Código de referência CassinoPix 2024: bônus de até R$7.000

Use o código de referência CassinoPix para receber uma oferta da boas-vindas ao abrir sua conta na plataforma de apostas online







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro

O código de referência CassinoPix ativa uma oferta de boas-vindas para novos usuários na plataforma de apostas. Assim, dobre seu primeiro depósito até R$7.000 para fazer suas bets em esportes ou jogar online. Dessa forma, veja, a seguir, como obter a promoção.

Além disso, veja, em nossa análise completa, uma avaliação dos serviços e recursos da CassinoPix. A plataforma oferece uma ampla variedade de jogos, como caça-níqueis, roleta, blackjack e também apostas esportivas.

Ademais, aproveite na CassinoPix uma interface intuitiva que facilita o acesso aos seus jogos favoritos com segurança avançada, usando tecnologia de criptografia para proteger suas transações e dados.

O que eu posso obter com o código de referência da CassinoPix?

O código de referência da CassinoPix funciona como uma código promocional CassinoPix. Ou seja, é uma das formas de obter um recurso promocional na operadora. Sendo assim, cada cupom pode ser vinculado a uma oferta específica, que concede diferentes tipos de bônus, dependendo da modalidade.

Se for uma oferta para apostas esportivas, é comum encontrar bônus de depósito, apostas extras ou acumulador de palpites múltiplos. Já no cassino, o ponto forte da operadora, existem ofertas de cashback, rodadas extras, bônus de depósito e outros. Dito isto, separamos algumas promoções na tabela abaixo.

Para conhecer outras ofertas, e os Termos e Condições completos de cada promoção listada, acesse o site oficial da operadora. Isto porque toda promoção e código de referência da CassinoPix tem seu regulamento próprio para resgatar e utilizar.

Além disso, é importante pontuar que a tabela acima foi elaborada a partir da opinião da nossa equipe editorial. Sendo assim, cabe ao cliente optar ou não pela promoção que lhe convém. Mas antes, separamos a seguir os principais detalhes das ofertas mencionadas acima.

Visite o site da CassinoPix para fazer apostas esportivas e jogar em games populares | Crédito: Reprodução / CassinoPix Brasil

Bônus de boas-vindas da CassinoPix para apostas esportivas

Se você é novo no mundo das apostas, provavelmente deve ter visto alguma oferta de bônus de boas-vindas. Este tipo de promoção nada mais é do que um recurso exclusivo para novos usuários, concedidos pelas maiores plataformas do mercado.

As ofertas podem variar conforme a modalidade e concedem diferentes bônus, que podem ser reivindicadas ao cumprir seu regulamento. Aliás, o código de referência da CassinoPix é uma das formas possíveis de obter uma promoção de boas-vindas.

No caso dos esportes, por exemplo, a oferta mais comum é aplicada sobre o primeiro depósito do cliente na plataforma. Funciona da seguinte forma: o usuário recebe automaticamente uma porcentagem do valor depositado na forma de bônus. Mas esta é apenas uma das ofertas possíveis.

Seja como for, em nossa busca na CassinoPix no Brasil, não localizamos uma promoção de novo usuário disponível no momento. Sendo assim, aconselhamos que você confira as atualizações do site da operadora para descobrir possíveis ofertas no futuro.

Termos e Condições (T&Cs) comuns nas ofertas

Como dissemos, todo bônus na CassinoPix possui seu regulamento próprio. Como ainda não há uma oferta de boas-vindas para esportes, listamos abaixo os T&Cs mais comuns nestas promoções. Desta forma, quando um bônus de boas-vindas for disponibilizado, você já saberá algumas regras.

Todos os recursos da operadora são exclusivos para clientes cadastrados, com no mínimo 18 anos de idade;

Para ter acesso a oferta, é necessário realizar um depósito com um determinado valor mínimo;

Se for um bônus de depósito, existirá uma porcentagem específica para receber

Os bônus obtidos são sujeitos a um requisito de rollover, que precisa ser cumprido para poder sacar os recursos;

O regulamento da oferta irá ditar quais são as apostas qualificatórias para cumprir o rollover do bônus.

Bônus de boas-vindas da CassinoPix para jogos de cassino

Os clientes que se cadastram para jogar no cassino também podem reivindicar um bônus da CassinoPix. Isto porque a operadora possui uma oferta de primeiro depósito, após se cadastrar. No caso, é possível dobrar sua recarga em até no máximo R$7.000.

Este recurso promocional pode ser usado para apostar em todo o catálogo de jogos do cassino da plataforma. Sendo assim, para obter o bônus, o seu primeiro depósito deve ser de no mínimo R$5. Comparando com outras casas, é um depósito mínimo de valor baixo para uma oferta promocional.

Isto é importante pois o bônus recebido corresponde a 100% do valor depositado. Sendo assim, quanto maior for o seu depósito inicial, maior será o bônus que pode obter. Pensando nisso, você pode realizar uma recarga dentro dos seus limites e já começar apostar com um recurso a mais.

Termos e Condições (T&Cs)

Assim como um código de referência da CassinoPix, esta oferta possui seus Termos e Condições próprios. Alguns podem ser semelhantes às ofertas para esportes, mas como os recursos são para os jogos, as regras são diferentes. Por isso, listamos abaixo os principais regulamentos do bônus.

Somente novos usuários, maiores de idade, estão aptos a resgatar este bônus;

O bônus equivale a 100% do valor depositado, sendo a recarga mínima válida de R$5;

Antes de poder sacar os bônus, os seus recursos promocionais estão sujeitos a um requisito rollover que precisa ser cumprido;

O rollover desta oferta pode ser cumprido apostando o total de 150 vezes o bônus recebido;

Para fechar o requisito de apostas, é preciso também ter feito 750 apostas no cassino com o bônus.

Outras ofertas promocionais na CassinoPix

Além da possibilidade de usar um código de referência da CassinoPix e a oferta de boas-vindas, existem outras promoções ativas. Você pode conhecer todas as ofertas da operadora acessando a página dos bônus, ao clicar no ícone do presente. Mas antes, listamos dois exemplos a seguir.

Bônus por indicação

Ao indicar a plataforma para uma pessoa próxima, você pode obter R$5 por indicação bem sucedida. Basta enviar um link de indicação a um amigo, e este se cadastrar e fazer um depósito mínimo de R$20. Então o bônus cairá automaticamente em sua conta, para usar como preferir. Confira maiores detalhes no site.

Cashback diário e semanal

Ao apostar em determinados jogos do cassino e não obter retornos, a operadora concede uma porcentagem de cashback. Ou seja, uma parte do valor que você apostou cairá de volta em sua conta. Para entender como funciona o cálculo do cashback para o jogo que pretende apostar, acesse a plataforma oficial da casa.

Como abrir conta na CassinoPix – passo a passo

O primeiro passo para se tornar um apostador ativo na plataforma é abrir sua conta. Aliás, neste processo é onde você pode inserir um código de referência da CassinoPix, para reivindicar alguma oferta. Por isso, preparamos um passo a passo completo para fazer seu cadastro na operadora.

1. Acesse o site oficial da CassinoPix no computador ou celular;

2. Toque no botão registre-se, e complete todo o formulário de cadastro, com e-mail, senha, CPF e telefone;

3. Se tiver um código promocional da CassinoPix, insira no local indicado para finalizar o cadastro;

4. Atenda os critérios da promoção que pretende resgatar, como por exemplo, fazendo um depósito mínimo;

5. Aguarde até o bônus ser creditado e comece apostar na plataforma com bônus.

Termos e Condições para abrir conta na CassinoPix

Da mesma forma que o código de referência da CassinoPix possui seu regulamento, o cadastro é regulado pelos T&Cs. Na verdade, este documento agrupa as regras de todo o funcionamento da plataforma. Dito isso, confira os principais requisitos para abrir sua conta na plataforma.

Para se cadastrar, o usuário precisa concordar com os Termos e Condições gerais da empresa, que podem ser lidos no cadastro;

Segundo a lei brasileira, somente pessoas com 18 anos ou mais podem se cadastrar em casas de apostas;

O novo usuário precisa assumir a responsabilidade de informar dados pessoais verídicos, assim como consta nos documentos;

Um número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) só pode ser usado para criar apenas uma conta;

A operadora pode solicitar uma verificação de identidade dos dados cadastrais, caso ache necessário.

Como fazer uma aposta na CassinoPix

Após se cadastrar na plataforma, você pode fazer um primeiro depósito para se tornar um apostador ativo. Feito isto, escolha a modalidade que apostará, para usar os recursos que pode obter com um código de referência da CassinoPix. Se for no cassino, basta selecionar o jogo e esperar carregar.

Mas se pretende apostar nos esportes, iremos explorar os detalhes a seguir. Isto porque buscamos fazer uma revisão geral do catálogo de apostas esportivas, como também mostrar as etapas para apostar.

A CassinoPix conta com diferentes mercados de apostas esportivas

Catálogo de esportes e eventos da plataforma

Em nossa busca, notamos que além de oferecer os esportes mais procurados para apostar, a operadora também possui opções incomuns. Isto indica que seu catálogo é vasto, e pode dar conta até para os clientes mais exigentes. Logo, listamos abaixo os esportes em destaque no momento.

Futebol;

Basquete;

Tênis

Hóquei no gelo;

Vôlei;

Outros.

Em ambos os esportes mencionados e no restante do catálogo, vimos que a operadora busca cobrir os campeonatos mais populares. Sendo assim, se sua praia é o Basquete, encontrará o NBA, se o Tênis, terá o ATP, apenas para citar alguns.

Todos os torneios disponíveis podem ser vistos na página de esportes do site. Você também pode consultar a disponibilidade de um código de referência da CassinoPix para apostas múltiplas.

Passo a passo para apostar na CassinoPix

Existem duas maneiras de colocar palpites em esportes, isto é, a aposta única e a aposta múltipla. O palpite único é o mais simples, pois como o nome segure, você só faz uma seleção na aposta. Dito isto, se você é iniciante, acompanhe os passos para colocar seu primeiro palpite.

1. Acesse o site oficial da CassinoPix no computador ou na versão móvel;

2. Faça o login na CassinoPix usando seus dados cadastrais;

3. Navegue pela seção de esportes, explorando os eventos e jogos ativos no momento;

4. Selecione seu palpite em um dos mercados de apostas;

5. Digite o valor da aposta no boletim, confira o retorno potencial e confirme o palpite.

Agora é só aguardar o resultado do evento. Já nas apostas múltiplas, a principal diferença é que você seleciona dois ou mais palpites em um boletim. Além disto, as odds dos palpites são somadas, gerando maiores retornos. Entretanto, é preciso acertar todos os palpites selecionados para receber o retorno.

Mercados de apostas na CassinoPix

Nossa equipe encontrou diversas formas de apostar nos esportes da CassinoPix, ou seja, a operadora tem muitos mercados de apostas. Portanto, você poderá apostar no pré-jogo, a longo prazo e ao vivo, com mercados especiais para diferentes esportes. Por isso, listamos abaixo alguns dos mais populares.

1X2 (Resultado final);

Dupla chance;

Total de gols (mais/menos);

Ambas as equipes podem marcar;

Handicap (europeu e asiático);

Apostas em futebol na CassinoPix

Como o futebol é o esporte de maior expressão no Brasil, a plataforma busca trazer uma vasta cobertura de campeonatos. Logo, você poderá apostar tanto em torneios regionais como internacionais. No momento, as competições com maior popularidade na operadora são:

Liga dos Campeões da Europa;

Supertaça;

Premier League;

Brasileirão Série A;

Bundesliga;

La Liga;

Outras.

Apostas ao Vivo

A CassinoPix possui uma seção dedicada às apostas ao vivo na plataforma. Ou seja, para colocar palpites em tempo real, nos principais eventos dos esportes mais populares da casa. Sendo assim, grande parte do catálogo das modalidades esportivas estão disponíveis para apostar ao vivo.

Além disso, você pode contar com a ferramenta de cash out para retirar palpites antes que os jogos acabem. Este recurso abre margem para traçar diferentes estratégias. Entretanto, a operadora ainda não possui o serviço de streaming ao vivo disponível no site.

Jogos de cassino ativos na CassinoPix

Até aqui, você conheceu um pouco do catálogo de esportes da operadora, mas é hora de falarmos do cassino. Notamos que a operadora se destaca pela quantidade e diversidade de jogos ativos. Você irá encontrar as opções mais populares do mercado em diferentes categorias.

Aconselhamos que você acesse o site oficial para ver todos os jogos, e também um código de referência da CassinoPix. Para exemplificar o catálogo, listamos alguns destes jogos a seguir.

Fortune Tiger

Lançado em 2022 pela PG Soft, o jogo do tigrinho, como ficou conhecido, é um dos slots mais populares deste fornecedor. Seu funcionamento é simples, basta pagar um giro e aguardar para ver se acontecerá uma combinação de símbolos. Se isto acontecer, você receberá uma das cinco linhas de pagamento.

Aviator

O jogo do aviãozinho foi desenvolvido pela Spribe em 2019, e desde então popularizou a categoria dos crash games nos cassinos. Talvez pela simplicidade, afinal, o usuário apenas busca fazer o saque dos seus retornos antes que o avião voe.

Spaceman

Publicado em 2020 pela fornecedora Pragmatic Play, o Spacemen é outro crash game em destaque na plataforma. Ele funciona como todo crash, mas aqui você acompanha um astronauta que sobe pelo espaço. Seu objetivo é sacar um retorno antes que ele desapareça e a aposta seja encerrada.

Cassino ao Vivo: catálogo e navegação

Além dos jogos convencionais, você também consegue apostar no cassino ao vivo. Inclusive, você pode buscar por um código de bônus da CassinoPix dedicado a esta modalidade, no site oficial da casa. Afinal, você pode apostar ao vivo em game shows, roletas, jogos de cartas e outros, como os listados abaixo.

Bingolar Live Brazil;

Live Roulette;

Mega Ball;

Bac Bo;

Crazy Time;

Blackjack 11.

Após acessar a seção do cassino ao vivo, você conseguirá navegar com praticidade entre os jogos do catálogo. As transmissões geralmente acontecem sem travamentos, a depender da qualidade de sua conexão com a internet.

CassinoPix app: como apostar na operadora pelo celular

Enquanto escrevemos esta revisão, a operadora ainda não possui um app da CassinoPix para download. Entretanto, a casa oferece uma solução prática e eficiente para apostar no celular, que é a versão móvel de sua plataforma.

Ou seja, seu site é completamente otimizado, tanto em layout como em navegação, para funcionar nos dispositivos móveis. Sendo assim, todas as ferramentas e produtos em apostas estão ativos nesta versão. Logo, você pode se cadastrar e usar um código de referência da CassinoPix para começar apostar no celular.

Faça suas apostas pelo seu celular na CassinoPix mobile

Acessando a CassinoPix no Android

Buscando otimizar ainda mais o acesso à plataforma no celular, existe uma opção prática. Isto é, criar um atalho na tela inicial de seu aparelho Android. Desta forma, assim como no app, com apenas um toque no ícone você entrará no site. Sendo assim, veja o passo a passo abaixo.

1. Abra seu navegador móvel e entre no site da CassinoPix;

2. Toque nos três pontinhos que fica no canto superior do navegador;

3. Nas opções que serão exibidas, selecione adicionar a tela inicial;

4. Depois clique em instalar;

5. Aguarde até o atalho ser criado e procure pelo CassinoPix na sua tela inicial.

Acessando a CassinoPix no iOS

Também é possível criar o atalho da operadora no iOS. Desta forma, poderá usar seu código de referência da CassinoPix sem complicações nos dispositivos da Apple. Basta seguir os passos abaixo.

1. Entre no navegador Safari e acesse o site da CassinoPix;

2. Toque no botão de compartilhamento, no canto inferior central;

3. Escolha a opção de criar um atalho na tela inicial;

4. Dê um nome ao atalho, como preferir;

5. Confirme a criação do atalho e faça o login na CassinoPix para começar apostar.

Métodos de pagamento na CassinoPix

O principal método de pagamento da CassinoPix é o Pix. Afinal, a proposta da plataforma é que os depósitos e saques sejam rápidos e facilitados. Ademais, o valor do depósito mínimo via Pix é de R$1, já para o saque é de R$30.

CassinoPix Brasil: é confiável? A CassinoPix é legal?

A segurança é uma prioridade para os jogadores de apostas online, e o CassinoPix Brasil destaca-se nesse aspecto ao implementar criptografia SSL para proteger transações e dados pessoais dos usuários.

Além disso, a plataforma também segue rigorosas políticas de privacidade, assegurando que as informações dos jogadores são utilizadas de forma apropriada e segura.

O CassinoPix Brasil opera sob uma licença da Autoridade de Jogos de Curaçao, o que garante que a plataforma passou por rigorosas verificações e auditorias de transparência e justiça. No entanto, a plataforma ainda não adquiriu uma licença do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) do governo brasileiro.

Além disso, o CassinoPix faz parceria com fornecedores de software renomados, utilizando geradores de números aleatórios (RNGs) auditados para garantir a integridade e a imprevisibilidade dos jogos, tornando-se uma opção confiável para os apostadores.

Suporte ao cliente da CassinoPix

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o código de referência da CassinoPix, você pode usar o suporte ao cliente da operadora. O atendimento é em português e eficiente, e o canal principal de suporte funciona 24 horas por dia. Sendo assim, veja como pode fazer contato abaixo.

Chat ao vivo;

E–mail.

Nossa análise da CassinoPix

Levando em conta todos os recursos, ferramentas e próprio código de referência CassinoPix, podemos chegar a uma conclusão concreta. Isto é, a CassinoPix é uma opção viável para apostar, se você procura um ambiente seguro, diverso e um cassino vasto. Sendo assim, confira uma síntese de nossa análise a seguir.

Vantagens da CassinoPix:

Bônus de boas-vindas para jogos de cassino;

Vasto catálogo de jogos disponíveis na seção do cassino;

Depósito mínimo de valor abaixo, de apenas R$1;

Suporte ao vivo que funciona no formato 24/7;

Desvantagens da CassinoPix:

Não há um app de apostas para download;

O recurso de streaming ao vivo não está ativo;

No momento, não há ofertas promocionais para esportes.

Perguntas frequentes sobre o código promocional da CassinoPix

Confira certas questões recorrentes sobre o código de referência da CassinoPix, e tire suas dúvidas.

Onde posso encontrar um código de referência da CassinoPix?

Toda promoção oficial da plataforma, incluindo o código promocional da CassinoPix sempre será divulgada em seus canais de divulgação. Sendo assim, o local mais propício para encontrar cupons seguros, é no próprio site da operadora e suas redes sociais.

Usar um código de bônus da CassinoPix é seguro?

O CassinoPix é uma operadora licenciada para funcionar, e atua de forma legal em seu site online. Além disso, usa diferentes medidas de proteção para conferir segurança a sua plataforma. Logo, podemos indicar que usar o código de referência da CassinoPix, se for oficial, é seguro.

Como posso utilizar um código promocional da CassinoPix?

Após localizar um código de referência da CassinoPix, a principal forma de usar é no ato do cadastro. A última seção do formulário de registro é justamente o espaço para informar um código de bônus da CassinoPix. Ademais, também pode ser possível usar no ato do depósito.

Existe um código de referência da CassinoPix para esportes?

Enquanto escrevemos este guia, não localizamos um código de bônus da CassinoPix para apostas esportivas. Isto talvez se deva ao fato de que o foco da plataforma é oferecer recursos e apostas no cassino. Entretanto, é possível que no futuro seja ofertada uma promoção para os esportes.

Quem pode resgatar um código de bônus na CassinoPix?

Cada código de referência da CassinoPix possui termos de resgate diferentes, no entanto, existem regras que se repetem. Por exemplo, somente pessoas cadastradas na operadora podem reivindicar promoções. Sendo assim, somente maiores de idade estão aptos para os bônus.