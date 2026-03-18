Gates of Olympus: onde jogar o velho do raio com estratégia

A slot Gates of Olympus está entre os principais caça-níqueis do Brasil e os melhores lugares para jogar o velho do raio em março de 2026 são KTO, Betsson, Vbet, Bet Dá Sorte e Brazino777.

Este título paga em qualquer posição e funciona de um jeito parecido com o jogo de celular Candy Crush — enquanto houver combinações, as rodadas continuam. Neste artigo, trazemos as nossas impressões e respondemos às dúvidas sobre como apostar!

Onde jogar o velho do raio Benefícios específicos Tem modo demo? 1. KTO Cashback de 0,10% em saldo de verdade. ✅ Sim. 2. Betsson Torneio com R$900 mil em prêmios. ✅ Sim. 3. Vbet Torneio V-Slot com R$150 mil em prêmios todos os dias. ✅ Sim. 4. Bet Dá Sorte 15% de cashback no Velho do Raio. ✅ Sim. 5. Brazino777 25 giros grátis no Gates of Olympus Super Scatter. ✅ Sim.

O que é Gates of Olympus e por que chamam de jogo do velho do raio?

O Gates of Olympus é conhecido como "velho do raio" ou "véio do raio" porque seu personagem principal é Zeus, retratado com cabelo e barba brancos e imponentes. Em vez de usar o nome do deus, muitos usuários passaram a chamar a figura simplesmente de velho do raio.

Em 2018, os cassinos foram legalizados no país e, entre milhares de jogos disponíveis, um dos primeiros títulos a ganhar grande destaque foi justamente o Gates of Olympus.

Lançado em 2021 pela Pragmatic Play, o jogo também recebeu duas variações: Gates of Olympus 1000 e Gates of Olympus Super Scatter. Ambas mantêm a mesma mecânica, mas oferecem potencial maior para big wins em comparação com a versão original.

Versão da slot Big Win RTP Gates of Olympus 5.000x 94,50% - 95,51% Gates of Olympus 1000 15.000x 96,5% Gates of Olympus Super Scatter 50.000x 96,5%

Opinião do Autor Davi Costa "Todas as 3 versões do velho do raio são boas e as mudanças dizem respeito ao modo grátis."

Como funciona o Gates of Olympus slot: mecânica e regras

O Gates of Olympus slot tem grade 6x5, símbolo Scatter e paga em qualquer posição. Basta que 8 símbolos iguais apareçam para desencadear uma vitória. Todos os símbolos pagantes dão lugar para novos símbolos, podendo gerar uma outra rodada vitoriosa.

Ao contrário de outros jogos de slots online, o velho do raio é simples em relação aos pagamentos e suas mecânicas. Nós destacamos os principais diferenciais deste caça-níquel a seguir!

Grade 6x5 e sistema Scatter Pays

O jogo Veio do Raio paga em qualquer posição da grade, mas exige uma quantidade maior de símbolos iguais, normalmente entre 8 e 9. Sempre que ocorre uma combinação vencedora, os espaços vazios são preenchidos pelos símbolos acima, permitindo novas combinações.

Ao todo, há 10 símbolos pagantes, incluindo o Scatter. Os prêmios variam de 0,25x a 100x o valor apostado — isso apenas entre os símbolos pagantes.

Os ganhos se acumulam nas rodadas normais e gratuitas, podendo ter multiplicadores quando determinados símbolos aparecem no modo bônus, aplicados ao total da rodada.

Símbolos e tabela de pagamentos do jogo do velho do raio

No jogo, há 10 símbolos vencedores. Cinco deles são as joias do Olimpo, responsáveis pelos pagamentos menores. Elas aparecem nas cores azul, verde, amarelo, roxo e vermelho e formam a base das combinações mais frequentes durante as rodadas.

Os demais símbolos são quatro relíquias do panteão, que oferecem pagamentos maiores. O último é o Scatter, capaz de pagar até 100x o valor apostado e ativar giros grátis quando surge em quantidade suficiente na tela.

Símbolo 8-9 10-11 12+ Coroa 10x 25x 50x Ampulheta 2.5x 10x 25x Anel 2x 5x 15x Cálice 1.5x 2x 12x Jóia vermelha 1x 1.5x 10x Jóia roxa 0.80x 1.2x 8x Jóia amarela 0.50x 1x 5x Jóia verde 0.40x 0.90x 4x Jóia azul 0.25x 0.75x 2x

⚡ Scatter paga mais: o símbolo Scatter paga com 4, 5 ou 6 símbolos 3x, 5x e 100x, respectivamente, e ativa 15 rodadas grátis com multiplicadores entre 2x e 500x o valor do prêmio ao fim da rodada.

RTP de até 95,5% e volatilidade alta: o que isso muda na prática

O RTP de Gates of Olympus fica entre 94,50% e 95,50% — o valor muda de cassino para cassino, mas no geral, é comum que este título tenha o RTP em 94,50% por causa das promoções atreladas ao jogo de aposta.

O RTP aponta o lucro do cassino com o jogo. Se o RTP for 95,5%, então 4,5% é a taxa de operação da plataforma de jogos.

Isso significa que, se R$100.000 em apostas são movimentados no cassino, R$95,5 mil voltam como prêmios entre os jogadores durante as rodadas realizadas.

A volatilidade de Gates of Olympus é extrema. Isso significa que o jogo de aposta tem uma grande dispersão entre os prêmios. Logo, ao iniciar cada rodada, há boas chances de ter prêmios baixos e ficar no prejuízo ou estourar a boca do balão e ter uma vitória mais expressiva.

Se fosse um jogo com a dispersão baixa, o risco seria menor, com prêmios mais comuns, ficando entre baixos e "ok". No caso dessa volatilidade alta, o jogo não tem meio termo: é muito bom ou muito ruim.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu gosto do Gates of Olympus por ter uma dinâmica que deixa o resultado em aberto: mesmo o menor prêmio de 0.25x pode valer a pena, porque um prêmio desencadeia outra rodada."

Rodadas grátis, multiplicadores e compra de bônus no Gates of Olympus

As rodadas grátis do Gates of Olympus podem ser ativadas com 4 ou mais símbolos Scatters, com a compra do bônus ou nas promoções de cassinos online.

Em todos os casos, os prêmios ficam disponíveis na hora e em dinheiro real, exceto pelos bônus de cassino, que podem acompanhar requisitos de apostas. A seguir, trazemos todas as informações que você precisa saber!

Como ativar e jogar as rodadas grátis

O modo bônus pode ser ativado ao comprar a rodada por 100x a aposta, opção que garante o benefício. A forma tradicional ocorre com 4 ou mais Scatters, liberando 15 rodadas grátis e possíveis rodadas adicionais a cada 3 novos Scatters nos giros extras.

Durante o modo especial, o Scatter permanece na tela entre as quedas. Inclusive, as rodadas seguintes com os prêmios em cascata seguem disponíveis normalmente, gerando novas sequências vencedoras.

Durante os giros grátis, entram em cena os símbolos de multiplicadores. Sempre que há uma combinação vencedora, esses valores aumentam o prêmio da rodada e passam a compor o multiplicador total aplicado ao resultado final das rodadas grátis.

Os multiplicadores aleatórios podem ser:

Entre 2x e 6x;

8x, 10x, 12x ou 25x;

20x, 25x, 50x 100x ou 250x;

Big win de 500x.

Na prática, todos os multiplicadores obtidos são somados antes de serem aplicados ao prêmio total. Assim, ganhos de R$500 combinados com 5x, 10x, 15x e 50x resultam em 80x sobre o valor acumulado.

Ante Bet e compra de bônus: vale a pena usar?

A aposta ante custa 0.25x o valor da aposta (25% a mais) e dobra as chances de ativar o Scatter. Ainda assim, não se sabe a porcentagem exata que aumentou — por exemplo, se saltamos de 0,2% para 0,4% de chance.

Já a compra de bônus garante 4 símbolos Scatters e a aposta começa na rodada especial. Para isso, o jogo exige 100x o valor da aposta. Se for apostar R$10 na rodada, então o valor da compra de bônus é R$1.000.

⚠️ Ante e bônus não garantem mais vitórias: aposte para se divertir. Essas mecânicas não garantem nenhum tipo de retorno.

Como jogar Gates of Olympus demo grátis

É possível jogar Gates of Olympus demo grátis em plataformas tradicionais e nos novos cassinos em 2026. Em todos os casos, não é necessário registro. Em vez disso, basta entrar no jogo normalmente e pronto.

Veja como apostar no Gates of Olympus de graça:

1 . Entre em um cassino autorizado com modo de demonstração; 2 . Selecione o jogo do velho do raio; 3 . Escolha a opção de demonstração; 4 . Defina o valor da aposta (usa-se o saldo fictício do jogo); 5 . Pronto, é possível jogar de graça.

Todas as plataformas para apostar no velho do raio da nossa lista têm modo de demonstração. Dentre as opções disponíveis, a Vbet é a mais indicada!

Isso porque basta entrar na página do jogo e selecionar a opção "demo" para apostar com banca fictícia. Neste modo, você conhece este título e todas as slots que mais pagam sem risco financeiro e, claro, sem sacar o valor fictício.

Como jogar Gates of Olympus: passo a passo

Para jogar Gates of Olympus, registre-se em um cassino online autorizado, cumpra a verificação de identidade e faça um depósito. Em seguida, acesse o jogo, defina o valor da rodada, confirme o giro e torça por um resultado positivo!

Mostramos abaixo como apostar no jogo velho do raio:

1 . Escolha o melhor cassino online no Brasil para jogar; 2 . Registre-se e cumpra a verificação de identidade; 3 . Faça um primeiro depósito na plataforma; 4 . Entre no jogo Gates of Olympus; 5 . Defina a aposta — os símbolos "-" e "+" aumentam ou diminuem o valor; 6 . Toque no símbolo "🔄" para jogar; 7 . Pronto, agora é só torcer!

As funcionalidades de aposta ante e compra de rodadas grátis ficam na parte de baixo da grade com os símbolos da rodada — no lado oposto do Zeus. Basta tocar em qualquer uma dessas funções para ativar o recurso.

Assim como no Fortune Tiger slot, a slot do velho do raio tem "jogo automático". Ao tocar neste botão homônimo, você tem as definições para apostar automaticamente.

Estratégia para Gates of Olympus: dicas para jogar no velho do raio

Apostar em um caça níquel online valendo dinheiro se torna uma experiência mais divertida quando jogamos com consciência e usamos o nosso saldo da melhor forma. Não há estratégia que contrarie a sorte, mas certas dicas podem melhorar a jogatina.

Gestão de banca: a base de qualquer estratégia no Gates of Olympus

A gestão de banca é a base de qualquer boa experiência no Gates of Olympus. Neste caso, não se trata de apostar a mais ou a menos, mas sim utilizar entre 1% e 3% do valor da banca, a fim de jogar por mais tempo.

Por exemplo, nós depositamos R$50 e vamos apostar no velho do raio. Desta forma, a ideia é apostar com rodadas entre R$0,50 e R$1,50. Assim, a banca não acaba de uma hora para outra!

Ainda é possível descobrir o que é um jackpot em cassino online e participar desses big wins no Gates of Olympus. Na maioria das vezes, basta apostar R$0,50 ou mais na slot para participar de torneios ou concorrer a vitórias aumentadas.

Quando ativar o Ante Bet no jogo do velho do raio

A aposta ante vale a pena quando a banca segue sólida, embora uma sequência mais longa de perdas. Na prática, você pode reduzir o valor da aposta para 1% e aplicar a aposta ante na intenção de ter um prêmio maior nas rodadas seguintes.

Entre as situações mais interessantes para usar a aposta aumentada no velho do raio estão:

Banca sólida e bem equilibrada;

Gates of Olympus tem cashback no cassino e estorna as perdas;

Sequência mais longa de perdas.

Entre todos os pontos, vale a pena reforçar que, ao ativar a aposta ante e as perdas persistirem, desative a função e pronto. Caso continue a jogatina na intenção de recuperar perdas, acenda o seu sinal de alerta!

Perseguir perdas e ativar recursos, como ante e compra de bônus, pode te colocar em situações de vulnerabilidade à dependência de apostas. Em casos assim, procure ajuda especializada!

Mitos e verdades sobre estratégia no Gates of Olympus

As apostas no Gates of Olympus são populares e, por conta disso, existem algumas desinformações sobre a slot. Entre as mentiras mais repetidas estão os horários pagantes e o RTP flutuante.

A teoria do horário pagante prevê que o caça-níquel pague em um determinado minuto. Por exemplo, o velho do raio paga toda quarta-feira, às 11h23. Isso não é verdade!

Outro mito diz respeito ao RTP do momento, que promete mais prêmios dentro de determinadas faixas de horário. O RTP é baseado em milhões de rodadas, e não muda de acordo com a jogatina.

Todas as apostas no Gates of Olympus têm resultados definidos via RNG (Random Number Generator ou Gerador Aleatório de Números, em tradução livre). Este programa cria resultados procedurais e sem intervenção da provedora ou do cassino online.

Qual é o melhor cassino com o jogo do velho do raio?

O melhor cassino com o jogo do velho do raio em 18 de março de 2026 é a KTO. Esta plataforma de apostas está regulamentada e tem cashback 0,10% ilimitado em cada aposta.

Outros cassinos online também valem a pena na hora de apostar em Gates of Olympus, como Betsson, Vbet, Bet Dá Sorte e Brazino777. Todas essas marcas são boas escolhas e atendem aos nossos critérios de recomendação, como:

Regulamentação SPA/MF em dia;

Bônus para o velho do raio;

Depósitos e saques instantâneos;

Modo de demonstração para jogar grátis.

Abaixo, nós trazemos as nossas impressões sobre onde jogar Gates of Olympus e compartilhamos algumas dicas para começar com o pé direito!

1. KTO: Gates of Olympus com cashback ilimitado

Depois de se registrar, usar o código da KTO em 2026 e cumprir a verificação de identidade, você passa a ter 0,10% de cashback de todas as apostas feitas no jogo do velho do raio. O valor volta como saldo real, mesmo que perca ou vença na slot!

Motivos para apostar no Gates of Olympus na KTO:

Cashback a cada rodada no Gates of Olympus;

Aplicativo de cassino para Android;

Torneio Diário com R$4.600 em aposta grátis.

2. Betsson: R$900 mil em prêmios no velho do raio

O torneio Super Desafio de Slots tem o Gates of Olympus como um dos principais jogos. Nesta oferta, você aposta R$1,20 ou mais e qualquer prêmio de R$0,60 equivale a 1 ponto. Quanto mais pontos, maior é o prêmio a receber, chegando até R$48 mil em dinheiro.

Motivos para apostar no Gates of Olympus na Betsson:

Longa lista de torneios de cassino;

Promoção de giros grátis em jogos da Pragmatic Play;

Layout fácil e bem intuitivo.

3. Vbet: R$150 mil em prêmios diariamente no veio do raio

Após se cadastrar, usar o código de indicação da Vbet e cumprir a verificação, você passa a ter uma longa lista de bônus no velho do raio. As ofertas incluem V-Arena, com R$150 mil em prêmios diariamente, até 18% de cashback e missões com rodadas extras.

Motivos para apostar no Gates of Olympus na Vbet:

Modo de demonstração para jogar de graça; Programa de fidelidade para apostas nas slots; Roleta com giros grátis no velho do raio e outros jogos.

4. Bet Dá Sorte: 15% de cashback nos jogos da Pragmatic Play

A Bet Dá Sorte é um cassino que aceita Pix a partir de R$5 e conta com promoções frequentes. Entre as principais ofertas, destacamos o cashback de 15% nas perdas no Gates of Olympus e outros caça-níqueis selecionados!

Motivos para apostar no Gates of Olympus na Bet Dá Sorte:

Programa de fidelidade SorteClub, com rodadas extras;

Torneio Pragmatic no velho do raio;

App para Android, com 100 pontos para trocar por vantagens.

5. Brazino777: 25 giros grátis no novo velho do raio

O registro com o código promocional da Brazino777, a verificação de conta e um depósito no site liberam 300 giros grátis distribuídos ao longo de 7 dias. No quarto dia, a plataforma ativa 25 giros no Gates of Olympus: Super Scatter, que paga até 50.000x o valor da aposta.

Motivos para apostar no Gates of Olympus na Brazino777:

Presente de aniversário com 25% do último depósito extra;

Giros grátis em slots todos os dias;

Cashback de até 12% no velho do raio e outros jogos.

Gostou de Gates of Olympus? Então também vai gostar:

A slot Gates of Olympus é um dos muitos sucessos da provedora Pragmatic Play. O estúdio está presente em praticamente todos os cassinos regulamentados do país e traz jogos tão bons quanto o popular velho do raio.

A Pragmatic Play atua no setor de iGaming desde 2015 e é amplamente reconhecida pela qualidade dos seus jogos. Com mais de 40 licenças internacionais, a empresa segue padrões rigorosos de segurança, auditoria independente e práticas de Jogo Responsável.

Se você gostou de Gates of Olympus, vale a pena conhecer também:

Sweet Bonanza: slot que paga em qualquer posição com vitória de até 25.000x;

Snoop Dogg Dollars: slot com RTP de 97% e big win de surpreendentes 100.000x; Sugar Rush: caça-níquel com pagamentos em cluster, RTP de até 95,5% e big win de 5.000x; Starlight Princess: slot que paga em qualquer posição com vitória máxima de 5.000x.

Perguntas frequentes sobre Gates of Olympus

Tem alguma pergunta sobre como Gates of Olympus funciona? Então, fique conosco e confira a seção de perguntas e respostas sobre a slot abaixo!

Qual o nome do jogo do velho do raio?

O "jogo do velho do raio" é o Gates of Olympus, slot lançada pela Pragmatic Play em 2021. O apelido surgiu porque o personagem principal é Zeus, representado como um velho com barba branca segurando raios.

Onde jogar Gates of Olympus demo grátis?

É possível jogar Gates of Olympus demo grátis em cassinos online que oferecem modo de demonstração. Plataformas como KTO, Betsson e Vbet permitem acessar o jogo, selecionar a opção "demo" e apostar com saldo fictício, sem risco financeiro.

Como ativar as rodadas grátis no Gates of Olympus?

As rodadas grátis no Gates of Olympus são ativadas ao conseguir 4 ou mais símbolos Scatter na tela. Isso libera 15 giros gratuitos e permite ganhar rodadas extras se novos Scatters aparecerem durante o modo bônus.

Qual o RTP do Gates of Olympus?

O RTP do Gates of Olympus varia entre 94,50% e 95,51%, dependendo do cassino. Nas versões mais recentes, como Gates of Olympus 1000, o retorno ao jogador pode chegar a 96,5%, indicando o percentual médio pago aos jogadores.

O Gates of Olympus é confiável?

Sim, o Gates of Olympus é considerado confiável porque utiliza RNG (Gerador Aleatório de Números), tecnologia que define resultados de forma aleatória. Além disso, o jogo é desenvolvido pela Pragmatic Play, empresa com diversas licenças internacionais.

Qual o multiplicador máximo no jogo do velho do raio?

O multiplicador máximo no Gates of Olympus pode chegar a 500x durante as rodadas grátis. Esses multiplicadores aparecem aleatoriamente e são somados antes de serem aplicados ao prêmio total obtido nas combinações vencedoras. O limite da vitória é 5.000x.