Use o código promocional Marathonbet para curtir suas apostas esportivas com bônus







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Use o código promocional Marathonbet para ativar as ofertas de boas-vindas para esportes e cassino ao fazer seu registron na casa de apostas. Para os entusiastas de esportes, a Marathonbet Brasil oferece um bônus de 100% sobre o primeiro depósito, com um limite de até R$400. Ou seja, essa oferta é uma oportunidade para o jogador aumentar o valor disponível para apostas esportivas desde o início de sua jornada na plataforma.

Além disso, para o cassino, o bônus é de 50% sobre o primeiro depósito, podendo chegar até R$2.000 mais 100 giros grátis. Assim, também é necessário utilizar o código promocional para ativar esta oferta.

Neste artigo, exploramos as promoções e outros recursos desta platafroma fundada há mais de 25 anos e com credibilidade no mercado internacional de apostas. Então, saiba como a plataforma opera no país e seus principais recursos em nossa análise completa.

Apostar agora >>

O que posso obter com um código promocional da Marathonbet?

O código promocional da Marathonbet é uma das formas de obter um recurso promocional nesta plataforma. Caso você tenha um cupom, pode inserir no campo indicado no ato do cadastro ou depósito, para reivindicar uma oferta. Isto porque cada código é destinado a uma promoção específica.

Dentre os recursos que pode obter, listamos os bônus de depósitos, apostas grátis, rodadas bônus, giros extras, entre outros. Afinal, as promoções variam conforme a modalidade de apostas, ou seja, os esportes ou jogos no cassino. Listamos na tabela abaixo algumas ofertas ativas no momento.

Produto da Marathonbet Detalhes da oferta Código promocional da Marathonbet Esportes Bônus de até R$400 Ativar oferta >> Cassino Até R$2.000 nos 4 primeiros depósitos

mais 100 giros grátis Ativar oferta >> Programa de fidelidade Bônus para fãs da Marathonbet Ativar oferta >>

Importante mencionar que cada oferta mencionada acima, ou código promocional da Marathonbet possuem Termos e Condições distintos, descritos no site. Ademais, a seleção de oferta é feita pela nossa equipe editorial, e, portanto, cabe a você optar pelo que lhe convém.

Dito isto, exploraremos a seguir as ofertas mencionadas e te mostraremos como pode obter os bônus. Ao longo desta revisão, você também conhecerá todo o catálogo da plataforma, para descobrir no que pode usar os recursos.

Além disso, se você gosta de apostar com promoções e ofertas, veja como utilizar também o código promocional Estrela bet e o Promo Code Esportes da Sorte.

Bônus de boas-vindas da Marathonbet para esportes

As maiores plataformas do mercado costumam oferecer promoções exclusivas para seus novos usuários. Logo, localizamos um código promocional da Marathonbet que oferece um bônus de boas-vindas para esportes. O cupom pode ser visualizado na página de promoções do site.

No caso, o código deve ser inserido ao fazer o primeiro depósito de uma conta. Sendo assim, é uma oferta elegível apenas para quem acabou de se cadastrar na plataforma. O novo cliente pode receber seu bônus de depósito.

Ou seja, ao cumprir os T&Cs da oferta, você obtém 100% do valor que foi depositado na forma de bônus até uma quantia máxima de R$400. Este recurso pode ser usado para fazer apostas esportivas em todo o catálogo da operadora.

Logo, diferente de outras operadoras, a oferta de novo usuário não é automática. Cabe ao cliente, se quiser reivindicar a promoção, usar o código promocional da Marathonbet no primeiro depósito. Isto porque a plataforma prefere que você decida a melhor forma que deseja apostar.

Termos e Condições deste bônus de boas-vindas (T&Cs)

Para usar este código promocional da Marathonbet, é preciso conhecer em detalhes seus Termos e Condições. Ou seja, o regulamento de uso do cupom e também dos recursos obtidos na promoção. Logo, para reivindicar os R$400 no primeiro depósito com clareza, confira alguns T&Cs a seguir.

Somente novos usuários brasileiros, maiores de idade, podem se reivindicar esta oferta;

O valor mínimo para o primeiro depósito válido nesta oferta é de R$30, usando qualquer método;

Para conseguir sacar o bônus ou seus recursos, é preciso cumprir o rollover de 5 vezes;

O rollover é cumprido apostando a soma do valor total do depósito mais o bônus recebido;

Somente apostas esportivas com odds mínimas de 1.50 são elegíveis para cumprir o rollover.

Pegar bônus >>

Bônus de boas-vindas da Marathonbet para o cassino

Além da promoção para esportes, também localizamos um código promocional da Marathonbet com um bônus de boas-vindas para o cassino. É uma oferta semelhante, pois se trata de um bônus de depósito, mas oferece recursos exclusivos para os jogos. O código está disponível no site da casa.

Diferente da promoção de esportes, esta oferta é um pacote de boas-vindas, pode conceder recursos nos quatro primeiros depósitos. No caso, é possível usar o mesmo cupom quatro vezes, após se cadastrar na plataforma. Em cada recarga, receberá 50% do valor depositado em bônus.

Sendo assim, é possível obter até R$2.000 em cada um dos quatro primeiros depósitos. O bônus recebido pode ser apostado no catálogo de jogos do cassino da plataforma. Além disso, caso você cumpra o rollover, também recebe 100 giros extras no slot Book of Dead.

Termos e Condições deste bônus da Marathonbet (T&Cs)

O código promocional da Marathonbet para o cassino possui um regulamento próprio, tanto de resgate como de uso. Afinal, se trata de um pacote de bônus, válido para quatro depósitos. Listamos, a seguir, os principais T&Cs desta oferta, que podem ser consultados na íntegra pelo site.

Não há um valor mínimo para nenhum dos depósitos, basta usar o código de bônus da Marathonbet ao depositar;

O bônus para cada um dos quatro primeiros depósitos é de 50%, até o valor máximo de R$2.000;

Os giros grátis do jogo Book of Dead só são concedidos caso o cliente cumpra o requisito de rollover da oferta;

Demais T&Cs se aplicam – verifique o site oficial.

Jogar com bônus >>

Outros bônus da Marathonbet

Em nossa análise, notamos que a página de promoções da plataforma possui várias ofertas ativas no momento. Sendo assim, além de um código de bônus da Marathonbet, é possível obter recursos promocionais de outras maneiras.

Para exemplificar, podemos mencionar o Programa de Fidelidade da operadora. Para ver os detalhes, leia todos os Termos e Condições da promoção no site oficial da casa.

Passo a passo para abrir sua conta na Marathonbet

Ao conhecer as promoções, você deve ter percebido que para resgatar qualquer oferta, é preciso estar cadastrado na operadora. Inclusive, é possível inserir um código promocional da Marathonbet ao abrir sua conta. Por isso, preparamos um guia com todos os passos para fazer seu registro.

1. Acesse o site oficial da Marathonbet no computador ou celular;

2. Clique no botão Criar Conta no parte superior direita da plataforma;

3. Preencha todo o formulário de cadastro com as informações básicas solicitadas;

4. Faça um primeiro depósito e digite o código promocional da Marathonbet no campo indicado;

5. Cumpra os critérios da oferta e aguarde o depósito e o bônus serem creditados em sua conta.

Termos e Condições para abrir uma conta na Marathonbet

Assim como um código promocional da Marathonbet possui um regulamento, o processo de cadastro também tem o seu. Aliás, todo o funcionamento da plataforma é regido pelos Termos e Condições Gerais da empresa. Por isso, confira as principais regras para poder abrir sua conta.

Conforme a lei brasileira, somente pessoas maiores de idade podem se cadastrar em plataformas de apostas;

Após preencher o formulário do cadastro, é preciso concordar com o T&Cs gerais da empresa para finalizar o registro;

O cliente se responsabiliza por informar dados pessoais verídicos;

Só é possível abrir uma conta por cada número de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Se a operadora achar necessário, tem o direito de solicitar uma verificação de identidade;

Como fazer uma aposta na Marathonbet?

Antes de começar a apostar na plataforma, é preciso cumprir dois requisitos básicos. Isto é, abrir a sua conta e depois realizar um primeiro depósito. Por isso, já te mostramos como fazer o cadastro, inclusive utilizando um código promocional da Marathonbet. Agora, é hora de ver como apostar.

Para jogar no cassino, basta acessar a página e escolher o jogo de sua preferência. Entretanto, as apostas esportivas têm algumas características próprias. É isto que iremos revisar de agora em diante, no que diz respeito ao catálogo e ferramentas para apostar da casa.

A Marathonbet conta com um amplo mercado de apostas esportivas e também jogos de cassino populares | Crédito: Reprodução / Marathonbet

Esportes e cobertura de campeonatos da Marathonbet

Em nossa análise, notamos que a Marathonbet possui dezenas de modalidades disponíveis na seção de apostas esportivas. Sendo assim, é um catálogo vasto, que agrupa tanto os esportes mais populares como também opções não tão comuns. Listamos as modalidades mais populares na casa:

Futebol;

Tênis;

Basquete;

Beisebol;

Vôlei;

Boxe.

Além destes, merece menção a seção de e-Sports, que contém os principais esportes eletrônicos do momento. Ademais, percebemos que a cobertura da plataforma agrupa as competições de maior expressão no Brasil e no mundo. Existe, inclusive, uma seção de eventos populares para conferir.

Passo a passo para apostar na Marathonbet

Existem duas formas básicas de colocar um palpite nos esportes mencionados acima: a aposta única e a aposta múltipla. A primeira é a mais simples e muito popular entre iniciantes. Se você já criou a conta e depositou, basta seguir o passo a passo abaixo para fazer seu primeiro palpite.

1. Acesse o site da Matahonbet no computador ou celular e faça o login;

2. Clique na seção de esportes e navegue entre os eventos disponíveis no momento;

3. Selecione um palpite em um mercado de apostas;

4. Digite o valor da aposta no boletim no canto direito e visualize o retorno potencial;

5. Clique em fazer aposta para fechar o palpite.

Feito isto, basta aguardar o resultado do seu palpite. Uma vez que você entendeu a aposta única, pode tentar uma múltipla. A diferença básica é que você seleciona dois ou mais palpites e os combina no boletim, em vez de só um palpite. Por isso, também é chamada de aposta combinada.

Logo, as etapas são semelhantes, mas você combina vários palpites em uma aposta. Um detalhe é que, neste caso, as odds dos palpites se multiplicam entre si, o que aumenta o retorno potencial. Entretanto, é necessário acertar todas as seleções para receber o retorno da múltipla.

Na seção de promoções, você pode observar se há ofertas exclusivas para este tipo de aposta. Aliás, também é possível localizar um código de bônus da Marathonbet com este fim.

Mercados de apostas esportivas na Marathonbet

Um aspecto pertinente ao avaliar se vale a pena apostar em uma plataforma é a sua diversidade de mercados. Afinal, se uma operadora tiver muitos mercados disponíveis, você terá mais opções de palpites. E após analisar, notamos que este é o caso da Marathonbet.A combinação de um catálogo diverso em esportes e mercados é uma operadora com inúmeras formas de apostar. E isto tanto nas apostas no pré-jogo, como também ao vivo e nos palpites a longo prazo. Por isso, observamos a operadora, e notamos os seguintes mercados mais populares.

Resultado (1X2);

Total de gols (mais/menos);

Handicap (asiático e europeu);

Dupla chance;

Ambas as equipes marcam;

Empate anula aposta;

Estas são apenas algumas das formas de colocar palpites nas modalidades esportivas de seu catálogo. Confira alguns detalhes mais específicos a seguir.

Apostar em futebol na Marathonbet

Como o futebol é um dos esportes com maior expressão em todo o mundo, esta popularidade se reflete nas apostas. Ou seja, é sempre a modalidade mais procurada, e por isso, a Marathonbet busca oferecer uma cobertura vasta. Dito isto, veja alguns dos torneios populares no momento.

Jogos Olímpicos de Verão;

Supercopa da EUFA;

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Liga dos Campeões da Europa;

Brasileirão Série A.

Estes são apenas alguns dos torneios em destaque enquanto escrevemos este guia. Em ambos, é possível colocar palpites em tempo real, ou antes dos jogos começarem. E isto em todos os mercados listados acima e mais outras dezenas de modalidades ativas.

Apostas ao Vivo

Em todos os esportes mencionados acima, é possível colocar apostas ao vivo. Ou seja, selecionar palpites enquanto os eventos estão acontecendo, em tempo real. Sendo assim, oferece uma experiência diferente de colocar uma aposta no pré-jogo.

Afinal, você pode utilizar a imprevisibilidade das partidas para colocar palpites únicos, enquanto acompanha os jogos. É uma dinâmica única, e por isso, demanda ferramentas exclusivas. Notamos que a Marathonbet oferece, por exemplo, o recurso de cash out.

Usando esta ferramenta, é possível retirar um palpite antes que determinado evento finalize. Logo, abre margem para diferentes estratégias de jogo. No momento, notamos que a operadora não possui o recurso de streaming ao vivo. Mas é possível acompanhar os eventos por um infográfico.

Apostar ao vivo >>

Jogos de cassino disponíveis na Marathonbet

A seção de cassino e cassino ao vivo desta plataforma possui milhares de jogos ativos. E isto em diferentes categorias, como slots, jogos de mesa, crash game, roletas e muitos outros. Como foi visto, você pode usar um código de bônus da Marathonbet para jogar no cassino. Dito isto, confira abaixo alguns dos títulos mais populares.

Aviator

Um dos crash games mais populares dos cassinos online, o Aviator foi desenvolvido pela Spribe. Aqui, você acompanha um avião decolar, visando sacar seus retornos antes que ele voe para longe. Quanto mais alto for, maior pode ser o retorno, mas quando ele desaparece, a aposta é encerrada.

Fortune Tiger

Mais conhecido como jogo do tigrinho, o Fortune Tiger é um slot no formato 3x3, que foi desenvolvido pela PG Soft. O objetivo é conseguir combinar um conjunto de símbolos em um giro, gerando uma linha de pagamento. Ao todo, são cinco linhas de retorno possíveis.

Big Bass Bonanza

Fornecido pela Pragmatic Play, este slot 5x3 é um dos mais populares na operadora. Aliás, é possível usar os recursos do código de bônus da Marathonbet para apostar nos caça-níqueis como este. Ao todo, são 10 linhas de pagamento, a partir das combinações dos símbolos disponíveis.

Use o Marathonbet app para fazer suas apostas pelo celular, sem perder nenhum lance

Qual é o app da Marathonbet?

Se você é dos que prefere apostar no celular, a Marathonbet pode ser viável. Afinal, a plataforma é compatível com qualquer dispositivo com acesso à internet e um navegador instalado. Isto porque seu site possui uma versão móvel otimizada para qualquer celular.

Além disso, notamos que a operadora oferece um app nativo para download. No Brasil, o aplicativo só é compatível com celulares Android. Entretanto, a versão móvel e o app cumprem o seu objetivo, que é fazer apostas no celular de forma prática.

Em ambos, todo o catálogo de esportes e jogos da operadora está disponível para colocar seus palpites. Assim como os recursos, ferramentas e bônus. Logo, é possível se cadastrar e usar o código de bônus da Marathonbet para resgatar uma oferta. Por isso, listamos os maiores detalhes abaixo.

Baixando o app da Marathonbet no Android

Antes de baixar o app, é necessário ativar uma configuração em seu celular. Ou seja, de permitir a instalação de apps a partir de fontes desconhecidas. Isto porque o download não é feito na loja de apps, mas sim no próprio site da operadora. Sendo assim, confira o passo a passo abaixo.

1. Usando o navegador do seu celular, acesse o site da Marathonbet;

2. Role até o fim da página e localize o botão de chamada do aplicativo, para tocar em transferir agora;

3. Toque no botão do Android, depois vá na opção fazer o download mesmo assim;

4. Após baixar, abra o arquivo e toque em instalar, para aguardar o processo;

5. Ao finalizar a instalação, vá em abrir e faça o login na Marathonbet para começar apostar.

Acessando a Marathonbet no iOS

Como o app não está disponível para iOS no Brasil, a versão móvel é uma solução eficiente para apostar no celular. Ademais, é possível adicionar um atalho do site na tela inicial do iPhone ou iPad. Assim, é possível acessar a página com um toque. É este passo a passo que listamos a seguir.

1. Abra o seu navegador e entre no site da Marathonbet;

2. Toque no ícone de compartilhamento, que fica no canto inferior;

3. No menu que será aberto, toque em Adicionar a tela de início;

4. Escolha um nome para seu atalho;

5. Toque para adicionar e verifique se o atalho foi criado na tela inicial.

Métodos de pagamentos da Marathonbet

No que diz respeito aos métodos de pagamento, a Marathonbet se destaca entre as maiores plataformas. Isto porque oferece várias formas de pagamento disponíveis, incluindo diferentes criptomoedas, tanto para saque como para depósito. Listamos abaixo os métodos diferentes.

Pix;

Transferência bancária;

Carteiras eletrônicas (PayZ, MuchBetter e LuxonPay);

Criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, Ripple e muitas outras).

Com exceção da transferência, todos os outros métodos funcionam para sacar e depositar. No caso, o menor valor que você pode depositar é R$2. Já o saque com o limite mínimo é de R$6. Ambos são valores baixos, se comparados com outras operadoras do mercado.

Apostar com Pix >>

Suporte ao cliente na Marathonbet

Caso você tenha alguma dúvida sobre o código promocional da Marathonbet, ou qualquer demanda que surgir, pode usar o suporte. A operadora presta atendimento por três canais de contato, que listamos abaixo. Em ambos, é possível tirar dúvidas, fazer reclamações ou qualquer solicitação.

Chat;

E-mail;

Telefone.

O chat ao vivo é o canal mais rápido e o único que funciona 24 horas por dia. Desta forma, sempre que precisar, terá o suporte da operadora para lhe ajudar. O e-mail é um canal padrão para todas as grandes empresas, mas a Marathonbet também oferece suporte por telefone.

Nossa análise da Marathonbet

Ao fim desta análise, concluímos que é viável apostar na Marathonbet no Brasil. Afinal, a operadora possui reconhecimento internacional, e oferece um catálogo vasto de serviços e produtos. Ademais, ainda possui é possível usar um código de bônus da Marathonbet de boas-vindas. Confira, abaixo, uma síntese de nossa análise.

Prós

Vários métodos de pagamentos para saque e depósitos;

Aplicativo de apostas disponível para download;

Vasto catálogo de esportes e jogos;

Valor de depósito e saque mínimo é baixo.

Contras

O design do site poderia ser mais moderno;

Não está disponível o serviço de streaming;

O app da operadora não funciona no iOS.

Acessar a Marathonbet >>

Perguntas frequentes sobre o código promocional da Marathonbet

Confira algumas questões recorrentes para tirar dúvidas sobre o código de bônus da Marathonbet.

Como localizar um código promocional da Marathonbet?

Toda oferta da plataforma sempre será divulgada pelos seus canais oficiais. Logo, você pode localizar um código de bônus da Marathonbet no site ou nas redes sociais da operadora.

Onde posso usar um código de bônus da Marathonbet?

O código promocional da Marathonbet pode ser usado em duas formas nesta plataforma. Primeiro, no ato do cadastro, ao abrir sua conta e segundo, no ato do depósito, ao recarregar seu saldo.

Utilizar um código de bônus da Marathonbet é seguro?

A operadora é devidamente licenciada por autoridades reguladoras confiáveis, e além disto, usa criptografia e outras ferramentas para proteger o site. Logo, podemos indicar que usar um código promocional da Marathonbet é seguro, desde que cumpra os T&Cs.

Há um bônus de novo usuário na Marathonbet?

Sim, a plataforma possui ofertas de boas-vindas para esportes e cassino. Ambos são resgatados ao utilizar um código de bônus da Marathonbet no ato do depósito.

Quais recursos promocionais posso obter na Marathonbet?

Os bônus disponíveis dependem da forma que foi resgatado e da promoção em questão. É possível resgatar rodadas grátis, bônus de depósito, cashback e outros recursos. Por isso, consulte na operadora os T&Cs do código promocional da Marathonbet que deseja resgatar.