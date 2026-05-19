Keno online: como jogar, regras e melhores cassinos em 2026

Com origem milenar chinesa, keno é um jogo de loteria online em que você escolhe números entre 1 e 80, tentando prevê-los corretamente, e aguarda o sorteio. A cada número acertado na rodada, maior o potencial retorno da aposta.

Atualmente, você pode jogar keno online nos principais cassinos legalizados no Brasil, como BetBoom, Novibet, Estrela bet, Superbet e Vupi. Eles atuam seguindo a Lei 14.790/2023, têm depósitos a partir de R$1 e variantes com RTP competitivo.

Ao longo deste guia, explicamos como e onde jogar keno online, as principais regras do jogo, dicas para apostas responsáveis e outros detalhes!

O que é keno online?

Keno online é um jogo de loteria digital em que o jogador seleciona entre 1 e 80 números e aposta para prever quais serão sorteados. Quanto mais acertos conseguir na rodada, maior o multiplicador do prêmio.

Captura de tela realizada em 11/05/2026 às 16:08.

Criado pelo general chinês Cheung Leung, keno é um jogo milenar com mais de 3.000 anos. Devido à popularidade, o jogo chegou aos cassinos legalizados com uma mecânica simples, fiel à versão original.

Atualmente encontramos dezenas de variantes de keno entre os jogos de cassino online, indo da clássica até outras modernas, como o keno Express, com temáticas e recursos especiais nas plataformas legalizadas.

Quais são as regras do keno?

As regras do keno são simples: escolha entre 1 e 10 números (dependendo da versão), confirme a aposta, aguarde o sorteio e receba o potencial retorno conforme a quantidade de acertos.

Keno possui conjuntos de números de 1 a 100, variando conforme a versão. O jogador deve escolher entre 1 e 10 números; O objetivo é prever quais números serão sorteados; O jogo sorteia 10 a 20 números aleatórios, dependendo da variante; O potencial retorno é definido pela quantidade de números acertados; Se não houver acertos, a rodada é considerada perdida.

Como funciona uma rodada de keno?

A rodada de keno funciona com a escolha de número, confirmação da aposta, sorteio e pagamento de possíveis prêmios se o jogador acertar algum número. Abaixo, mostramos o passo a passo para jogar:

1 . Em um cassino legalizado, abra um jogo de keno online; 2 . Selecione entre 1 e 10 números; 3 . Confirme a sua aposta, tocando em "Apostar" ou "Jogar"; 4 . Aguarde o sorteio dos números; 5 . Confira se acertou algum número para receber os potenciais retornos.

Como é calculado o prêmio no keno?

O prêmio no keno online é calculado com base na quantidade de números escolhidos que coincidem com os sorteados. Quanto mais acertos você conseguir, maior será o multiplicador do prêmio total.

Existem diversas variantes de keno online e cada uma possui uma tabela de pagamento própria. No geral, apostar em todos os números possíveis e acertá-los por completo representa o prêmio máximo potencial do jogo.

Confira, abaixo, um exemplo com a tabela de pagamento do Keno 8 na Vupi, exibindo a relação entre a quantidade de bolas apostadas (colunas) e os acertos (linhas) com os respectivos multiplicadores:

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 16:15.

Cada jogo de keno também possui um Return to Player (RTP) próprio. Caso não saiba o que é RTP, é uma média calculada a partir de milhões de rodadas que indica a porcentagem das apostas que retornam para o jogador como prêmio no longo prazo.

Quais são as variantes do keno online?

As variantes do keno online são a clássica, ao vivo, Power Keno, Keno Express e Mini Keno. Cada versão possui uma mecânica única, seja pela quantidade de números permitidos para escolha, sorteio ou recursos especiais.

Keno clássico

Keno clássico é uma versão com uma estrutura padrão de 80 números e sorteio de 20. Normalmente, essa variante permite apostar em 10 ou 20 números simultaneamente.

Um exemplo é o Keno 10 (1 minuto) da Galaxsys, com layout padrão de 80 números e mecânica de jogo contínuo. Encontramos disponível para jogar na Novibet e Estrela bet.

Keno ao vivo

Keno ao vivo é uma versão apresentada e conduzida por um dealer real. O jogo é transmitido diretamente de um cassino e conseguimos ver um rolo real sorteando cada bola numérica.

Recomendamos essa variante para quem busca uma experiência mais imersiva, pois conseguimos encontrar bate-papo e interagir com o apresentador.

Em nossos testes, acessamos o Keno Live na Estrela bet, com 80 números na tela, sorteio de 20 bolas e apostas em até 10 números. O multiplicador total para uma aposta completa é de 10.000x.

Captura de tela realizada em 11/05/2026 às 16:19.

Power Keno

Power Keno é uma variante que aplica um multiplicador de 4x sobre o potencial prêmio da rodada se o jogador acertar o último número sorteado.

Em nossa pesquisa, vimos que é uma das versões mais raras de encontrar, visto que navegamos em 20 sites de apostas legalizados e não estava disponível em nenhum deles.

Keno Express

Keno Express está disponível na versão lançada pela Galaxsys, com bolas numeradas de 1 a 100 e apostas baseadas em intervalo de números. Diferente das outras variantes, nessa versão você pode criar apostas da seguinte maneira:

Número único;

Intervalo entre 2 ou mais números.

O jogo Keno Express possui rodadas contínuas, com apenas 8 segundos de intervalo para as apostas. Para obter um retorno, é preciso acertar um número específico sorteado ou inseri-lo no intervalo de números escolhido na aposta.

Na tela inicial do jogo, ele também exibe a probabilidade de acerto para a sua aposta, multiplicador envolvido e o potencial retorno. Encontramos para jogar na Estrela bet, Novibet, BetBoom e Vupi.

Captura de tela realizada em 11/05/2026 às 16:16.

Mini Keno

Mini Keno é uma versão reduzida, com 40 números e não 80, como a variante clássica. Em alguns deles, é mantido o sorteio de 20 bolas numeradas.

No entanto, outras versões, como o caso do Keno - The Originals da Games Glocal, sorteiam apenas 10 bolas, mas com controle de risco, que influencia nos multiplicadores mínimos e máximos e na volatilidade. Por isso, recomendamos Mini Keno para jogadores iniciantes.

Captura de tela realizada em 11/05/2026 às 11:32.

Qual é o RTP do keno online?

O RTP do keno online é variável, dependendo da versão escolhida, indo normalmente de 92% a 97%. Abaixo, mostramos uma tabela completa com os jogos mais comuns nos cassinos:

Variante Provedor RTP Keno Spribe 97% Keno Express Galaxsys 97% Keno Rush OneTouch 95,34% Keno Live Evolution Variável

O RTP do keno online é competitivo em comparação a outros jogos de loteria, como Luck & Magic Scratch, Adrenaline Rush: Scratch, que possuem, respectivamente, 90% e 96,06% de RTP. No entanto, é inferior aos jogos de mesa como Blackjack e Bacará.

Sabendo disso, uma boa prática é verificar o RTP antes de começar a jogar keno online e priorizar as versões com maior retorno teórico. Lembre-se também de que todos os resultados são aleatórios, sendo indispensável jogar com responsabilidade.

Keno online x Bingo online: quais são as diferenças?

A principal diferença é que no keno online você escolhe os próprios números em que deseja apostar, enquanto no Bingo eles são predefinidos pela cartela. Acompanhe a tabela comparativa:

Critério Keno online Bingo online Escolha dos números Jogador escolhe Distribuídos aleatoriamente Grid 80 números Varia (30, 50, 75, 80 ou 90) Ritmo Rápido (1 rodada por vez) Depende da versão Social Individual Geralmente coletivo RTP médio 92-97% Variável

Em resumo, recomendamos keno para quem gosta de escolher os próprios números, enquanto bingo online combina melhor para quem gosta de partidas com cartelas aleatórias.

Onde jogar keno online no Brasil?

Você pode jogar keno online no Brasil nos cassinos legalizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), tais como BetBoom, Novibet, Estrela bet, Superbet e Vupi. Confira as vantagens de cada site:

1 . BetBoom: cashback de até 8% no keno online 2 . Novibet: melhor site para jogar keno online 3 . Estrela bet: oferta de Jackpot no keno online 4 . Superbet: cassino com keno no aplicativo Android 5 . Vupi: apostas em keno com depósito de R$1

1. BetBoom: cashback de até 8% no keno online

Conseguimos apostar em keno online na BetBoom com cashback de até 8% do saldo negativo. Em nosso caso, recebemos 3%, devido ao nível VIP inicial. Contudo, jogadores mais frequentes podem ter reembolso de até 8% todos os dias.

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 15:45.

Em comparação a Novibet, Superbet, Estrela bet e Vupi, a BetBoom possui o catálogo mais variado e único, com títulos como Keno Goal, Keno 80, Keno e Caipirinha Keno. Não encontramos esses jogos nos concorrentes da marca.

2. Novibet: melhor site para jogar keno online

A Novibet é um dos melhores cassinos online para jogar Keno. No total, encontramos 7 jogos, com destaque para Keno Express e Lightning Box Keno. Uma vantagem para iniciantes é que o site oferece a versão demo de todos os jogos e permite testá-los gratuitamente.

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 10:52.

Encontramos a Roleta de Prêmios na Novibet com sorteios diários de giros grátis e fichas douradas no cassino. A vantagem disso é que conseguimos girar todos os dias e gratuitamente para concorrer a prêmios.

3. Estrela bet: oferta de Jackpot no keno online

A Estrela bet aplica a oferta de Jackpot nos jogos de keno online. Para participar, é preciso adicionar R$0,20, R$0,30 ou R$0,50 a mais na aposta e concorrer ao prêmio acumulativo de R$50 até R$1.000.000 em cada rodada.

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 12:38.

Comparando a Estrela bet com a Superbet e BetBoom, por exemplo, o cassino leva a melhor, pois também disponibiliza o Keno Live, com transmissão ao vivo. Conseguimos apostar a partir de R$0,50 por rodada no site e no app para Android.

4. Superbet: cassino com keno no aplicativo Android

Baixamos o aplicativo da Superbet na Play Store e conseguimos jogar keno online diretamente no celular. O app suporta a versão demo e real, com carregamento rápido e sem travamentos. Também conseguimos cadastrar a biometria para entrar na conta instantaneamente.

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 12:09.

Vimos outras vantagens como a roda Super Spin com sorteio de giros grátis, SuperCoins e outros prêmios. Toda quarta-feira o cassino também libera giros grátis nos slots para explorar outros jogos além do keno online.

5. Vupi: apostas em keno com depósito de R$1

A Vupi tem um dos cassinos com menor depósito inicial, com apenas R$1. Com processamento instantâneo, conseguimos jogar keno online com pouco e ainda encontramos apostas a partir de R$0,50, ideais para quem está começando.

Captura de tela realizada em 12/05/2026 às 15:47.

No total, listamos 6 jogos de keno, como Keno 10, Keno 8, Keno Express e Keno Live. Estes jogos têm versão gratuita; para selecioná-la, basta ir na "⚙️" e confirmar. Já os prêmios, conseguimos sacar a partir de R$0,01, com espera de 1 minuto até chegar na conta.

Como jogar keno online de graça?

Para jogar keno online de graça, entre na sua conta na BetBoom, Novibet, Estrela bet ou Vupi e, nas configurações do jogo, selecione o modo demonstrativo. Você consegue jogar sem precisar depositar e usar o saldo da sua conta.

A versão demo é ideal para testar o funcionamento do jogo, a dinâmica das apostas, tabela de pagamento e recursos disponíveis.

Lembre-se de que para apostar ou jogar na versão demonstrativa é preciso estar registrado no cassino e ter mais de 18 anos. Isso é obrigatório para jogar outras loterias como raspadinha online, bingo e qualquer jogo de aposta.

Dicas para jogar keno online com responsabilidade

Keno é um jogo de pura sorte e não existe estratégia que garanta acertar os números sorteados. Contudo, é possível apostar com responsabilidade e de maneira consciente. Entenda a seguir!

Escolha variantes com RTP mais alto

Busque jogos de keno com RTP alto, pois a taxa elevada de retorno teórico diminui a vantagem da casa e indica o retorno teórico ao jogador no longo prazo. Títulos como Keno Express e Keno da Spribe possuem RTP de 97%.

Além de buscar jogos com RTP elevado, também faça o comparativo das apostas mínimas permitidas e priorize as versões de keno online que aceitam começar com pouco.

Evite selecionar muitos números por rodada

No primeiro momento, pode parecer vantajoso selecionar o maior número possível na aposta, mas escolher muitos números também pode tornar os grandes acertos menos frequentes. Por isso, vale buscar equilíbrio entre a quantidade de números escolhidos e o estilo de jogo desejado.

Veja um exemplo:

3 a 4 números: tendência a prêmios menores, mas mais frequentes; 5 a 7 números: equilíbrio entre frequência de acertos e potencial de retorno; 8+ números: sessões mais voláteis, mas com possibilidade de pagamentos maiores.

Cada versão de Keno possui uma tabela de pagamento própria. Para entender melhor as combinações e identificar quais se encaixam no seu perfil, vale testar a versão demonstrativa antes de apostar dinheiro real.

Defina um limite por rodadas, não só de valor

Limitar a quantidade de rodadas é fundamental para manter o jogo consciente, visto que keno online possui rodadas rápidas, sendo fácil extrapolar o orçamento sem perceber.

Desse modo, estabelecer um limite de rodadas é mais eficaz do que uma quantia isolada em dinheiro.

Comece jogando Mini Keno se você é iniciante

As versões de Mini Keno, como Keno - The Originals, possuem apenas 40 números, com sorteio de 10 bolas por rodada e mecânicas mais simples.

Jogar esse formato pode ajudar a entender melhor as partidas, a tabela de pagamentos e o funcionamento das combinações.

Perguntas frequentes sobre keno

Se possui outras dúvidas sobre a mecânica e o funcionamento do keno online, veja a seção abaixo onde respondemos todas as perguntas frequentes dos apostadores!

O que é keno online?

Keno online é um jogo de loteria online com partidas rápidas onde você escolhe até 10 números de 1 a 80 e tenta prever quais serão sorteados.

Como jogar keno online?

Para jogar keno online, abra uma das versões, escolha o valor da aposta, marque entre 1 a 10 números e aguarde o sorteio das bolas.

Qual é o RTP do keno online?

O RTP do keno online é variável, indo de 92% até 97%, dependendo da variante escolhida.

Keno online é legal no Brasil?

Sim, keno online é legal no Brasil, desde que você jogue em um cassino legalizado pela SPA/MF.

Qual a diferença entre keno e bingo?

A diferença entre keno e bingo é que no keno você pode escolher os números em que vai apostar, enquanto no bingo a cartela é definida automaticamente.

Dá para jogar keno online de graça?

Sim, dá para jogar keno online de graça na BetBoom, Novibet, Superbet, Estrela bet e Vupi. É só acessar sua conta, abrir um dos jogos e selecionar o botão de jogo demo.