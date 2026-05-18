Como jogar Bac Bo: regras, apostas e passo a passo completo

Bac Bo é um jogo de cassino ao vivo que combina a dinâmica do Baccarat com o uso de quatro dados, assim como no Sic Bo. Em vez de cartas, dois dados são atribuídos ao Jogador e dois à Banca, e vence quem obtiver a maior soma.

Embora não exista garantia de ganhos no cassino, o jogo desenvolvido pela Evolution se destaca pelo RTP de 98,87%, um dos índices mais altos entre jogos ao vivo.

Se você nunca jogou Bac Bo e quer entender como ele funciona, continue neste artigo para descobrir regras, tipos de aposta, pagamentos e passo a passo para começar com o pé direito.

O que é Bac Bo?

Bac Bo é uma versão simplificada do Baccarat jogada com dados em vez de cartas. Nele, o Jogador e a Banca recebem dois dados cada, automaticamente chacoalhados em agitadores individuais diante das câmeras, e vence o lado com a maior soma.

Lançado em janeiro de 2022, o jogo traz no nome uma fusão direta: "Bac" vem de Baccarat e "Bo" de Sic Bo, dois clássicos que inspiraram sua criação. O resultado é um híbrido com a atmosfera de cassino ao vivo e a simplicidade visual dos dados rodando em tempo real.

O título desenvolvido pela Evolution se consolidou no Brasil entre os 10 jogos de cassino online mais acessados em plataformas licenciadas, impulsionado pelo ritmo rápido, dealers falando português e pela possibilidade de multiplicar a aposta em até 88 vezes no empate.

Quais são as regras do Bac Bo?

As regras do Bac Bo são simples: você aposta em qual lado terá a soma mais alta dos dois dados entre Jogador e Banca. Se as somas forem iguais, vence a aposta no Empate. Confira outros pontos essenciais para entender o funcionamento do jogo:

Dois dados são atribuídos ao Jogador e dois à Banca;

Eles são chacoalhados automaticamente em quatro agitadores individuais;

O lado que tiver a maior soma dos dois dados vence a rodada;

As apostas em Jogador e Banca pagam 1:1 quando acertam;

No empate, as apostas em Jogador e Banca perdem metade do valor apostado;

O Empate paga de 4:1 a 88:1, dependendo da soma empatada;

Os dados são físicos e filmados, sem intervenção digital no resultado.

Como funciona uma rodada de Bac Bo?

Cada rodada exige uma única decisão do jogador e se resolve em cerca de 30 segundos, sendo que todas as etapas são visíveis na transmissão ao vivo. Veja agora um passo a passo completo para apostar em Bac Bo:

1 . Aposte em Jogador, Banca ou Empate, usando os valores disponíveis na mesa; 2 . Aguarde o chacoalhamento dos dados, sendo 2 para o Jogador e 2 para a Banca; 3 . Veja as somas dos resultados, que aparecem na tela em tempo real, lado a lado; 4 . Se a aposta estiver correta, o saldo é creditado instantaneamente à sua conta.

Qual é o objetivo do jogo?

O objetivo de Bac Bo é acertar qual lado entre Jogador e Banca terá a maior soma dos dois dados atribuídos a ele. Se você apostar no Empate, vence apenas quando as somas forem idênticas, independentemente do valor.

O Bac Bo é manipulado?

Não, o Bac Bo é um jogo auditado e certificado, operado com dados físicos em tempo real transmitidos ao vivo, sem interferência no resultado. Qualquer tentativa de manipulação seria exposta pelas câmeras de alta definição que filmam cada agitador e cada dado.

Fornecedora do jogo, a Evolution possui licenças da Malta Gaming Authority e da UK Gambling Commission, dois dos órgãos reguladores mais rigorosos do setor, baseados em Malta e Reino Unido, respectivamente.

Os resultados são auditados por laboratórios independentes como eCOGRA e GLI, que testam a aleatoriedade e a integridade de cada rodada. Ao contrário de slots que usam RNG (gerador de números aleatórios) sem visualização pública, o Bac Bo exibe os dados sem interrupções.

⚠️ Jogar em plataformas com licença da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) adiciona uma camada extra de segurança, uma vez que essas casas seguem padrões de segurança ao apostador previstos pela legislação brasileira.

Quais são os tipos de aposta no Bac Bo?

Existem três opções de aposta por rodada: Jogador, Banca ou Empate. Ou seja, a estrutura é a mesma do Baccarat, com a diferença de que o Bac Bo usa dados em vez de cartas. Veja detalhes sobre os tipos de apostas, pagamentos e probabilidades na tabela abaixo:

Aposta Pagamento Probabilidade aproximada Jogador 1:1 ~44,3% Banca 1:1 ~44,3% Empate 4:1 até 88:1 ~7,1%

Quanto paga o empate no Bac Bo?

O pagamento do Empate no Bac Bo varia entre 4:1 e 88:1, dependendo da soma que os dois lados atingem ao empatarem. Na tabela abaixo, você confere o que isso significa na prática:

Soma empatada Pagamento 2 ou 12 88:1 3 ou 11 44:1 4 ou 10 24:1 5 ou 9 14:1 6 ou 8 8:1 7 4:1

Empates com somas extremas (2 ou 12) são os eventos mais raros da mesa e, por isso, pagam os multiplicadores mais altos.

Apesar dos multiplicadores elevados, o RTP da aposta no Empate é de aproximadamente 92,52%, inferior aos 98,87% das apostas em Jogador e Banca.



Confira nosso artigo sobre jogos de cassino ao vivo caso queira saber mais informações sobre tipos de apostas e pagamentos.

Qual é o RTP do Bac Bo?

O RTP do Bac Bo é de 98,87% para apostas no Jogador ou na Banca, um índice acima da média entre jogos de cassino online, incluindo roletas e slots.

Na prática, a cada R$100 apostados em Bac Bo, o retorno teórico esperado é de R$98,87 ao longo de milhões de rodadas. Já a aposta no Empate tem RTP de cerca de 92,52%, o que torna essa opção menos vantajosa em sessões prolongadas.

⚠️ Embora seja o único índice capaz de indicar o potencial de retorno teórico, o RTP não pode ser encarado como uma garantia de ganhos, uma vez que sua margem é determinada a partir de milhões de rodadas.

Qual é a diferença entre Bac Bo, Baccarat e Sic Bo?

Bac Bo, Baccarat e Sic Bo são jogos de cassino baseados em previsão, mas operam com mecânicas distintas. O Baccarat utiliza cartas e pode exigir o saque de uma terceira carta conforme regras predefinidas.

Já o Sic Bo é um jogo de dados com três peças e uma grade de apostas que inclui combinações específicas, totais e pares. O Bac Bo simplifica a experiência ao usar quatro dados e a estrutura de apostas do Baccarat, sem nenhuma regra extra. Veja mais detalhes:

Critério Bac Bo Baccarat Sic Bo Mecânica 4 dados Cartas 3 dados Decisões/rodada 1 1 (+ possibilidade de 3ª carta) Múltiplas RTP principal 98,87% ~98,94% ~95–97% Velocidade Alta (~30s) Média (~48s) Média (~45s) Complexidade Baixa Média Alta

No Baccarat, a regra da 3ª carta é acionada quando a mão do Jogador ou da Banca totaliza 5 ou menos com as duas primeiras cartas. Cartas adicionais são sacadas de acordo com uma tabela fixa que considera o valor da mão adversária, o que pode alterar o resultado final.

Já o Bac Bo descarta qualquer etapa adicional: a soma dos dois dados já define o vencedor. Isso elimina a necessidade de memorizar condições e acelera as rodadas, aproximando o jogo de um formato mais direto e acessível a iniciantes.

Como jogar Bac Bo online passo a passo?

Para jogar Bac Bo online você precisa se cadastrar em uma casa de apostas. Agora, vamos mostrar um passo a passo completo que dura menos de 5 minutos, desde o registro até a primeira rodada. Confira:

1 . Escolha um cassino licenciado pela SPA/MF; 2 . Crie sua conta, usando seus dados pessoais e fazendo a verificação de identidade; 3 . Faça um depósito via Pix, método instantâneo e sem taxas extras; 4 . Acesse a seção de cassino ao vivo e busque por "Bac Bo" na barra de pesquisa; 5 . Abra o jogo e defina sua aposta entre Jogador, Banca ou Empate; 6 . Acompanhe o chacoalhamento dos dados e definição dos resultados ao vivo.

Esse tutorial é padrão nos melhores cassinos online do Brasil. O depósito costuma variar entre R$1 e R$10, mas o valor mínimo de aposta no Bac Bo geralmente é de R$5. Considere esse número antes de adicionar dinheiro ao seu saldo.

Onde jogar Bac Bo ao vivo no Brasil?

Você pode jogar Bac Bo no Brasil em casas de apostas devidamente regulamentadas pela SPA/MF. Confira nosso ranking que traz apenas cassinos com promoções vantajosas, transações imediatas via Pix e transmissão ao vivo sem travamentos:

1 . Vbet: torneio V-Live Mega com até R$20.000 em prêmios 2 . Multibet: painel de pagamentos atualizado em tempo real 3 . BetBoom: cashback diário de até 8% no cassino ao vivo 4 . BR4bet: plataforma com Bac Bo e bônus por indicação 5 . Novibet: casa com cassino ao vivo e clube de recompensas

1. Vbet: torneio V-Live Mega com até R$20.000 em prêmios

A Vbet pode ser considerada o principal cassino com Bac Bo do Brasil porque inclui o jogo em um torneio que distribui R$20.000 em prêmios para 20 melhores colocados. Chamado de V-Live Mega, o desafio é semanal e concede R$4.000 para o campeão.

Verificamos que cada R$1 ganho nos jogos elegíveis é convertido em 1 ponto. Todos os usuários cadastrados podem participar da promoção, incluindo quem usa o código de indicação Vbet.

2. Multibet: painel de pagamentos atualizado em tempo real

A Multibet se destaca em nosso ranking por ser uma das poucas plataformas que informam em tempo real os pagamentos concedidos em jogos de cassino, o que confere transparência ao apostador.

Durante nossa análise da casa, verificamos que o Bac Bo havia pago um total de R$30.525,25 no dia. Outro destaque da casa é a oferta de variantes do jogo, como First Person Bac Bo e Lightning Bac Bo.

3. BetBoom: cashback diário de até 8% no cassino ao vivo

A BetBoom tem como principal diferencial o cashback diário de até 8% sobre apostas sem sucesso em cassino, inclusive para o Bac Bo. O reembolso é gradual e está relacionado ao nível do usuário no clube de recompensas da casa, chamado VIP Premier.

Conferimos que o reembolso de 8% é válido para apostadores a partir do nível 81. A inscrição no programa é gratuita e automática ao se cadastrar na plataforma, e vale para quem ativa o código promocional BetBoom.

4. BR4bet: plataforma com Bac Bo e bônus por indicação

A BR4bet é um cassino com Bac Bo que oferece saldo de R$30 para quem indicar amigos para a plataforma. Para receber o bônus, é preciso que o indicado se cadastre pelo link compartilhado e acumule ao menos R$150 em apostas em slots da PGSoft.

Para ter acesso ao link, basta selecionar o ícone de perfil no menu inicial e tocar ou clicar na opção "Indicações". Em seguida, é só compartilhar o link com a pessoa que você deseja indicar.

5. Novibet: casa com cassino ao vivo e clube de recompensas

A Novibet fecha nosso top 5 por oferecer mais de 600 jogos de cassino ao vivo, incluindo Bac Bo e suas variantes. A casa se destaca ainda pelo NoviVerso, um clube de recompensas gratuito que dá acesso a prêmios exclusivos como TV e iPhone.

Verificamos que o programa está liberado para todos os usuários, o que vale para usuários que ativam o código promocional Novibet. Ao cumprir com missões e desafios, você ganha moedas que podem ser trocadas pelos prêmios.

Dá para jogar Bac Bo pelo celular?

Sim, o Bac Bo é compatível com dispositivos móveis via navegador ou aplicativos das plataformas licenciadas. Durante nossos testes, constatamos que a tecnologia HTML5, utilizada pela Evolution, mantém a fluidez da transmissão ao vivo em telas menores.

Mas lembramos que uma conexão estável (Wi-Fi ou 4G/5G de boa qualidade) é indispensável, uma vez que a transmissão ao vivo consome dados, e oscilações podem interromper o feed durante a rodada.

Confira algumas plataformas legalizadas que oferecem o jogo em aplicativos mobile, sendo que todos estão disponíveis na Google Play Store:

Superbet : bet com app exclusivo para cassino, também disponível para iOS;

: bet com app exclusivo para cassino, também disponível para iOS; Bet Dá Sorte : concede 100 pontos no clube de recompensas ao baixar o app;

: concede 100 pontos no clube de recompensas ao baixar o app; Estrela Bet: app bem avaliado, com nota 4,7/5 e mais de 40.000 downloads.

Existe app de Bac Bo para baixar?

Não existe um aplicativo exclusivo do Bac Bo, sendo que o jogo é acessado dentro do app ou do site mobile das plataformas de cassino que oferecem o jogo. Para quem prefere não instalar nada, o navegador mobile oferece a mesma qualidade, sem perda de recursos.

O que é o Lightning Bac Bo?

Lightning Bac Bo é uma variante com maior volatilidade, que adiciona multiplicadores aleatórios a determinados resultados, podendo chegar a 1.000x a aposta.

Lançada pela Evolution em maio de 2025, a versão mantém a mecânica base do Bac Bo e insere o sistema de raios que altera os pagamentos da rodada. Confira as principais diferenças dessa variante em relação ao Bac Bo tradicional:

Multiplicadores Lightning de 2x a 1.000x aplicados aleatoriamente após as apostas;

Visual com efeitos de raios e iluminação mais dinâmica;

RTP de aproximadamente 97,74%, ligeiramente inferior ao do Bac Bo;

Vitórias menos frequentes, mas com potencial de prêmios mais expressivos.

Dicas dos especialistas do Lance! para jogar Bac Bo

Bac Bo é um jogo de pura sorte. Ou seja, não existe estratégia ou fórmula que garanta ganhos. Mas o time do Lance! preparou algumas dicas que podem ajudar você a tomar decisões mais conscientes e a gerenciar o tempo e o saldo de forma objetiva:

Evite apostar no Empate com frequência

O Empate paga até 88:1, mas ocorre em aproximadamente 7% das rodadas. É por isso que o RTP cai para cerca de 92,52%, sendo um percentual aquém dos 98,87% das apostas em Jogador e Banca.

Do ponto de vista matemático, apostar no Empate como estratégia frequente consome a banca de forma mais rápida. Reservar esse tipo de aposta para momentos esporádicos e com valores pequenos ajuda a manter o controle sobre o seu saldo.

Ignore o histórico de rodadas na hora de apostar

Cada rodada do Bac Bo é independente, sendo que o painel de histórico exibido na interface serve apenas a título de informação, não para prever o próximo resultado.

Não interprete sequências como padrões uma vez que os dados não têm memória. Use o histórico apenas para acompanhar o ritmo da sessão, nunca como critério de decisão.

Assista algumas rodadas antes de apostar

Por ser um jogo ao vivo com transmissão contínua, Bac Bo não tem versão demo com fichas fictícias. Como alternativa, assista a algumas rodadas sem apostar para entender o ritmo e a mecânica antes de colocar dinheiro na mesa.

Acompanhar a transmissão ao vivo permite que você veja a velocidade real (cerca de 30 segundos por rodada), como os empates se distribuem e de que forma a banca oscila rodada a rodada.

Prefira sessões curtas a longas no Bac Bo

Sessões com número reduzido de rodadas expõem seu saldo por menos tempo à margem da casa. Isto é, quanto mais rodadas consecutivas, mais a variância se aproxima da expectativa teórica.

Com RTP de 98,87%, a vantagem da casa por rodada é pequena. No entanto, em centenas de rodadas seguidas, o efeito acumulado torna-se significativo. Por isso, definir um número máximo de rodadas por sessão é uma forma concreta de controlar sua exposição ao risco.

Mantenha apostas equilibradas entre Jogador e Banca

Jogador e Banca têm a mesma probabilidade de vitória (cerca de 44,3%) e o mesmo RTP (98,87%). Revezar entre eles reduz a tentação de buscar "viradas" com apostas de maior risco.

Apostas sempre no mesmo lado podem gerar frustração durante sequências negativas. Alternar mantém a dinâmica do jogo e evita que decisões sejam tomadas com base em reações emocionais.

Estabeleça um limite de perda e um limite de ganho

Definir um teto de perda ajuda a encerrar o jogo no momento programado. Por exemplo, você pode estipular o uso de 30% da sua banca em uma sessão ou parar de jogar caso consiga a 50% de retornos nas apostas.

A vontade de fazer "só mais uma rodada" é uma das principais armadilhas do Bac Bo. Com limites pré-definidos, você sai da mesa com critérios objetivos, seja para preservar o que já ganhou, seja para interromper a perda antes que ela aumente.

Use o botão GO LIVE se estiver no First Person Bac Bo

Caso esteja na versão RNG do jogo, chamada de First Person Bac Bo, e quiser migrar para a experiência ao vivo, o botão GO LIVE dentro do próprio jogo faz essa transição sem sair da mesa.

Essa funcionalidade exclusiva da Evolution permite testar o modo aleatório e, quando estiver confortável, saltar diretamente para a mesa com dealer real, mantendo a mesma interface e os mesmos valores de aposta.

Perguntas frequentes sobre Bac Bo

Ainda ficou com dúvidas sobre o jogo? Confira as perguntas mais pesquisadas, com respostas rápidas que podem ser úteis:

O que é Bac Bo?

Bac Bo é um jogo de cassino ao vivo que replica a dinâmica de apostas do Baccarat (Jogador, Banca e Empate), mas utiliza quatro dados em vez de cartas.

Como jogar Bac Bo?

Escolha entre Jogador, Banca e Empate, defina o valor e aguarde os dados serem chacoalhados. A maior soma entre os dois pares de dados define o vencedor.

Qual é o RTP do Bac Bo?

Bac Bo tem RTP de 98,87% para apostas no Jogador e na Banca, e de aproximadamente 92,52% para a aposta no Empate.

Bac Bo é legal no Brasil?

Sim, desde que jogado em plataformas com licenças válidas, emitidas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda).

Qual a diferença entre Bac Bo e Baccarat?

O Bac Bo substitui as cartas por quatro dados e não possui regra de terceira carta, o que torna as rodadas mais curtas e a mecânica mais direta. O RTP de ambos é muito próximo, na faixa de 98,8%.