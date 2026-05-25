Para fazer o cadastro na BetMGM, você precisa de menos de 5 minutos, ter 18 anos e não estar inscrito em benefícios sociais. Entre os requisitos, você também precisa ter um CPF brasileiro e aceitar os Termos e Condições (T&Cs) da casa.

A BetMGM é licenciada no Brasil (registro no SIGAP n° 0036/2024) e atende a todas as regras da regulamentação de apostas.

Após o cadastro, você pode apostar em uma plataforma segura e acessar ofertas de Boost Progressivo, Pagamento Antecipado e outras. Acompanhe nosso guia e descubra tudo para começar no site!

Como fazer o cadastro na BetMGM?

Para se cadastrar na BetMGM, são apenas 6 passos e precisamos apenas de 5 minutos para criar uma conta e deixá-la pronta para uso. Abaixo, confira o passo a passo:

1 . No site oficial, toque em "Registrar"; 2 . Insira seu e-mail e senha; 3 . Acesse o e-mail e faça a verificação; 4 . Preencha seus dados pessoais e valide seu número de telefone; 5 . Aceite os T&Cs e toque em "Continuar"; 6 . Faça a verificação de identidade e conclua.

Captura de tela realizada em 19/05/2026 às 14:54.

Vimos que tem como se cadastrar na BetMGM usando uma conta Globo, permitindo importar os seus dados e reduzir o processo para menos de 3 minutos.

Para isso, você precisa ir em "Outras opções" na seção de cadastro e "Continuar com Globo". Isso dará acesso mais rápido a um dos melhores cassinos online da atualidade.

Quais dados são necessários?

Os dados necessários para se cadastrar na BetMGM são CPF, e-mail, senha, telefone, data de nascimento e endereço. Entenda:

CPF : identificador de pessoas;

: identificador de pessoas; E-mail : deve estar ativo e válido para verificação;

: deve estar ativo e válido para verificação; Senha : deve ter pelo menos 8 caracteres;

: deve ter pelo menos 8 caracteres; Telefone : necessário para verificação;

: necessário para verificação; Data de nascimento : o jogador deve ter 18+;

: o jogador deve ter 18+; Endereço: apostador deve morar no Brasil.

Como fazer o cadastro pelo celular?

Você pode fazer o cadastro na BetMGM pelo celular, usando o navegador ou o aplicativo para Android. As etapas são iguais às do computador e se tornam até mais rápidas para realizar a verificação de identidade com a câmera do aparelho.

Como verificar a conta na BetMGM (KYC)?

Para verificar a conta na BetMGM (KYC), você precisa tocar em "Continuar" no pop-up que aparece logo após o cadastro e fazer os seguintes pontos com a Unico, empresa especializada em verificação:

Reconhecimento facial : encaixar seu rosto no campo delimitado e completar a selfie;

: encaixar seu rosto no campo delimitado e completar a selfie; Enviar documentos: tirar fotos ou importar um documento do seu RG ou CNH.

Caso o seu computador não possua conta, a solução que vimos é escanear o QR Code para o reconhecimento facial e envio de documentos, em vez de tocar em "Continue neste dispositivo".

Como estamos cadastrados na maioria das melhores casas de apostas do Brasil que utilizam as tecnologias de verificação da Unico, a BetMGM fez a reutilização de dados e não solicitou o envio de documentos, apenas o reconhecimento facial.

Caso já tenha conta em outros sites, isso também pode acontecer na sua verificação.

Quanto tempo demora a verificação?

Em nosso caso, a verificação de conta na BetMGM demorou apenas 10 segundos para ser processada e aceita. Porém, em casos raros, pode levar até 24 horas.

A BetMGM tem bônus de cadastro?

Não, a BetMGM não tem bônus de cadastro, pois a regulamentação brasileira proíbe qualquer tipo de oferta vinculada à abertura de conta.

A ausência de bônus de boas-vindas não acontece apenas na BetMGM; isso é válido para todas as casas legalizadas no Brasil, visto que é uma proibição da Lei 14.790/2023 e fiscalizada pela SPA/MF.

Por outro lado, existem vantagens disponíveis em conformidade com a regulamentação e encontramos mais de 10 bônus da BetMGM ativos para esportes e cassino.

Quais promoções ainda estão disponíveis?

As promoções ainda disponíveis na BetMGM são Pagamento Antecipado, cashback, giros grátis, Boost Progressivo e outras para esportes e cassino.

Para ativar, você precisa estar registrado, ir até a aba de bônus, selecionar uma das ofertas e cumprir os T&Cs. Lembramos que as ofertas mudam regularmente, podendo não estar mais disponíveis ou até mudar as regras de participação.

Por isso, visite o site regularmente e confira as odds mínimas exigidas, limites de prazo, aposta mínima e outras regras.

Promoções de apostas esportivas

Encontramos cerca de 5 promoções para apostas esportivas na BetMGM, válidas para categorias como futebol, basquete, eSports e outros. Confira a lista:

Boost Progressivo: aumento de até 200% nas apostas múltiplas; Pagamento Antecipado: resolve a aposta com 2 gols de vantagem no futebol ou 20 pontos no basquete; Substituição Primeiro Tempo: se apostar no jogador e ele sair no 1° tempo, a BetMGM reembolsa a aposta; Bolão BetMGM: palpite de graça e concorra a até R$1 milhão em prêmios; Odds Aumentadas: eventos diários com cotações aumentadas.

Promoções de cassino

No cassino, também encontramos diversas ofertas, com cashback semanal, giros grátis no jogo da semana e outras semelhantes. Confira:

Cashback Aviator: reembolso de 10% no aviãozinho todo fim de semana; Cashback Fortune: reembolso de 10% nos jogos Fortune da PG Soft; Cashback no Crazy Time: 15% de reembolso no Crazy Time Brasileiro; Quarta do Rei: missões com giros grátis; Roleta de Ouro: giro diário gratuito com sorteio de giros, apostas grátis e outros prêmios; Quinta Vegástica: desafios com recompensas de rodadas grátis; Jogo da Semana: jogue no jogo selecionado e receba giros grátis; MGM do Milhão: aposte, no mínimo, R$0,50, e concorra ao jackpot no cassino.

Posso alterar meus dados de cadastro na BetMGM?

Sim, você pode alterar dados de cadastro na BetMGM, como e-mail, telefone, endereço e senha. Outros dados além desse só podem ser alterados com atendimento via suporte, disponível no formato 24/7 e em português via e-mail, chat e telefone.

Como consigo alterar?

Para alterar os dados após se cadastrar na BetMGM, faça login na sua conta. Em seguida, é só acompanhar o passo a passo abaixo:

1 . Após o login, vá aos três pontinhos no canto esquerdo; 2 . Toque em "Conta"; 3 . Na seção "Informações Pessoais", escolha qual dado irá mudar; 4 . Toque no ícone de "✏️" e informe o dado atual; 5 . Confirme tocando em "Alterar".

Captura de tela realizada em 19/05/2026 às 14:59.

Como cancelar a conta na BetMGM?

Para cancelar a conta na BetMGM, é só acessar o menu "Conta" e confirmar no botão "Encerrar Conta". Isso pode ser feito a qualquer momento por você, sem precisar pedir ajuda ao atendimento ao cliente. Veja as etapas:

1 . Faça login na BetMGM; 2 . No canto esquerdo, toque nos três pontinhos; 3 . Vá em "Conta"; 4 . Deslize até a parte final da tela; 5 . Toque em "Encerrar Conta" e confirme.

Captura de tela da seção da BetMGM em que é possível solicitar para encerrar a conta.

Outra alternativa antes de excluir a conta definitivamente é usar as ferramentas de jogo responsável. A BetMGM permite aplicar os seguintes limites no perfil:

Limite de perdas;

Limite de depósito;

Limite de tempo;

Bloqueio temporário da conta;

Autoexclusão.

Vale a pena se cadastrar na BetMGM?

Sim, vale a pena se cadastrar na BetMGM, pois a casa tem um layout simples para iniciantes, ofertas de cashback no Aviator, série Fortune, Pagamento Antecipado e até Boost Progressivo que chega a 200% nas apostas múltiplas.

Um dos aspectos centrais é que a BetMGM é confiável, pois tem selo de reputação RA1000 no Reclame Aqui e taxa de solução de problema de 91%, número elevado entre as bets, visto que a concorrente Betfair tem apenas 75%.

Se está começando a apostar, jogue com responsabilidade e nunca use os valores que precisa. Lembre-se de que as apostas são apenas meio de entretenimento e não fonte de renda, então estabeleça limites e jogue por diversão.

Perguntas frequentes sobre o cadastro na BetMGM

Tiramos outras dúvidas sobre como se cadastrar na BetMGM na seção de perguntas frequentes abaixo!

Como funciona o cadastro na BetMGM?

O cadastro na BetMGM funciona como a porta de entrada para começar a apostar, sendo necessário ter 18 anos, informar CPF, e-mail, telefone e realizar a verificação de identidade.

Posso ter duas contas na BetMGM com o mesmo CPF?

Não, não é permitido ter duas contas na BetMGM com o mesmo CPF. Os T&Cs da casa permitem apenas uma conta por jogador, e elas não podem ser compartilhadas com terceiros.

A BetMGM cobra taxa de inatividade?

Não, a BetMGM não cobra taxa de inatividade, mas tem o direito de encerrar a conta se ela permanecer em desuso por 180 dias.

Como fazer a verificação de identidade na BetMGM?

Para fazer a verificação de identidade na BetMGM, você precisa enviar imagens do seu CPF ou RG e completar o reconhecimento facial com selfie.

Não consigo me cadastrar na BetMGM, o que fazer?

Se você não consegue criar conta na BetMGM, peça ajuda no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e relate seu problema.