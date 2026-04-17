Melhores jogos da Pragmatic Play em 2026 e onde jogar

Os melhores jogos da Pragmatic Play em 17 de abril de 2026 são Gates of Olympus, Sweet Bonanza e Big Bass Bonanza.

Os jogos da Pragmatic Play estão entre as slots mais buscadas nos cassinos regulamentados e contam com gráficos cartunescos, torneios frequentes e pagamentos feitos na hora. Além disso, esses títulos recebem giros grátis frequentemente.

Hoje, nós vamos mostrar quais são os melhores jogos da Pragmatic, como cada slot funciona na prática e onde apostar para ter a melhor experiência. Convidamos você para ficar conosco e começar a jogar com o pé direito!

Quais são os melhores jogos da Pragmatic Play?

Os melhores jogos da Pragmatic Play são Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Big Bass Bonanza, The Dog House e Tigre Sortudo. Os jogos têm RTP elevado, premiações pagas na hora e mecânicas mais raras, como aposta ante, compra de bônus e jackpots.

Todos os melhores cassinos online contam com a presença da célebre provedora de jogos. A seguir, você confere a tabela que produzimos que resume os detalhes de cada slot:

Jogo Mecânica principal Volatilidade Aposta mínima Onde jogar Gates of Olympus Aposta ante e compra de bônus 5/5 R$0,20 Cassino KTO Sweet Bonanza Prêmios pagos em cascata 3.5/5 R$0,20 Cassino Betsson Big Bass Bonanza Giro grátis com mecânica especial 4/5 R$0,10 Cassino Hiperbet The Dog House Megaways Wilds Fixos e Scatters que pagam 5x o prêmio total 5/5 R$0,20 Cassino Estrela Bet Tigre Sortudo Modo Fortuna, com giros grátis aleatórios 3.5/5 R$0,10 Cassino Superbet

1. Gates of Olympus: Premiação em cascata

Resumo RTP 94,5% Volatilidade 5/5 Aposta mínima R$0,20

O Gates of Olympus paga em qualquer posição e toda vitória é feita com 8 ou mais símbolos combinados. Ao vencer, os símbolos explodem e dão lugar a novos símbolos, que podem provocar novos prêmios e isso segue indefinidamente.

O jogo da Pragmatic Play vale a pena para qualquer apostador. Não é difícil entender como tudo funciona e apostar pela primeira vez. Se tiver mais conhecimento, o jogo continua valendo a pena, porque há mecânicas raras, como aposta ante e compra de bônus!

2. Sweet Bonanza: Big win de 7.300x

Resumo RTP 95,5% Volatilidade 3.5/5 Aposta mínima R$0,20

Um dos melhores jogos da Pragmatic Play, Sweet Bonanza paga em qualquer posição ao encontrar 8 ou mais símbolos parecidos. Ao vencer, os doces encontrados explodem e dão lugar a novos símbolos, podendo gerar novas combinações vencedoras.

Dá para encontrar 4 ou mais Scatters e conseguir 10 rodadas grátis, nas quais é possível aumentar em 100x o valor do prêmio. Essa mecânica pode pagar até 7.300x o valor da aposta. Recomendamos esse jogo para quem pretende apostar com pouco e sonhar com vitórias mais elevadas!

3. Big Bass Bonanza: Melhor jogo de R$0,10

Resumo RTP 96,71% Volatilidade 4/5 Aposta mínima R$0,10

Big Bass Bonanza é uma slot clássica da Pragmatic Play. Ela tem 10 jeitos de vencer, com premiações pagas da esquerda para a direita, desde que haja 3, 4 ou 5 símbolos idênticos ou com o Wild (coringa).

Esse jogo da Pragmatic é recomendado para quem está com a banca baixa, porque tem apostas a partir de R$0,10. Inclusive, é possível desbloquear entre 10, 15 ou 20 rodadas com o Scatter. Nesse modo especial, podemos ganhar até 2.000x o valor da aposta!

4. The Dog House Megaways: mecânicas bônus com volatilidade extrema

Resumo RTP 94,55% Volatilidade 5/5 Aposta mínima R$0,20

A slot The Dog House Megaways tem 117.649 jeitos de vencer e tem como maior diferença o pagamento em qualquer linha adjacente, desde que o símbolo apareça na coluna 1 e seja completado nas demais colunas. O prêmio chega a 12.000x o valor da aposta!

Se você tem um pouco mais de familiaridade com jogos de aposta da Pragmatic, este título vale a pena. Ele conta com Wild, Scatter e mecânicas especiais durante as rodadas grátis. Nelas, o Wild fica fixo e, quando paga, libera um multiplicador aleatório.

5. Tigre Sortudo: Prêmio 25x maior com a cartinha

Resumo RTP 95,5% Volatilidade 3.5/5 Aposta mínima R$0,10

O Tigre Sortudo é uma das melhores slots online da Pragmatic e conta com 5 jeitos de vencer: basta encontrar 3 símbolos em linhas retas ou em diagonais. Feito isso, você recebe o prêmio na hora.

Essa slot da Pragmatic Play é recomendada para jogadores que apostam pela primeira vez. O modo especial aparece aleatoriamente e concede giros enquanto novos símbolos são adicionados à grade. Quando todos os espaços estão completados, ganhamos 5x, 10x, 15x ou 25x o prêmio total.

O que é a Pragmatic Play e por que seus jogos são populares no Brasil?

A Pragmatic Play é uma provedora de jogos fundada em 2015 e com sede em Gibraltar, província do Reino Unido. O estúdio tem mais de 480 jogos já lançados, está licenciado no Brasil e é popular por causa do catálogo amplo, visual forte e mecânicas marcantes.

No Brasil, a fornecedora de slots ficou popular por causa das frequentes promoções lançadas em parceria com os cassinos online. Era comum encontrar torneios para os melhores jogos da Pragmatic Play e receber giros grátis.

Hoje, a marca continua a fazer sucesso e mantém os torneios, jackpots e rodadas extras em plataformas de jogos parceiras. Mais do que isso, o estúdio tem trazido lançamentos dublados em português e tem explorado temas nacionais, como o Vira Lata Caramelo.

Além dos jogos de cassino, a Pragmatic traz salas de cassino ao vivo, conta com apostas em crash games e oferece a infraestrutura para sorteios em tempo real de bingo online.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu gosto da Pragmatic e ainda me lembro de quando joguei Tigre Sortudo pela primeira vez: o título estava dublado e ouvir algo no meu idioma me despertou um carinho pela provedora!"

Como escolher o melhor jogo da Pragmatic Play para você?

Para escolher o melhor jogo da Pragmatic Play, você precisa entender o que procura e qual é o seu perfil. Por exemplo, recomendamos o Tigre Sortudo para quem aposta pela primeira vez, justamente porque a dinâmica é amigável e conta com uma aposta mínima de R$0,10.

Mas caso alguém esteja familiarizado com apostas e busque as slots que mais pagam da fornecedora, valeria a pena apostar em Gates of Olympus ou Sweet Bonanza. Isso porque ambos têm aposta ante e a possibilidade de comprar bônus.

Nós preparamos abaixo quais são os melhores jogos da Pragmatic Play tendo em mente o perfil do jogador e os títulos disponíveis!

Perfil do jogador Jogo recomendado Novato Tigre Sortudo Intermediário Big Bass Bonanza High roller Gates of Olympus ou Sweet Bonanza Para jogar no celular The Dog House Megaways Para jogar com bônus Gates of Olympus

Qual a porcentagem de RTP dos jogos da Pragmatic Play?

A porcentagem de RTP dos jogos da Pragmatic Play é alta. Ela fica entre 94% e 96,6% na maioria das vezes e pode ser aumentada com a aposta ante. Essa funcionalidade está disponível nos jogos com pagamentos em cascata da provedora.

Sobre o que é RTP, trata-se de um percentual de dinheiro de volta baseado em milhares de rodadas dos jogadores. Em Gates of Olympus, temos um RTP de 96,5%. Isso significa que R$100.000 divididos em milhares de rodadas pagam R$96,5 mil em prêmios teoricamente.

Jogo RTP Gates of Olympus 94,50% Sweet Bonanza 95,5% Big Bass Bonanza 96,71% The Dog House Megaways 94,55% Tigre Sortudo 95,50%

Ao contrário de outras provedoras de jogos de cassino, a Pragmatic Play não define um RTP fixo. Portanto, há faixas de RTP para cada jogo de aposta. Por exemplo, Big Bass Bonanza pode ter entre 94,02% e 96,71% de RTP.

A escolha do RTP final fica a cargo da plataforma de jogos, assim como os bônus de apostas e os torneios de cassino disponíveis para cada slot. A única coisa que não muda é a forma de apostar, que se mantém inalterada independentemente do site de apostas.

🤔 O que é aposta ante? A aposta ante aumenta 25% o valor da aposta e duplica as chances de encontrar símbolos Wild e Scatter. Se antes eu apostava R$10, então passo a apostar R$12,5 com o ante ativado.

Onde jogar os melhores jogos da Pragmatic Play no Brasil?

Os melhores cassinos para apostar nos jogos da Pragmatic Play mais recomendados são KTO, Betsson, Estrela Bet, Hiperbet e Superbet. As plataformas de jogos estão regulamentadas no Brasil e têm resultados justos.

Cada cassino tem o seu próprio destaque. A seguir, mostramos as vantagens que nos fizeram escolher cada plataforma e elegê-la como a melhor opção para jogar as slots da Pragmatic Play!

1. KTO: Cashback fixo e giro extra todo dia

Todos os jogos da Pragmatic Play na KTO têm 0,10% de cashback fixo em qualquer rodada. O valor volta em dinheiro de verdade sem limite máximo. Além disso, a plataforma libera 10 giros extras em jogos do estúdio quando apostamos R$5!

2. Betsson: 100 giros no Tigre Sortudo

A Betsson libera 100 giros para quem aposta R$20 ou mais nas slots mais populares da Pragmatic, como Big Bass Splash, Sweet Bonanza e Gates of Olympus. Ao jogar e vencer, todos os prêmios aparecem em dinheiro de verdade!

3. Hiperbet: Missão diária nos jogos sortudos

A Hiperbet tem missões que liberam até 25 rodadas nos jogos da Pragmatic. Essas missões devem ser ativadas no painel de missão e cumpridas. Os requisitos se resumem a acumular R$50 em apostas para desbloquear o benefício, que paga os prêmios em dinheiro real.

4. Estrela Bet: 12% até R$2.000 de cashback diário nos jogos Pragmatic

A Estrela Bet devolve 12% até R$2.000 da perda líquida diária nos jogos da Pragmatic Play. Desta forma, você ganha parte da perda de volta como dinheiro real — não é necessário apostar nenhuma vez para sacar ou jogar de novo.

5. Superbet: Giro grátis sem depósito toda semana

A Superbet tem a SuperSpin, com chance de receber rodada grátis nos jogos da Pragmatic, e a Super Quarta, com giros em slots selecionadas. Fora esses bônus, há ainda cashback diário de até 20%, com limite de R$5.000 da perda líquida de volta.

Perguntas frequentes sobre os melhores jogos da Pragmatic Play

Tem alguma dúvida sobre os melhores jogos da Pragmatic Play? Se sim, confira as respostas para as perguntas mais frequentes abaixo!

Quais são os melhores jogos da Pragmatic Play?

Os melhores jogos da Pragmatic Play são Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Big Bass Bonanza, The Dog House Megaways e Tigre Sortudo. Esses títulos se destacam pelo RTP elevado, mecânicas diferenciadas e pagamentos rápidos em cassinos regulamentados.

Qual jogo da Pragmatic Play é mais fácil de jogar?

O jogo mais fácil da Pragmatic Play é o Tigre Sortudo, indicado para iniciantes. Ele possui dinâmica simples, apenas 5 formas de vitória e aposta mínima de R$0,10, além de bônus automáticos com giros grátis e multiplicadores acessíveis.

Posso jogar os jogos da Pragmatic Play de graça?

Sim, é possível jogar os títulos da Pragmatic Play gratuitamente em cassinos online que oferecem modo demo, como Betsson, Hiperbet e Superbet. Nessa versão, você utiliza saldo fictício, sem riscos, mas com acesso completo às mecânicas e recursos.

Qual jogo da Pragmatic Play tem o maior pagamento máximo?

O jogo da Pragmatic Play com maior pagamento máximo é The Dog House Megaways, que pode pagar até 12.000x o valor da aposta. Ele possui alta volatilidade, múltiplas formas de vitória e recursos bônus com multiplicadores durante giros grátis.

Qual jogo da Pragmatic Play paga mais?

Gates of Olympus e Sweet Bonanza estão entre os jogos que mais pagam na Pragmatic Play. Ambos possuem mecânica de cascata, aposta ante e compra de bônus, além de alto RTP e potencial para grandes multiplicadores em rodadas especiais.