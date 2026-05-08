Autoexclusão é um recurso que bloqueia sua conta em casas de apostas de maneira voluntária. A ferramenta deve ser oferecida em todas as plataformas de apostas licenciadas no Brasil, seguindo as diretrizes da Lei das Bets (14.790/2023).

Mas você sabia que o governo federal também tem um site de autoexclusão? Neste guia completo, você conhece detalhes sobre esse sistema, confere o passo a passo para ativar o bloqueio e descobre outras ferramentas úteis para jogar com responsabilidade.

O que é autoexclusão em apostas?

Autoexclusão é um mecanismo de proteção voluntária que permite ao apostador bloquear o próprio acesso a sites de apostas por um período determinado ou de forma permanente.

Ao ativar essa ferramenta, você fica impedido de fazer login, realizar apostas e depositar dinheiro. Atualmente, existem dois tipos de autoexclusão disponíveis no Brasil:

Autoexclusão individual : bloqueia sua conta em uma bet específica;

: bloqueia sua conta em uma bet específica; Autoexclusão do governo: restringe seu acesso a todas as casas legalizadas.

Além de impedir o acesso a todas as bets de uma só vez, o sistema unificado criado pelo governo federal permite bloquear o recebimento de publicidade direcionada das plataformas de apostas.

Confira nos tópicos abaixo mais detalhes sobre o funcionamento de cada ferramenta de autoexclusão:

Tipos de autoexclusão

Como funciona o sistema de autoexclusão do governo?

O sistema de autoexclusão do governo funciona assim: você faz uma única solicitação no portal Gov.br e, em até 72 horas, todas as casas legalizadas no Brasil são obrigadas a bloquear suas contas, impedir novos cadastros e cessar o envio de marketing direcionado.

Verificamos que para utilizar o sistema, é preciso ter conta Gov.br nível prata ou ouro, que garantem a autenticidade dos seus dados. Ao acessar a plataforma, você escolhe um prazo de bloqueio determinado (de 1 a 12 meses) ou indeterminado.

Lançada em dezembro de 2025, a Plataforma Centralizada de Autoexclusão já recebeu mais de 325.000 apostadores, segundo o governo federal.

Opinião do Autor Lukas Kenji "⚠️ Atenção: a plataforma bloqueia apenas as empresas que operam legalmente, regulamentadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Confira quais são em nossa lista completa de bets autorizadas no Brasil."

Como fazer a autoexclusão pelo Gov.br? Passo a passo

Para fazer a autoexclusão pelo Gov.br é necessário acessar o site do Sistema Centralizado de Autoexclusão de Apostas. Levamos menos de 5 minutos para completar as etapas que envolvem login no portal e confirmação de dados. Confira o passo a passo completo:

1 . Acesse gov.br/autoexclusaoapostas; 2 . Clique em "Iniciar Autoexclusão"; 3 . Faça login com sua conta Gov.br; 4 . Selecione o período de bloqueio; 5 . Informe o motivo da exclusão; 6 . Confira seus dados, aceite os termos e confirme; 7 . Pronto. O comprovante aparece na tela e o bloqueio é processado em até 72 horas.

Quais são os tipos de autoexclusão?

Existem dois tipos de autoexclusão: temporária ou permanente. Saiba os detalhes sobre as opções:

Autoexclusão temporária

É o bloqueio por prazo definido. No sistema do governo, é possível fazer uma restrição de 1, 3, 6, 9 ou 12 meses. Já nas casas de apostas, o período costuma variar de 6 meses a 5 anos, sendo que cada uma pode liberar prazos distintos.

Essa modalidade é indicada para pausas programadas, como descanso ou controle de rotina. Quando o prazo termina, o acesso é reativado automaticamente. No caso da plataforma governamental, não é possível encurtar o período depois de confirmado.

Autoexclusão permanente

Esse é o bloqueio sem data para acabar. No Gov.br, essa opção equivale à escolha do prazo indeterminado, enquanto nas bets, esse tipo de autoexclusão costuma ser chamado de "encerramento definitivo de conta".

Recomendada quando há sinais de perda de controle, essa alternativa costuma ser irreversível. Ou seja, na maioria das plataformas de apostas, você perde o acesso para sempre.

É possível revogar a autoexclusão feita no gov.br?

Depende do prazo escolhido. No bloqueio por tempo determinado (1 a 12 meses), não é possível cancelar a autoexclusão, de forma que o bloqueio deve ser cumprido integralmente, conforme o período escolhido.

Já no prazo indeterminado, a revogação é permitida, mas exige paciência. Isso porque o pedido só pode ser feito depois de 12 meses de bloqueio, e existe ainda uma carência de 30 dias até a liberação efetiva do acesso.

Como posso revogar?

Para solicitar a revogação, você precisa preencher o Formulário de Solicitação de Revogação da Autoexclusão por Prazo Indeterminado, disponível no site da SEI/MF (Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Fazenda).

Com o documento preenchido, o pedido de revogação deve ser feito no site do governo federal dedicado à autoexclusão, conforme o passo a passo a seguir:

1 . Acesse em gov.br/autoexclusaoapostas; 2 . Faça login com a conta Gov.br; 3 . No campo "Links úteis", localize o guia de revogação e o link para o sistema SEI/MF; 4 . Se ainda não tiver, faça o cadastro de usuário externo no SEI; 5 . Preencha o formulário; 6 . Apresente a documentação pessoal solicitada na página de orientações; 7 . Envie um laudo que ateste, de forma expressa, a ausência de transtorno de jogo; 8 . Aguarde a análise que tem prazo máximo de 30 dias para resposta.

A avaliação do seu pedido é feita pela SPA, que pode aceitar ou não o seu requerimento.

Como funciona a autoexclusão das próprias bets?

A autoexclusão está disponível em todas as bets legalizadas no Brasil, que impede o acesso à plataforma de maneira temporária ou permanente. Geralmente, a ferramenta está disponível na seção "Jogo Responsável", conforme você verá em breve neste artigo.

As plataformas são obrigadas a oferecer autoexclusão?

Sim, a Lei nº 14.790/2023 e a Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 determinam que todas as plataformas de apostas licenciadas no Brasil são obrigadas a disponibilizar o recurso. O descumprimento pode render multa e até a cassação da licença.

Mas aqui vai um alerta: isso só vale para bets devidamente legalizadas. Sites ilegais não seguem essas regras e podem dificultar ou ignorar seu pedido de autoexclusão, o que significa mais um risco de apostar fora do mercado regulado.

Como fazer a autoexclusão na Betano?

Você pode fazer a autoexclusão na Betano por meio do site ou do aplicativo para Android. Constatamos que o passo a passo é o mesmo para ambos os casos e leva menos de 3 minutos para ser concluído:

1 . Selecione o botão "Iniciar Sessão" e faça o login; 2 . Toque ou clique no ícone de perfil e selecione "Minha Conta"; 3 . Selecione a opção "Proteção do jogador"; 4 . Procure pela aba "Autoexclusão"; 5 . Marque a caixa "Eu quero prosseguir para a autoexclusão"; 6 . Em seguida, toque ou clique em "Salvar Alterações".

Durante o período de restrição, você não pode fazer apostas ou depósitos, mas tem acesso à seção de saques, caso ainda tenha algum valor na conta. É possível ainda aumentar o período de bloqueio, mas não diminuí-lo.

Na mesma área de Proteção do jogador, existe um link que redireciona você para o site de autoexclusão do governo federal. Caso queira saber mais informações sobre a empresa, sugerimos a leitura de nosso guia de apostas Betano.

Como fazer a autoexclusão na Superbet?

Para fazer a autoexclusão na Superbet é preciso fazer seu login no site ou aplicativo, e acessar a área de Jogo Responsável. Veja o tutorial completo, que pode ser concluído em menos de 5 minutos, de acordo com nossos testes:

1 . Toque ou clique no botão "Entrar" e faça o login; 2 . Selecione seu perfil e escolha a opção "Jogo Responsável"; 3 . Escolha a aba "Autoexclusão; 4 . Indique o período desejado (6 meses, 1 ano, 2 anos ou 5 anos); 5 . Em seguida, toque ou clique em "Autoexclusão".

Na página de autoexclusão, a Superbet mostra seu saldo e orienta o saque antes de prosseguir com o bloqueio. Segundo a marca, retiradas feitas após a restrição podem ser feitas somente via solicitação pelo e-mail: [email protected].

Se quiser conferir mais detalhes sobre a plataforma, recomendamos que leia nosso artigo sobre a Superbet para iniciantes.

Autoexclusão nas apostas: por que a ferramenta existe?

A autoexclusão é uma ferramenta imposta pela Lei 14.790/2023 com o objetivo de proteger a saúde mental e financeira de pessoas que sentem que os jogos de apostas começaram a afetar negativamente a vida delas.

De acordo com relatório divulgado pelo Ministério da Fazenda, a "perda de controle sobre o jogo e saúde mental" foi a principal razão para 37% dos usuários que optaram pela autoexclusão na plataforma do governo.

Quais outras ferramentas ajudam a jogar com responsabilidade?

Limitação de apostas por tempo ou valor e softwares que bloqueiam o acesso a plataformas de apostas são algumas das ferramentas que incentivam o jogo responsável. Confira mais detalhes sobre elas:

Softwares: Gamban (pago) e BetBlocker (gratuito) bloqueiam o acesso às bets; Restrição programada: limite de depósito e tempo de sessão no site das bets; Reality check: avisos periódicos sobre o tempo jogado enviado pelas casas; Restrição personalizada: bloqueio de cassino ou apenas apostas esportivas; Autolimites: usuário é obrigado a definir limites no primeiro login nas plataformas.

Quando considerar a autoexclusão?

Você deve considerar a autoexclusão caso perceba que as apostas podem estar causando preocupações constantes ou prejudicando a sua saúde e organização financeira. Sugerimos que ative o bloqueio caso responda "sim" a pelo menos uma destas perguntas:

Você está perseguindo perdas, apostando mais para recuperar dinheiro perdido?;

As apostas estão comprometendo seu orçamento e contas essenciais?;

Você mente para familiares ou amigos sobre o tempo ou dinheiro gasto?;

Sente irritação ou ansiedade quando tenta parar?;

Perdeu o interesse por hobbies, família ou trabalho por causa das apostas?.

Se você se sente impactado diante dessas questões, a autoexclusão é um passo importante, mas não é um tratamento. O SUS (Sistema Único de Saúde) presta suporte especializado por meio do telefone 136 e outros canais do OuvidorSUS.

Associações como Jogadores Anônimos e Instituto de Apoio ao Jogador também oferecem acolhimento gratuito e anônimo em todo o Brasil.

Perguntas frequentes sobre autoexclusão de bets

Ainda ficou com dúvidas sobre autoexclusão? Confira as perguntas mais pesquisadas sobre a ferramenta, com respostas rápidas e diretas:

O que é autoexclusão de bets?

É uma ferramenta que exclui o próprio acesso a sites de apostas por um período definido ou em caráter definitivo.

Quanto tempo dura a autoexclusão?

Varia entre 30 dias e 12 meses na plataforma do governo. Já nas casas de apostas, costuma variar entre 6 meses e 5 anos.

A autoexclusão do Gov.br bloqueia todas as bets?

Sim, bloqueia todas as operadoras autorizadas pela SPA/MF. Sites ilegais ou sem licença não são abrangidos pelo sistema centralizado, o que representa mais um perigo para o usuário.

Como recuperar a conta na Betano após autoexclusão?

Se escolher um prazo temporário, sua conta é liberada automaticamente ao fim do período. Já na exclusão definitiva, não há como reativá-la.

A autoexclusão é obrigatória por lei?

Sim, a autoexclusão é uma ferramenta obrigatória para todas as bets licenciadas no Brasil, seguindo a Lei nº 14.790/2023 e a Portaria SPA/MF nº 1.231/2024.