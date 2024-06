A Eurocopa é um grande evento esportivo que atrai jogadores de todo o mundo para as casas de apostas | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Para os fãs de apostas esportivas, apostar na Eurocopa – uma das competições mais aguardadas de 2024 – é de grande interesse. Felizmente, os apostadores podem encontrar diferentes operadoras para apostar.

Não só isso, mas os jogadores também têm a chance de escolher dezenas de mercados para montar os seus palpites. Pensando nisso, abordamos neste artigo dicas sobre como e onde apostar na Euro 2024.

Se você gosta de esportes, confira, ainda, a nossa seleção dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

Melhores sites para apostar na Eurocopa

Considerando as maiores competições entre seleções, a Eurocopa é sem dúvidas uma das mais populares. Afinal, participam do torneio as principais seleções mundiais. Inclusive, nesta edição, além da anfitriã Alemanha, outras 23 seleções disputam o título do Campeonato Europeu de Futebol.

Assim, com grandes astros do futebol em campo, a atenção de espectadores e apostadores é voltada para o Euro 2024. Nesse contexto, muitas operadoras oferecem mercados distintos para apostar, seja jogo a jogo ou em mercados de longo prazo. O detalhe é que alguns usuários podem ter dúvidas sobre onde apostar.

Afinal, existem no mercado dezenas de opções disponíveis. Por conta disso, nosso time editorial elegeu algumas empresas que, em nossa análise, são alternativas seguras para apostar online. Dentre as principais, destacam-se as seguintes:

bet365 : empresa com ampla reputação internacional;

: empresa com ampla reputação internacional; Betano : recursos extras e ofertas de boas-vindas;

: recursos extras e ofertas de boas-vindas; Parimatch : site moderno e amigável para iniciantes;

: site moderno e amigável para iniciantes; Superbet : dezenas de mercados de apostas;

: dezenas de mercados de apostas; F12 bet: ampla cobertura de eventos ao vivo.

Importa notar que as casas de apostas recomendadas trazem diferenciais que podem ser úteis à experiência de cada jogador. Além disso, todas elas são devidamente licenciadas e regulamentadas. Ou seja, trata-se de operadoras legais para brasileiros e seguras para apostar. Todavia, recomendamos que avalie pessoalmente cada plataforma, a fim de fazer a melhor escolha, segundo suas próprias necessidades.

Principais mercados para apostar na Euro 2024

Como já antecipamos, apostar na Eurocopa pode oferecer aos jogadores uma ampla diversidade de mercados. Pensando nisso, preparamos abaixo uma lista com os principais detalhes dos tipos disponíveis para montar prognósticos na competição. Saiba mais.

Resultado final

O mercado de resultado final, também chamado de Moneyline, é uma das opções mais tradicionais para apostar no futebol. Portanto, é comum ser a primeira alternativa de apostas nas principais casas do mercado nacional.

Neste caso, o jogador deve palpitar sobre qual será o resultado final da partida, como o próprio nome sugere. Com isso, é possível apostar se o jogo irá terminar com a:

Vitória do time da casa;

Empate; ou

Vitória do time visitante.

Hipótese dupla

Uma variação do mercado anterior, na hipótese dupla, o palpite refere-se ao resultado final da partida. Todavia, neste caso, dentre os três possíveis desfechos, os jogadores têm a oportunidade de cobrir dois resultados. Consequentemente, trata-se de uma alternativa mais segura para apostar. E justamente por isso, as odds normalmente são menores. Dito isso, o jogador pode escolher entre a:

Vitória do time da casa ou empate;

Vitória do visitante ou empate; ou

Vitória do time mandante ou vitória do visitante.

Ambos marcam

Outra categoria popular de apostas refere-se ao mercado de gols. E, neste caso, o apostador deve indicar se haverá gols marcados pelos dois times ou não. Sendo assim, apenas existem duas possibilidades para apostar: “Sim” ou “Não”.

No primeiro cenário, se a partida terminar com gols marcados pelas duas seleções, a aposta é vencida. Já ao selecionar o mercado “Não”, para vencer o palpite, o jogo deve terminar sem gols. O mesmo ocorre se pelo menos um dos times não balançar as redes.

Dicas para apostar na Eurocopa

Não é novidade para ninguém que o futebol é um esporte cujos resultados são imprevisíveis. Portanto, fazer apostas na modalidade pode gerar diversos riscos aos apostadores, principalmente novatos.

Porém, há estratégias que, se utilizadas com cautela, podem ajudar a reduzir tais riscos. Pensando nisso, trouxemos abaixo dicas que podem ser úteis na hora de apostar na Eurocopa.

Estude os mercados de apostas para fazer uma boa gestão de banca na hora de apostas na Eurocopa | Crédito: Parceiros Lance

Conheça as seleções

Antes de apostar na Eurocopa, é fundamental conhecer as seleções e jogadores que participarão da competição. Assim, recomendamos que os apostadores analisem aspectos que podem influenciar sobre o resultado de uma partida.

Por exemplo, o desempenho recente de cada time, mudanças no elenco ou mesmo no comando técnico. Afinal, esses fatores podem tornar mais fácil para o apostador identificar tendências e oportunidades, além de apostas mais seguras.

Estude os mercados de apostas

Antes de começar a fazer suas previsões, pode ser interessante compreender os mercados disponíveis. Isso, pois eles são diversos e possuem suas próprias especificidades. Dessa forma, também é possível encontrar oportunidades com maior valor para apostar.

Isso pode ser ainda mais importante, caso tenha por hábito reduzir os seus palpites aos mesmos mercados de sempre. Sem contar que estudar os mercados antes de apostar é fundamental para minimizar perdas e até mesmo apostar de forma mais consciente.

Aposte com responsabilidade

Por fim, é essencial fazer previsões de forma responsável. Para isso, recomendamos que o apostador estabeleça um teto de gastos para suas apostas. Além disso, também é importante fazer uma gestão eficiente da sua banca.

Para tanto, considere colocar apenas o que pode se arriscar perder, sem comprometer sua saúde financeira. Caso esteja começando agora, também pode ser prudente colocar apostas de pequeno valor, até atingir maior experiência.

Como apostar na Eurocopa em 2024?

Conseguir registrar o seu palpite nesta competição pode ser uma tarefa bem simples. Entretanto, é comum que usuários iniciantes tenham dúvidas válidas. Com isso, informamos que o primeiro passo é se cadastrar em uma casa de apostas de sua confiança.

Após isso, será necessário fazer um depósito inicial para conseguir apostar na Eurocopa. Então, após reunir esses requisitos preliminares, basta seguir o passo a passo que detalhamos abaixo:

1- Vá até o site da casa de apostas que escolheu. Por exemplo, a bet365;

2- Em seguida, clique na opção Esportes, no menu principal;

3- Depois disso, procure pela modalidade Futebol e escolha o torneio Eurocopa;

4- Feito isso, basta selecionar os eventos e mercados de sua preferência;

5- Por fim, informe o valor no cupom de apostas e confirme o seu palpite.

Como a proximidade para a estreia do evento é cada vez maior, já é possível encontrar mercados diversos para palpitar. Ademais, informamos que após o início da competição, os jogadores também poderão criar palpites ao vivo. Assim, recomendamos que consulte a plataforma de sua escolha para acompanhar outros detalhes.

Confira, então, as melhores odds para os próximos jogos da competição:

Perguntas frequentes

Ainda tem dúvidas pertinentes ao tema deste artigo? Então, confira as respostas que selecionamos abaixo sobre apostar na Eurocopa.

Quando começa a Euro 2024?

O pontapé inicial está marcado para ocorrer em 14 de junho. O jogo em questão deverá começar às 16h, pelo horário de Brasília. Lembrando que a partida de abertura da Euro 2024 será disputada entre a anfitriã Alemanha e a seleção da Escóssia.

Como escolher uma casa para apostar na Eurocopa?

O primeiro passo para escolher uma casa de apostas é verificar se ela é devidamente licenciada. Assim, caso a empresa seja regulamentada por um órgão reconhecido internacionalmente, o próximo passo é analisar a cobertura deste evento. Neste caso, recomendamos que o usuário também avalie os mercados e eventuais promoções disponíveis para apostar na Euro 2024.

O que é necessário para começar a apostar?

Primeiramente, o interessado deve ter pelo menos 18 anos — que é a maioridade legal aceita para se inscrever em uma casa de apostas. Além disso, para apostar na Eurocopa, é preciso abrir uma conta em uma operadora. Ademais, basta fazer um depósito para começar a criar os seus palpites.