe e busque ajuda.

Sinais financeiros

O jogo problemático se evidencia em sinais financeiros, podendo causar endividamento e dificuldades em pagar contas essenciais devido aos valores destinados às apostas. Fique atento aos indícios:

⚠️ Apostar o dinheiro de contas essenciais : jogar com os fundos do aluguel, da alimentação e de contas fundamentais para o dia a dia;

: jogar com os fundos do aluguel, da alimentação e de contas fundamentais para o dia a dia; ⚠️ Empréstimos para jogar : pedir dinheiro a juros a terceiros e usar cartões de crédito visando o jogo;

: pedir dinheiro a juros a terceiros e usar cartões de crédito visando o jogo; ⚠️ Perdas patrimoniais : venda de bens para custear as apostas;

: venda de bens para custear as apostas; ⚠️ Tentativas de recuperar as perdas: jogar com valores cada vez maiores visando recuperar o que perdeu.

Sempre jogue com responsabilidade para com suas finanças e a qualquer indício de descontrole, busque ajuda e aplique limitações na sua conta.

Sinais emocionais

Os sinais emocionais de problemas no jogo refletem dependência psicológica, irritabilidade, culpa e até refúgio nas apostas. Essas mudanças podem ser indícios de problemas, entenda:

⚠️ Perda de interesses nos seus hobbies: atividades antes prazerosas e praticadas passam a ser desinteressantes; ⚠️ Irritabilidade relacionada às apostas: raiva intensa quando não consegue jogar, após ser impedido ou quando perde; ⚠️ Euforia exagerada ao ganhar: empolgação intensa após ganhar e inclinação impulsiva para apostar mais e mais; ⚠️ Ansiedade quando não está apostando: fica inquieto e quer apostar a todo momento e em todo lugar; ⚠️ Isolamento social: se isola de amigos, familiares e busca refúgio no jogo.

Ao identificar qualquer um desses indícios comportamentais, financeiros ou emocionais, busque ajuda. Existem profissionais gratuitos e acessíveis no Brasil para prevenir e tratar vícios em jogos de azar.

Onde buscar ajuda para o vício em apostas no Brasil?

As principais instituições onde você pode buscar ajuda para tratar o vício em apostas no Brasil são Jogadores Anônimos, Programa Ambulatorial do Jogo e Rede de Atenção Psicossocial.

Todas elas são gratuitas e possuem profissionais especializados, unidos em uma rede com o objetivo de parar de jogar e retomar o controle da vida.

Jogadores Anônimos (JA)

Jogadores Anônimos é uma irmandade gratuita sem mensalidades ou taxas, cujo único critério para se tornar membro é o desejo de parar de jogar compulsivamente.

A instituição está espalhada em 20 estados da federação com reuniões presenciais, além do site online com WhatsApp e sessões virtuais para ajudar no tratamento da ludopatia.

Funcionamento: reuniões grupais com o objetivo de compartilhar experiência e se ajudar coletivamente a tratar o vício; 12 Passos de Recuperação: metodologia de tratamento em 12 etapas focadas, primeiro, em reconhecer e aceitar os problemas com o jogo até auxiliar outros jogadores compulsivos.

Programa Ambulatorial do Jogo (PRO-AMJO)

O Programa Ambulatorial do Jogo, conhecido como PRO-AMJO, é um serviço público que oferece uma equipe multidisciplinar com atendimento psicológico e psiquiátrico para os pacientes.

O PRO-AMJO divide o tratamento em três etapas:

Acolhimento e triagem por equipe multidisciplinar; Atendimentos psicoeducacionais para o paciente e familiares; Término da psicoterapia com indicação para participação em grupos coletivos pós-terapêuticos.

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma rede integrada de serviços profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é tratar pessoas com dependências, seja nas apostas ou em outras atividades.

O acesso é gratuito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Brasil com tratamento digno, anônimo e profissional. Veja alguns dos princípios do RAPS:

Respeito aos direitos humanos;

Combate ao estigma e preconceito;

Promoção da equidade;

Atendimento integral e multiprofissional.

Quais são os meus direitos como apostador?

Os direitos dos apostadores incluem a suspensão temporária ou permanente da conta, retirar o saldo a qualquer momento e outros, conforme a Portaria nº 1.231/2024 que trata sobre o Jogo Responsável no Brasil.

Abaixo, confira os direitos que ajudam a manter o jogo responsável:

➡️ Direito de suspender temporariamente a conta a qualquer momento;

➡️ Direito de encerrar a conta definitivamente quando quiser;

➡️ Direito de resgatar o saldo disponível sem limite e sem custo, mesmo se estiver autoexcluído;

➡️ Direito de não ceder seus dados ou conta para terceiros apostarem;

➡️ Direito a um Serviço de Atendimento ao Cliente para dúvidas em português e na escala 24/7;

➡️ Direito à proteção dos dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018).

O que é jogo responsável?

Jogo responsável é um conjunto de políticas, ferramentas e práticas que buscam orientar, prevenir e tratar os jogadores de possíveis comportamentos problemáticos nas apostas.

As diretrizes incluem a prevenção, com educação e autolimitação dos jogadores; proteção, a partir da restrição a vulneráveis (menores de 18 anos) e beneficiários de Programas Sociais; e assistência com canais de apoio e tratamento.

No Brasil, foi a Portaria nº 1.231/2024 que inaugurou a política no país, tornando o jogo responsável uma responsabilidade coletiva e compartilhada entre os apostadores, plataformas, reguladores e mercado publicitário.

Quais são os objetivos do jogo responsável?

Os objetivos do jogo responsável são prevenir que as apostas causem problemas financeiros, emocionais e comportamentais. Isto porque problemas como a ludopatia causam danos às famílias, às empresas e ao sistema de saúde público.

Entenda os principais objetivos:

Transparência nas apostas;

Prevenir a compulsividade e ludopatia;

Proteger grupos vulneráveis como menores de 18 anos e participantes de benefícios sociais;

Garantir o acesso exclusivo às apostas para adultos (18+).

Por que as plataformas são obrigadas a oferecer essas ferramentas?

As plataformas são obrigadas a oferecer ferramentas de proteção e incentivo ao jogo responsável devido às Leis 14.790/2023 e à Portaria SPA/MF n° 1.231/2024.

Em todas as bets autorizadas existem canais de atendimento 24/7 e ferramentas de autolimitação disponíveis. Inclusive, a legislação prevê punições para as casas de apostas que descumpram as diretrizes, tais como:

Advertências : comunicados sobre irregularidades;

: comunicados sobre irregularidades; Multas : sanções entre R$50 a R$2 bilhões, dependendo da gravidade e dos danos ao apostador;

: sanções entre R$50 a R$2 bilhões, dependendo da gravidade e dos danos ao apostador; Suspensão temporária do operador : a plataforma é impedida, pelo SIGAP, de receber novas apostas em um período específico;

: a plataforma é impedida, pelo SIGAP, de receber novas apostas em um período específico; Cassação da licença: punição máxima para descumprimentos graves do operador no país, sendo obrigado a se desvincular do mercado brasileiro.

Quem fiscaliza o jogo responsável no Brasil?

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) é o órgão que regula e fiscaliza as casas de apostas no Brasil. O monitoramento é realizado por meio do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), que permite avaliar se as plataformas atendem às diretrizes do jogo responsável.

Entre os principais pontos, a SPA, com suas plataformas de gestão, verifica se as plataformas:

Disponibilizam ferramentas do jogo responsável;

Permitem a autoexclusão dos jogadores;

Exibem avisos sobre os riscos nas apostas e incentivo para jogar com responsabilidade;

Impedem o acesso de menores de idade;

Apresentam publicidades reais e não apelativas;

Evitam qualquer incentivo a apostas irresponsáveis.

Além disso, a SPA também fiscaliza a segurança das plataformas, as transações de depósitos e saques e outros aspectos financeiros relacionados à operação das casas.

A Secretaria está vinculada ao Ministério da Fazenda, que é responsável por definir as normas do setor e autorizar novas operadoras a atuarem no país.

Caso haja descumprimento das regras, os jogadores podem registrar denúncias diretamente na Secretaria de Prêmios e Apostas, na plataforma no consumidor.gov.br ou no Procon.

Quais são as ferramentas de jogo responsável nas plataformas?

As ferramentas de jogo responsável presentes nas plataformas permitem aplicar limites (depósitos, perdas e tempo), se autoexcluir e autoavaliar-se.

Você pode ativá-las em qualquer uma das melhores casas de apostas legalizadas no Brasil. Todas essas ferramentas ficam disponíveis após entrar em sua conta, ir no perfil e tocar em "Jogo Responsável".

Limite de depósito

A ferramenta de limite de depósito permite restringir o valor que o apostador pode transferir para a casa de apostas. Ela se aplica a um período de tempo, seja por dia, semana ou mês, conforme escolha do apostador.

Ao atingir o limite, a casa de apostas não permite mais nenhum depósito no período escolhido, rejeitando as transações automaticamente.

Saiba que a ativação do limite de depósito é imediata, mas para aumentar novamente é necessário aguardar o período de reflexão definido pela plataforma.

Limite de perdas

O limite de perdas pode ser definido por dia, semana ou mês. Essa ferramenta restringe quanto o jogador pode perder e, ao atingir o limite, a conta não pode mais aplicar apostas no período.

Essa ferramenta é diferente do limite de depósito, pois um restringe quanto pode depositar e outro quanto pode perder. Veja um exemplo prático:

Limite de depósito de R$50;

Limite de perda de R$20;

Depósito de R$50.

Se o jogador receber R$20 em retorno, o saldo ficará em R$70. Se ele perder R$20, o limite de perda já é ativado e novas apostas são bloqueadas, mesmo o saldo ficando em R$50.

Reality checks e limite de tempo

Jogue com responsabilidade ativando limite de tempo na sua conta, determinando quanto tempo você pode ficar conectado em uma sessão. Isso ajuda a evitar o jogo compulsivo e incentiva a reflexão sobre o próprio comportamento nas apostas.

O limite de tempo fica disponível para restringir os minutos ou horas de apostas por dia, semana ou mês.

As bets legalizadas também possuem Reality Checks, com alertas automáticos que mostram o tempo que o jogador está apostando, seguindo a determinação da Portaria 1.231/2024. Inclusive, algumas plataformas fazem logout automático após inatividade.

Autoexclusão

A autoexclusão restringe o acesso da conta do usuário de modo temporário ou permanente. Mesmo após ativar essa medida, o apostador tem o direito de sacar os valores disponíveis na carteira. Entenda os dois tipos:

Temporária : restringe o uso da conta por meses ou anos;

: restringe o uso da conta por meses ou anos; Permanente: encerra a conta de forma definitiva e irreversível, impedindo que o jogador abra nova conta na mesma plataforma.

Para solicitar a autoexclusão, é preciso enviar um e-mail para o suporte ou ir ao botão de jogo responsável em seu perfil para encontrar mais informações. Outra alternativa é usar o BetBlocker, um aplicativo que bloqueia o acesso a sites de apostas.

Testes de autoavaliação

Os testes de autoavaliação são anônimos e ajudam a identificar sinais de jogo problemático. Essa ferramenta está disponível em todas as plataformas de apostas regulamentadas.

O objetivo é o jogador medir o comportamento nos últimos 12 meses em jogos de azar. Em geral, a autoavaliação inclui 9 perguntas, tais como:

"Você precisou pedir dinheiro emprestado ou vender algo para financiar suas apostas nos últimos 12 meses? Se sim, com que frequência?"; "Durante os últimos 12 meses, você acabou apostando mais do que poderia perder? Se sim, com que frequência?"; "Nos últimos 12 meses, depois de jogar, você já voltou para tentar recuperar o dinheiro que perdeu? Se sim, por favor, indique a frequência.".

As perguntas são baseadas no Índice de Gravidade do Jogo Problemático (PGSI), uma medida de autoavaliação que, após respondida, indica o possível grau de problemas nas apostas. Contudo, saiba que ele é apenas para triagem e não substitui exames clínicos.

Mitos e verdades sobre o jogo responsável

Para jogar com responsabilidade, não caia nos mitos do universo das apostas; eles comprometem suas finanças e podem causar comportamentos compulsivos.

Abaixo, desvendamos todos os mitos e explicamos o porquê acreditar neles impede que você jogue com responsabilidade.

"Existe um sistema infalível para ganhar nas apostas"

A ideia de que existem sistemas ou métodos infalíveis para ganhar é totalmente falsa. Na verdade, os jogos de cassino são totalmente aleatórios e independentes com resultados baseados em Geradores de Números Aleatórios (RNG).

Fique atento:

✅ Todos os jogos são aleatórios;

✅ Os eventos esportivos são imprevisíveis;

✅ As apostas são baseadas em sorte.

"Estou quase ganhando, uma hora a sorte muda"

Não há como prever resultados, por isso, apostar tendo em mente que logo a sorte irá mudar pode gerar compulsividade e perdas contínuas. Se você está perdendo frequentemente nas apostas, dê um tempo e preserve suas finanças.

"Apostas são uma forma de renda extra"

Não caia no mito de que as apostas são fonte de renda e de que é possível mudar de vida com elas. Na verdade, essas atividades devem ser secundárias e buscadas apenas para entretenimento, seja no jogo de que você gosta ou palpitando no time favorito.

Encarar apostas como fontes de renda pode desencadear problemas. Por isso, sempre jogue com responsabilidade e visando o entretenimento.

"Existem padrões nos jogos de cassino, basta ficar atento ao histórico."

É mito a ideia de que existem padrões nos jogos de cassino e que poderia ser possível identificá-los no histórico das partidas. Essa ideia leva a perdas, pois todos os jogos são aleatórios e auditados para confirmar a imprevisibilidade dos resultados.

Perguntas frequentes sobre jogo responsável

Se você tem dúvidas sobre comportamentos problemáticos nas apostas, ludopatia e outros assuntos sobre o jogo responsável, confira a seção de perguntas e respostas abaixo!

Como posso apostar com responsabilidade?

Para apostar com responsabilidade, nunca jogue mais do que pode perder, defina limites de potenciais ganhos e perdas e trate as apostas como entretenimento.

O que é ludopatia?

Ludopatia é uma condição médica de vício incontrolável para apostar em jogos de azar, gerando dependências de apostas contínuas, causando perdas financeiras, danos emocionais e endividamento.

Perdi muito dinheiro em apostas, o que fazer?

Se você perdeu muito dinheiro nas apostas, pare de jogar imediatamente. Busque ajuda familiar e médica e encerre a sua conta em todas as plataformas de apostas.

Qual a diferença entre limite de depósito e limite de perdas?

A diferença é que o limite de depósito restringe quanto você pode depositar, enquanto o outro limita o teto máximo de perdas no dia, na semana ou no mês.

Aposta esportiva é legal no Brasil?

Sim, apostas esportivas são legais no Brasil se você realizá-las nos cassinos legalizados pelo Governo Federal.

Menor de 18 anos pode apostar no Brasil?

Não, menores de 18 anos não podem apostar no Brasil. Conforme a legislação brasileira, essa atividade é permitida apenas para pessoas que chegaram à maioridade.

Posso apostar se tiver histórico de vício?

Não é recomendado apostar se você possui histórico de vício. Mesmo que pense que pode controlar a situação, pode causar recaídas e agravar a situação.

Como parar de apostar?

Para parar de apostar, primeiro reconheça o problema e faça a autoexclusão da sua conta em todos os sites de apostas em que estiver cadastrado. Busque ajuda profissional, de familiares e grupos de apoio.

O que acontece com meu saldo se eu me autoexcluir?

Se você se autoexcluir, o saldo continua disponível integralmente para saque e sem nenhuma taxa.

Tem como reverter a autoexclusão?

Não, não é possível reverter a autoexclusão. Se temporária, ela continuará até o tempo previamente escolhido. Se for do tipo permanente, você não poderá abrir uma conta novamente na plataforma.

Como denunciar uma plataforma irregular?

Para denunciar uma plataforma irregular, busque a Secretaria de Prêmios e Apostas, o Procon do seu estado ou o consumidor.gov.br.

Existe um limite de quanto posso apostar por mês?

Sim, a regulamentação de apostas obriga você a definir um limite de apostas por mês logo após se cadastrar. Embora o valor não seja especificado, recomendamos que jogue com responsabilidade e restrinja a valores que não te prejudiquem.