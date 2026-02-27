Slots que mais pagam: Top 10 com o RTP mais alto em 2026

Os slots que mais pagam em fevereiro de 2026 são Book of 99 e Mega Joker, sendo que ambos têm o RTP mais alto do mercado, fixado em 99%.

Embora não signifique uma garantia de ganhos, o Return to Play é o único índice capaz de indicar o retorno potencial para o jogador a longo prazo. Neste texto, você confere detalhes sobre o tema e descobre onde apostar nos melhores slots online disponíveis no Brasil.

Quais são os slots que mais pagam hoje?

Os slots que mais pagam hoje, 27 de fevereiro de 2026, são Mega Joker, Book of 99, Jackpot 6000, Blood Suckers e Codex of Fortune.

Todos têm como padrão um RTP superior a 98%. Essa margem pode sofrer uma variação de uma casa para outra, sendo recomendável confirmar o valor na tela do jogo. Confira a lista completa de slots que pagam bem e onde encontrá-los em cassinos que aceitam Pix:

1. Book of 99: giros grátis ao completar coletas

Enquanto a maior parte dos games estilo "Book" estabelecem um RTP na faixa dos 96%, o Book of 99 faz jus ao nome e tem retorno teórico padrão de 99%. Mas o número tem relação ainda com outro recurso: ao coletar 99 livros, você recebe rodadas grátis.

Recomendamos jogar na Betsson, uma das poucas casas que disponibilizam o game com o RTP original. Verificamos ainda que torneios em diversos títulos de cassino fazem parte da lista de bônus da Betsson.

Onde Jogar: Betsson; RTP: 99%; Linhas de Pagamento: 10; Volatilidade: Alta; Provedor: Relax Gaming; Funcionalidades: Rodadas grátis com símbolo expansível e medidor de coleção.

2. Mega Joker: clássico com modo Supermeter

Esse clássico dos slots mantém sua relevância mesmo com gráficos que entregam a idade. Isso porque o game da NetEnt tem RTP de 99% e modo Supermeter, que opera com apostas mais altas e prêmios que podem chegar a 2.000 moedas.

Captura de tela feita no dia 25/02/2026.

O game está à disposição para todos os usuários cadastrados na bet365, inclusive os que usam o código de indicação bet365 em 2026. A casa é recomendável para cassino por conta do Clube bet365, que libera giros grátis toda semana.

Onde Jogar: bet365; RTP: 99%; Linhas de Pagamento: 5; Volatilidade: Média; Provedor: NetEnt; Funcionalidades: modo Supermeter e jackpot progressivo.

3. Jackpot 6000: prêmio aleatório de até 6.000 moedas

Esse outro clássico da NetEnt, lançado em 2007, pode ser considerado um "primo" do Mega Joker porque também adota o modo Supermeter, que pode liberar até 6.000 moedas de maneira aleatória caso dois curingas apareçam nos rolos.

Embora tenha passado por poucas atualizações gráficas, o game roda sem problemas na Superbet. Em nossas análises com o código de indicação Superbet, verificamos que a casa tem cashback em slots e promove torneios com frequência para títulos diversos.

Onde Jogar: Superbet; RTP: até 98,9%; Linhas de Pagamento: 5; Volatilidade: Média; Provedor: NetEnt; Funcionalidades: modo Supermeter e jackpot fixo em 6.000 moedas.

4. Blood Suckers: símbolos wild e scatter

Além de ser um jogo com RTP elevado (98%), o Blood Suckers tem símbolos wild, que serve como coringa, além de símbolos scatter, que multiplicam por até 100x o valor apostado na rodada.

O jogo com temática vampiresca rodou liso em nossos testes com o código promocional da BetBoom ativado no cadastro. A plataforma é recomendável para quem gosta de participar de missões e torneios em cassino, com atualizações semanais.

Onde Jogar: BetBoom; RTP: 98%; Linhas de Pagamento: 25; Volatilidade: Baixa; Provedor: NetEnt; Funcionalidades: Rodadas grátis e jogo bônus de "estacar vampiros".

5. Codex of Fortune: recurso de Salvar Chaves

Lançado em 2021 pela NetEnt, Codex of Fortune ganhou notoriedade rapidamente pelo RTP padrão de 98%, pela abundância de recursos. Entre os destaques desse slots com grade 5x4 está o Salvar Chaves, que aumenta o prêmio em rodadas bônus.

Durante nossa análise do game com o código de afiliado da Stake ativado no cadastro, verificamos que a casa oferece rakeback no Codex of Fortune para quem faz parte do Clube VIP, que tem inscrição gratuita e automática.

Onde Jogar: Stake; RTP: 98%; Linhas de Pagamento: 20; Volatilidade: Média; Provedor: NetEnt; Funcionalidades: Respins da Fortuna com multiplicadores progressivos, símbolos wild, giros grátis e sistema de coleta que aumenta os prêmios durante os respins.

6. White Rabbit Megaways: quase 250.000 linhas de pagamento

Lançado mundialmente em 2017, o título que envolve o universo de "Alice no País das Maravilhas", virou um clássico de cassino, com RTP de 97,72%, apostas a partir de R$0,10 e quase 250.000 linhas de pagamentos.

Em nossos testes com o código de indicação Vbet ativado, verificamos que a plataforma roda o jogo sem travamentos e libera a compra de rodadas bônus. Além disso, a casa tem modo demo, permitindo que você entre nesse mundo da fantasia sem gastar nada.

Onde Jogar: Vbet; RTP: 97,72%; Linhas de Pagamento: até 248.832 Megaways; Volatilidade: Alta; Provedor: Big Time Gaming; Funcionalidades: Expanding Reels durante giros grátis, multiplicadores aleatórios de 2x ou 3x nos Wilds e símbolos Mystery.

7. Ratinho Sortudo: dinâmica simples com RTP de 97%

O jogo do ratinho é um dos mais populares entre os brasileiros por ter dinâmica simples, com grade 3-4-3, visual otimizado no celular, apostas a partir de R$0,10 e multiplicadores aleatórios de até x5 no bônus.

Indicamos o jogo da Pragmatic Play na Bet dá Sorte, um cassino com giros grátis que costuma oferecer torneios em slots toda semana, além de 15% de cashback em slots selecionados.

Onde Jogar: Bet dá Sorte; RTP: 97,57%; Linhas de Pagamento: 10; Volatilidade: Alta; Provedor: Pragmatic Play; Funcionalidades: Rodadas Grátis, Símbolos Wild, Modo Turbo e Autoplay.

8. Touro Sortudo: multiplicador de até 100x

Esse é mais um título que ganhou popularidade no Brasil pela simplicidade, com RTP padrão superior a 97%, prêmio máximo de 5.000x, e que tem como diferencial o símbolo Dinheiro. Ele pode aparecer em todos os rolos e age como um multiplicador de até 100x.

O Touro Sortudo costuma estar entre os games mais jogados entre usuários que usam o código bônus da Sportingbet, uma casa que oferece cashback de 10% no cassino e que concede giros grátis em slots selecionados.

Onde Jogar: Sportingbet; RTP: 97,55%; Linhas de Pagamento: 10; Volatilidade: Média; Provedor: Pragmatic Play; Funcionalidades: Rodadas Grátis, Símbolos Wild, Modo Turbo e Autoplay.

9. Macaco Sortudo: prêmio máximo de 5.000x

Outro game da linha "Sortudo" com RTP na casa de 97%, o jogo do macaco permite ganhos de até 5.000x por rodada e tem volatilidade média. Entre as principais diferenças para o Ratinho e Touro Sortudo, é que esse título tem grade 3x3 e somente 5 linhas de pagamento.

O jogo é tema frequente de torneios para usuários que usam o código promocional Estrela Bet. A casa também é recomendável porque oferece minigames como a Chance Premiada e a Roleta do Dia, que podem dar prêmios em giros e rodadas grátis.

Onde Jogar: Estrela Bet; RTP: 97,50%; Linhas de Pagamento: 5; Volatilidade: Média; Provedor: Pragmatic Play; Funcionalidades: Rodadas Grátis, Símbolos Wild, Modo Turbo e Autoplay.

10. Fortune Tiger: multiplicador 10x e prêmio máximo de 2.500x

O jogo do tigrinho também tem na sua simplicidade o maior destaque, com grade 3x3, 5 linhas de pagamento fixas e volatilidade média. Um atrativo é o multiplicador de 10x, aplicado quando todos os símbolos estiverem envolvidos em uma aposta ganha.

Em nossos testes com o código promocional F12 Bet ativado, constatamos que a casa proporciona uma experiência satisfatória, com navegação rápida e sem travamentos, sendo um cenário ideal para aproveitar o game reconhecido pelo carisma.

Onde Jogar: F12 Bet; RTP: 96,81%; Linhas de Pagamento: 5; Volatilidade: Média; Provedor: Pragmatic Play; Funcionalidades: Respin, Símbolos Wild, Modo Turbo e Autoplay.

Como encontrar o slot que mais paga?

O jeito mais simples de encontrar slots que pagam bem é por meio de filtros de buscas, que são comuns em cassinos online novos no Brasil. Selecione campos como "RTP" ou "Retorno ao jogador" para acessar uma lista com os jogos com maior potencial de ganho.

Caso a plataforma não disponha desse filtro, acesse a tela de informações do seu jogo de interesse, e procure pela porcentagem de RTP. Adiante, vamos mostrar como encontrar essa informação de maneira detalhada.

No Brasil, as plataformas devem oferecer um retorno mínimo de 85%, segundo a Portaria nº 1.207/2024, publicada pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), que regula o setor no País.

⚠️ Reforçamos que o RTP é o principal elemento que indica o potencial de retorno teórico, mas ele não pode ser interpretado como uma garantia de ganho. Elementos como volatilidade influenciam a frequência dos ganhos, mas não alteram a porcentagem final.

Como verificar o RTP de um slot antes de jogar

Após abrir o jogo desejado, procure pelo ícone de engrenagem (⚙️) ou de informação (ℹ️), geralmente localizado no canto da tela do slot.

Dentro do menu, acesse a opção "Paytable" ou "Regras do Jogo", onde todas as informações sobre pagamentos e funcionalidades estão detalhadas. Role a tela até encontrar a seção que menciona RTP, que indica a porcentagem de retorno teórico.

📢 É importante ter em mente que um mesmo jogo pode apresentar RTPs diferentes em plataformas distintas. Por isso, sempre procure essa informação no cassino onde você está jogando para garantir as melhores condições.

Elementos que não determinam diretamente se as slots pagam mais

É normal que a tela de informações de um slot mencione diversas métricas relacionadas ao resultado do jogo. Vamos abordar cada uma em detalhes para que você seja levado por falsas impressões na hora de escolher seu jogo favorito:

Volatilidade - determina a frequência dos pagamentos

A volatilidade indica o padrão de distribuição dos prêmios, mas não o montante total pago. Slots de baixa volatilidade, por exemplo, pagam prêmios pequenos com alta frequência com o objetivo de proporcionar sessões de jogo mais longas e estáveis para o jogador.

Já os slots de alta volatilidade pagam prêmios altos com pouca frequência. Ou seja, você pode passar centenas de rodadas sem uma grande vitória, mas quando ela ocorre, geralmente é com um valor expressivo.

Ganho máximo - saiba porque você não deve escolher pelo Max Win

Um potencial de ganho máximo de 10.000x é um grande chamariz para os jogadores. No entanto, esses valores representam combinações com probabilidade reduzida de ocorrer.

Por isso, em vez de escolher um jogo de olho no Max Win, prefira observar o RTP, que é uma probabilidade concreta de retorno. Jogos com retorno teórico superior a 95% são maioria na plataforma que mais paga em 2026.

Recursos e bônus games

Rodadas grátis e multiplicadores ajudam a tornar um slot divertido e imersivo, e são responsáveis pelos grandes prêmios dentro de uma partida. Porém, a presença deles não interfere na porcentagem final devolvida.

Um game com poucos recursos, como o Mega Joker, tem RTP de 99%. Já slots modernos e cheios de efeitos operam na faixa dos 96%, com base em nossas análises. Tenha em mente que esses recursos servem para entregar a volatilidade prometida, apenas isso.

Teste prático: é verdade que um slot de RTP alto realmente paga mais?

Na prática, não, uma vez que o RTP é uma margem baseada em milhões de rodadas. Portanto, em uma sessão de 50 ou 100 rodadas, o fator sorte é soberano e dita o resultado.

Para ilustrar essa diferença na prática, a equipe do Lance! realizou testes práticos em casas que fazem parte da nossa lista de melhor cassino online de 2026, com 100 giros em slots com perfis distintos.

O objetivo não é provar uma regra, mas mostrar que cada sessão é imprevisível. Confira os resultados:

Teste em RTP: 99%

Começamos nosso teste com o Book of 99, um slot que está no topo da tabela de RTPs, com margem de 99%. Apostamos R$0,10 por rodada, sendo o valor mínimo aceito pelo título da Relax Gaming.

Jogo Book of 99 RTP 99% Valor apostado por rodada R$0,10 Rodadas ganhas 28 Prêmios R$3,45 RTP aferido 34,5%

O RTP aferido de 34,5%, bem abaixo dos 99% oferecidos pelo jogo, ajuda a mostrar que o Retorno ao Jogador é um índice baseado em milhões de rodadas, logo, não pode ser levado como garantia de ganhos em uma sessão de poucas rodadas.

Teste em RTP: 96%

Selecionamos o jogo Fênix Sortuda para aferir o resultado de um game com RTP padrão na casa dos 96%. Dessa vez, nossa aposta por rodada foi de R$0,25, sendo o valor mínimo liberado pelo jogo. Confira os números colhidos em nossa análise.

Jogo Fênix Sortuda RTP 96,53% Valor apostado por rodada R$0,25 Rodadas ganhas 19 Prêmios R$11,20 RTP aferido 44,8%

Tivemos prêmios maiores na sessão porque o valor apostado também foi maior, mas o prêmio total da sessão ainda teve RTP baixo em relação à margem padrão do jogo. Na 70ª rodada, recebemos 10 giros extras, que geraram R$2,80, sendo o maior ganho da sessão.

Teste em RTP: 94%

Encerramos nossa análise com o Fortune House Power Reels, um game da Red Tiger Gaming com RTP de 94,72%. Embora seja o jogo com menor retorno teórico testado, foi o que trouxe resultado mais aproximado do RTP padrão. Veja os detalhes:

Jogo Fortune House Power Reels RTP 94,72% Valor apostado por rodada R$0,10 Rodadas ganhas 25 Prêmios R$7,95 RTP aferido 79,5%

Recebemos um bônus de R$2,15 na rodada 58, o que elevou o prêmio da sessão que teve RTP de 79,5%. Isso só mostra que, embora o índice de retorno seja sério, ele só se reflete no resultado após milhões de rodadas.

Isso não quer dizer que você precisa apostar muito para vencer. Pelo contrário, como o cassino só depende de sorte, aposte sempre de maneira responsável e defina limites para estabelecer uma relação saudável com a atividade.

Jogue com a responsabilidade: tudo depende da sorte!

Ao final desta análise detalhada, é crucial reforçar a mensagem mais importante: jogos de cassino devem ser sempre encarados como entretenimento, nunca um jeito de ganhar dinheiro. Os slots são baseados puramente em sorte, sem habilidade que garanta vitórias.

Uma boa prática para manter uma relação saudável com as apostas é definir limites por tempo ou valor. Esses recursos podem ser facilmente encontrados, seja no menu inicial ou no rodapé da página, na aba "Jogo Responsável".

Perguntas frequentes sobre slots que mais pagam

Ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Confira as perguntas mais pesquisadas, com respostas rápidas que podem lhe ajudar:

Quais são os slots que mais pagam em 2026?

Os slots que mais pagam em 2026 são Book of 99 (99%), Mega Joker (99%) e Blood Suckers (98%), todos com RTP superior à faixa de 98%.

Qual o jogo de slot está pagando mais hoje?

O slot que mais paga hoje, 27/02/2026, é o Book of 99, da Relax Gaming, e o Mega Joker, da NetEnt, com 99% de RTP no modo Supermeter.

Jogos de slots com RTP alto são mais lucrativos?

Não, não é possível fazer essa afirmação porque, em tese, slots com maior RTP têm potencial de retorno maior somente após milhões de rodadas.

Qual slot da PG que mais paga?

Ratinho Sortudo, Gates of Olympus, Big Bass Bonanza e Touro Sortudo são alguns dos slots da Pragmatic Play que mais pagam, com RTP superior a 96%.

Os slots que mais pagam têm cashback?

Um cassino com cashback pode liberar o benefício para slots selecionados. Confira se o jogo que você tem interesse faz parte da promoção antes de apostar.

O RTP pode variar de um cassino para outro?

Sim, algumas plataformas solicitam versões com RTP ligeiramente diferente. Por isso, verifique sempre o valor diretamente na plataforma onde você está jogando.

Como saber o RTP dos slots?

Procure pelo ícone de engrenagem ou de informação, geralmente localizado no canto da tela do slot.