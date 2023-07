Código promocional Dafabet: guia passo a passo



Ficou interessado no código promocional Dafabet de boas-vindas? Então, basta seguir alguns passos para criar sua conta na plataforma e participar da promoção. Confira abaixo o que você deve fazer para aproveitar a oferta:



1- Em primeiro lugar, acesse o site da Dafabet

2- Então, clique em Cadastrar Agora para iniciar seu registro

3- Em seguida, preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais e defina seu nome de usuário, senha e preferências de conta

4- Antes que seja concluído o cadastro, leia os T&C da promoção

5- Por fim, clique em Criar Conta para finalizar seu registro e começar a usar a sua conta



Após finalizar seu cadastro, você estará apto a solicitar o bônus para apostas esportivas ou para o Dafabet Casino. Para isso, você deverá entrar em contato com a Dafabet por e-mail ou pelo chat ao vivo e solicitar a validação do código promocional Dafabet de boas-vindas.



Em seguida, você terá até 48 horas para realizar o primeiro depósito na plataforma e, com isso, receber o crédito da casa. Para mais informações sobre os requisitos de apostas e utilização do Dafabet código promocional, não deixe de conferir os Termos e Condições da oferta.



Dafabet detalhes do bônus



O código promocional Dafabet para apostas esportivas é uma excelente forma de conhecer melhor a casa. Com mais crédito para jogar, você pode testar diferentes mercados e arriscar apostas em mais jogos e eventos. Afinal, são 100% até R$600 + uma aposta grátis de R$150 para aproveitar.



No entanto, antes de resgatar o bônus e sair usando seu crédito promocional, é importante estar atento às principais regras dessa oferta. Para que você obtenha o máximo do seu código, lembre de que:



- O depósito mínimo exigido para ativar a oferta é de R$30

- O bônus é dividido nos três primeiros depósitos realizados

- Em cada depósito, o usuário poderá receber até R$200 de bônus

- Para que seja liberado o saque, é preciso apostar cinco vezes (5x) o valor do depósito + bônus

- Além disso, só serão consideradas válidas para a liberação do saque as apostas com odds iguais ou superiores a 1.50



Para que você conheça mais regras e detalhes do código promocional Dafabet, não deixe de ler os Termos e Condições da promoção. Eles estão disponíveis no site da Dafabet BR.



Ativar oferta da Dafabet >>