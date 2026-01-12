Os novos cassinos online no Brasil mais recomendados são KTO, bet365 e Stake em 12 de janeiro de 2026. Essas marcas estão com boas promoções e muitos jogos populares.

Desde a regulamentação 14.790/2023, muitos cassinos têm estreado no Brasil e, em 2026, essa tendência continua. Por isso, nós analisamos as novas opções que estão pagando e preparamos um top 10 definitivo. Veja abaixo:

1 . KTO: o novo cassino com cashback em dinheiro 2 . bet365: cassino com jackpots em slots 3 . Stake: cassino novo com programa de fidelidade 4 . Blaze: marca nova com código promocional 5 . Estrela Bet: novo cassino com depósito de 1 real 6 . Lotogreen: nova marca com promoção Indique e Ganhe 7 . Gol de Bet: novo cassino com giros grátis 8 . Betaki: cassino com cashback para mesas ao vivo 9 . Rivalo: nova opção com aposta grátis no aviãozinho 10 . Jogo de Ouro: novo cassino com torneio no tigrinho

Novos cassinos online em janeiro de 2026

Os novos cassinos online são boas escolhas para jogar pela primeira vez, porque essas opções trazem as tecnologias modernas, os jogos populares e as promoções úteis para que a nova marca caia no gosto de quem aposta.

Mas com tantas alternativas com a licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) nos últimos meses, fica difícil fazer uma boa escolha. Sendo assim, preparamos uma review sobre cada novo cassino a seguir:

1. KTO: o novo cassino com cashback em dinheiro

A KTO é a principal opção para quem quer um bom bônus de aposta. Acontece que essa nova opção para jogar tem 0,5% de dinheiro de volta sem requisito de aposta, então você pode apostar e ter um saldo extra uma vez por mês independente de vitórias e perdas.

Nós usamos o código da KTO para 2026 e encontramos outras vantagens, com destaque para o app KTO e as promoções Aposte e Ganhe. Nesta última, nós apostamos R$5 para receber 50 giros extras em uma slot!

2. bet365: cassino com jackpots em slots

A bet365 possui slots com jackpots, nas quais qualquer vitória pode desencadear um big win surpreendente. Por exemplo, o jogo Age of the Gods: God of Storms está com jackpot de R$864 mil e este prêmio extra pode ser pago caso a sua vitória seja sorteada.

Screenshot realizado em 07/01/2026 às 11h43.

Além disso, é possível usar o código da bet365 válido em 2026, apostar em slots e crash games, entrar em mesas de cassino ao vivo e participar de minigames. Durante os nossos testes, participamos do game Prize Matcher e concorremos a giros grátis e fichas douradas.

3. Stake: cassino novo com programa de fidelidade

O cassino novo Stake traz um programa de fidelidade bem útil, onde as nossas apostas geram experiência. Conforme mais experiência, novas vantagens são desbloqueadas, com direito a rakeback, bônus exclusivos, recompensas por níveis mais altos e até anfitrião VIP.

Também é possível usar o código de afiliado da Stake e encontrar promocodes relâmpagos, liberando giros grátis. Há ainda torneios exclusivos no novo cassino online, nos quais você aposta, acumula pontos e concorre a uma parte da premiação em dinheiro.

4. Blaze: marca nova com código promocional

Ao contrário de outros novos cassinos online, o código promocional da Blaze segue disponível e você pode usá-lo a partir do nível Prata no clube VIP, desbloqueando giros grátis e aposta promocional nos jogos exclusivos desta nova opção.

Esses cupons são compartilhados por e-mail, nos alertas dentro do site e no grupo do Telegram. Inclusive, fizemos parte do grupo no Telegram da Blaze e encontramos outras promoções, como torneios em jogos de cassino online.

5. Estrela Bet: novo cassino com depósito de 1 real

O novo cassino com depósito de 1 real Estrela Bet tem recargas e saques bem acessíveis. É possível acrescentar ou sacar a partir de 1 real via Pix, com pagamentos concluídos na hora. Desta forma, você pode começar com pouco e jogar na marca.

Você pode se registrar com o código bônus da Estrela Bet e em seguida participar das muitas promoções dessa nova opção de cassino. Entre as regalias disponíveis estão minigames, desafios diários, torneios de cassino e giros extras em slots populares.

6. Lotogreen: nova marca com promoção Indique e Ganhe

A Lotogreen é uma nova marca que traz a promoção Indique e Ganhe, com a possibilidade de ganhar R$5 por cada colega indicado que depositar R$20 ou mais. Esse bônus aparece com frequência em cassinos estreantes porque foca em aumentar rápido a popularidade.

Além dessa promoção, há ainda os torneios de provedores e o cashback semanal de 10% até R$4.000 nas perdas semanais. Nessa última nova oferta, vimos que aplica-se 1x de rollover: então, todo prêmio com o saldo extra aparece como dinheiro e pode ser sacado!

7. Gol de Bet: novo cassino com giros grátis

O novo cassino Gol de Bet conta com promoção de giros grátis em slots selecionadas. Nessa promoção, você recebe até 50 rodadas extras enquanto acumula saldo total. Ao atingir o valor mínimo de R$20 apostado, os free spins são adicionados automaticamente.

Outras promoções estão disponíveis na nova marca de cassino, como o Cashback Semanal e a oferta Indique e Ganhe. Inclusive, esse novo cassino também libera R$5 como saldo real, assim como acontece na Lotogreen, sendo opções bem parecidas!

8. Betaki: cassino com cashback para mesas ao vivo

O novo cassino Betaki tem cashback semanal para mesas ao vivo. Esse tipo de oferta é bem rara, mesmo com os termos de uso deste site, onde 5% até R$2.000 volta como saldo bônus e aplica 1x de rollover — ou seja, você aposta e precisa vencer 1 vez antes de sacar.

A Betaki também possui cashback de 5% toda semana em slots, mas sem bônus de giros grátis ou torneios. A novidade que chamou a nossa atenção foi a interface amigável, que nos ajuda a navegar entre os muitos jeitos de apostar no cassino.

9. Rivalo: nova opção com aposta grátis no aviãozinho

A Rivalo tem a promoção Voe Grátis, onde você pode receber R$10 de aposta grátis para o popular jogo do aviãozinho Aviator, da Spribe. Para isso, você deve se registrar, apostar normalmente no crash game e torcer para ser premiado com R$10 de freebet no jogo.

Depois de usar o código bônus da Rivalo, há ainda o novo Clube Rivalo, com até 25% de cashback em Rivalo Coins. Essas moedas são usadas para comprar giros grátis, aposta extra em esportes e até dinheiro de verdade. Encontramos ofertas para todos os gostos!

10. Jogo de Ouro: novo cassino com torneio no tigrinho

O novo cassino Jogo de Ouro distribui R$5.000 no Fortune Tiger e nos demais títulos da saga Fortune, da PG Soft. Pelo que vimos, funciona assim: cada R$1 em aposta equivale a 100 pontos e quanto mais pontos, melhor a posição final e a chance de ser premiado.

Além do torneio semanal, encontramos outra novidade útil da marca estreante. Trata-se do Cashback Turbinado, com 50% de até R$2.500 de dinheiro de volta sobre as perdas líquidas semanais na slot da semana, que muda ao longo do tempo.

Comparativo entre os cassinos online novos

Agora que você conhece quais os cassinos online novos mais relevantes do Brasil, a pergunta mais natural é: por qual começar? Para te ajudar a encontrar a melhor resposta, preparamos uma tabela comparativa dessas 10 novas marcas a seguir:

Dentre todos os melhores cassinos online da lista, confessamos que a nossa recomendação fica entre KTO, bet365 e Stake. Essas 3 marcas trazem novidades na estreia, mas ao mesmo tempo criam novas promoções toda semana.

Como verificamos se um cassino novo é confiável e paga mesmo

Nós verificamos se o cassino novo é regulamentado no Brasil e em seguida tornamos essa nova marca elegível para os nossos testes. Para dar um veredito sobre a experiência, nos registramos, fazemos o primeiro depósito e tentamos usar o máximo de bônus possíveis.

Em paralelo a isso, criamos cenários que podem gerar problemas enquanto apostamos, como termos de promoções mais complexos, regras atípicas para levantamentos, entre outros tópicos que podem pesar na hora de jogar.

Para entender melhor como funciona o processo de análise dos novos cassinos online, separamos alguns dos principais critérios das nossas escolhas!

Termos e condições de promoções

Os novos cassinos criam promoções que saltam aos olhos, porque precisam chamar a atenção de quem aposta e chegar a novos usuários logo. Porém, é como diz o ditado popular: quando a esmola é demais, o Santo desconfia. Isso vale para as novas marcas.

Por isso, checamos quais são as regras desses bônus que prometem tantas vantagens. Inclusive, é por isso que a KTO chama atenção: o cashback não acompanha nenhuma regra, exceto apostar nas slots, nos crash games e nas mesas ao vivo elegíveis à oferta.

⚠️ Os bônus de boas-vindas estão proibidos: cassinos ilegais e novos têm bônus de boas-vindas, aqueles que prometem dobrar o primeiro depósito. Essas ofertas te impedem de sacar e são vetados no Brasil.

Reputação da marca e queixas no Reclame Aqui

Os novos cassinos no Brasil têm uma página verificada no Reclame Aqui e contam com apoio rápido na plataforma de queixas. Se a nova marca começa com o pé direito, ela até recebe queixas e comentários sobre bugs, mas isso costuma ser contornado rapidamente.

Para avaliar a reputação pelo Reclame Aqui, observe os seguintes pontos:

Média geral nos últimos 6 meses; Quantidade de visualizações à página; Quantos reclamantes decidem voltar a fazer negócios; Quantas queixas foram resolvidas.

Agora, se a nova opção para jogar online está com queixas e não soluciona nada, daí a nossa equipe fica atenta e busca repetir o cenário da queixa, como um bônus não pago ou atrasos no saque. Se isso for verdade, riscamos o cassino das nossas recomendações.

Quantidade de jogos e jeitos de apostar

Não adianta o novo cassino contar com 2.000 slots distintas. Ainda que cada título possua a sua mecânica, é necessário que a nova opção para jogar online tenha diferentes jeitos de apostar. Certos tipos de jogos não podem ser excluídos, como:

Slots (tradicional, Megaways, cluster e jackpots);

Crash games;

Mesas de cassino ao vivo;

Jogos de mesa em vídeo.

Mas se a nova marca traz esses títulos e ainda se esforça para trazer gêneros mais raros, como raspadinhas, jogos instant wins e bingo online, reconhecemos esse esforço e destacamos a marca positivamente, como KTO, bet365 e Stake, que têm esses jogos.

Praticidade para depositar e sacar

Não é incomum um novo cassino online ter valores mínimos mais elevados para depositar e sacar. Isso não acontece à toa: com a necessidade de ter mais fluxo, a ideia é reduzir a praticidade para sacar valores menores, a fim de manter o tempo em atividade.

Felizmente, esse não é o caso da nossa lista de cassinos que pagam via Pix. Pelo contrário, marcas como Estrela Bet, Betaki e Rivalo têm saques a partir de R$1.

Suporte e apoio ao jogador

Entramos em contato com os canais de suporte de cada marca, seja por chat ao vivo, SAC ou e-mail. Adiantamos que o SAC e o e-mail tendem a ser mais limitados, mas a ferramenta de bate-papo dos cassinos novos no Brasil é acima da média.

Entre as características que observamos nas novas opções estão:

Atendimento solícito e humanizado; Soluções rápidas; Primeiro contato rápido em qualquer horário; Facilidade em encontrar apoio.

Nos cassinos mais tradicionais, o contato costuma ser mais engessado. Tanto que você se pega repetindo a mesma coisa ao menos duas vezes, uma para a IA e outra para o atendente. Isso não se vê ao apostar em novas opções para jogar.

Vantagens e desvantagens de jogar em cassinos novos no Brasil

Vale a pena jogar em cassinos novos no Brasil, porque essas opções inéditas buscam coisas novas que as marcas mais tradicionais não possuem. Abaixo, mostramos as vantagens e desvantagens de escolher uma nova opção para jogar online:

Vantagens Desvantagens ✅ Melhores promoções. ❌ Pode acompanhar bugs. ✅ Novas tecnologias para jogar. ❌ Menos avaliações de outros jogadores. ✅ Versão mobile mais atualizada. ✅ Canais de contato humanizados e rápidos. ✅ Bônus sazonais mais comuns.

Como se cadastrar em um novo cassino online

O cadastro em um novo cassino online exige o CPF e as informações de contato, além da senha de acesso. Você deve tocar no botão de registro, adicionar essas informações e em seguida confirmar esses dados para conseguir depositar, apostar e sacar.

Para que não fique nenhuma dúvida, veja como criar conta em uma nova marca no Brasil:

1 . Escolha o cassino online novo; 2 . Toque no botão de cadastro — ele fica no canto superior direito, na maioria das vezes; 3 . Informe o CPF e as informações de contato, como telefone e e-mail; 4 . Verifique os dados de contato, adicionando o token encaminhado para você; 5 . Faça a verificação de identidade, com uma selfie e fotos da frente e do verso do RG ou da CNH; 6 . Pronto, tudo certo para você jogar!

Recursos e ofertas disponíveis nos novos cassinos online

Os novos cassinos online trazem recursos e ofertas disponíveis mais raros em suas estreias. Como o propósito é motivar os potenciais apostadores a conhecerem a marca, eles se esforçam mais neste sentido.

Para entender um pouco mais sobre as particularidades que podemos encontrar nessas novas opções de apostas, separamos as funcionalidades mais úteis a seguir!

Cashback com 1x de rollover ou em dinheiro real

Os novos cassinos no Brasil têm muitas ofertas de cashback, que quase sempre incide sobre as perdas. Falamos "quase", porque a KTO é uma exceção de dinheiro de volta que incide sobre o valor apostado, e ignora as vitórias ou as derrotas nos jogos.

Ainda no exemplo da KTO, o valor volta como dinheiro de verdade, ficando livre para apostar ou sacar conforme o seu critério. Em outros cassinos, como Lotogreen, Gol de Bet e Betaki, o valor volta como saldo bônus e exige uma vitória para sacar o prêmio.

🤔 Como funciona o saque de bônus de cashback no cassino? Você deve usar o saldo promocional, vencer e sacar o prêmio — o valor promocional some. Em outros cassinos, como KTO e Rivalo, o valor pode voltar como dinheiro de verdade sem exigências extras.

Giros grátis para slots

Os giros grátis são comuns nos cassinos recém-lançados no Brasil. Como o próprio nome sugere, você recebe rodadas extras para as slots mais populares e, caso vença com esses free spins, o prêmio aparece como dinheiro de verdade.

Na Gol de Bet e Estrela Bet, esses giros funcionam como uma oferta Aposte e Ganhe, ou seja, você deve acumular R$10 em apostas totais para ganhar 30 rodadas, por exemplo. A quantidade de giros sempre depende, mas costuma ser assim:

10 rodadas grátis;

20 rodadas grátis;

50 rodadas grátis;

100 rodadas grátis.

Outro detalhe importante, os free spins aparecem com valores de apostas pré-definidos, tendo valor mínimo na maioria das vezes. Se receber 50 rodadas de R$0,40 cada, então são R$20 em aposta total para jogar em uma slot.

App de cassino para Android

Os novos cassinos online podem aparecer com aplicativo de apostas para Android. Quando isso acontece, você pode encontrar o app e baixá-lo pela Play Store, como já acontece nos cassinos da KTO, da bet365, da Stake, entre outras opções da nossa lista.

Certos apps chegam bem redondinhos, tanto que há funcionalidades exclusivas, como:

Acesso por biometria;

Notificações exclusivas;

Promoções inéditas;

Performance otimizada.

Porém, não é sempre que isso acontece, porque podem existir bugs e outros problemas inesperados. A nossa recomendação é conferir as avaliações na loja de apps do Google antes de baixar para evitar travamentos enquanto joga.

Jogos disponíveis nos novos cassinos do Brasil

Os novos cassinos do Brasil contam com slots, crash games e mesas de cassino ao vivo. Neste último jeito de apostar, há apostas em tempo real mediadas por crupiês estrangeiros e brasileiros, em rodadas de roleta, blackjack (21), baccarat, bingo e mais.

Sem dúvida, os títulos mais populares nas novas opções são as slots, como Fortune Tiger, Gates of Olympus, Big Bass Bonanza etc. Esses títulos têm mecânicas distintas umas das outras, o que garante uma experiência única em cada jogo de aposta.

Já sobre como funciona o cassino ao vivo, ele traz jogos com crupiês brasileiros, onde o jogador acompanha tudo em tempo real, com regras familiares e maior sensação de cassino físico. Os tipos de jogos nesses cassinos estreantes incluem:

Slots: jogos da Pragmatic Play, PG Soft e outros provedores populares; Crash games: opções como Aviator e Mines, com partidas rápidas e multiplicadores crescentes; Cassino ao vivo: mesas com crupiês brasileiros e interação ao vivo; Jogos de mesa: roleta, blackjack e baccarat em versões digitais.

Métodos de pagamento nos novos cassinos 2026

Os novos cassinos operam exclusivamente com depósitos e saques via Pix. Esse método não cobra taxas e permite transações instantâneas, desde que os dados bancários pertençam ao mesmo titular da conta de apostas.

Ou seja, quando o Beltrano cria uma conta na KTO, apenas uma conta bancária do Beltrano pode adicionar fundos ou sacar os prêmios. Caso ele use uma conta bancária empresarial ou de terceiros, o pagamento é cancelado.

O valor mínimo de depósito e saque com o Pix varia de acordo com a nova marca da lista, mas fica entre R$1 e R$5. A Blaze é a única exceção, com recargas e retiradas a partir de R$20 e R$50 respectivamente. Algo em comum com todas é o pagamento na hora!

Dicas para jogar em cassinos online novos

Antes de jogar em cassinos online novos, é importante adotar boas práticas para tornar a experiência mais segura e equilibrada. Algumas atitudes simples ajudam a aproveitar melhor os jogos, evitar excessos e tomar decisões mais conscientes ao longo das apostas.

Abaixo, selecionamos as principais dicas:

Aproveitar promoções com atenção aos T&Cs: verifique requisitos de aposta, prazos e jogos elegíveis; Escolher jogos com RTP elevado: priorize títulos com maior retorno teórico ao jogador, como jogos de mesa ao vivo e crash games; Usar modo demonstração antes de apostar: entenda regras, ritmo e recursos sem risco financeiro; Definir limites e jogar com responsabilidade: controle tempo e orçamento antes de iniciar as apostas; Fazer pausas regulares: evite decisões impulsivas e mantenha uma experiência equilibrada.

Vale a pena se cadastrar em um cassino novo?

Sim, vale a pena se cadastrar em um cassino novo, já que essas plataformas costumam reunir mais jogos, tecnologias recentes e ofertas mais atrativas. Embora marcas tradicionais ofereçam recursos semelhantes, elas tendem a ser mais conservadoras.

Esse foco em novidade é justamente o que diferencia os cassinos recém-lançados das plataformas já consolidadas, que priorizam modelos conhecidos.

Se você busca novos cassinos online, confira nossa lista com as 10 melhores opções atualizadas em 12 de janeiro de 2026 e jogue sempre com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre novos cassinos online

Veja as respostas para as perguntas mais frequentes sobre os novos cassinos online abaixo!

Qual é o novo cassino mais confiável?

Entre os novos cassinos online mais confiáveis do Brasil, KTO, bet365 e Stake se destacam. Essas marcas possuem licença da SPA/MF, pagamentos rápidos, boa reputação e passaram pelos nossos testes práticos de cadastro, apostas e saques.

É legal jogar em novos cassinos no Brasil?

Sim, é legal jogar em novos cassinos online no Brasil desde que a plataforma possua licença da Secretaria de Prêmios e Apostas e siga a Lei 14.790/2023, garantindo segurança jurídica e operações regulamentadas aos jogadores.

Novo cassino online paga mais rápido?

Em geral, novos cassinos online pagam mais rápido porque utilizam exclusivamente o Pix. As transferências são instantâneas, sem taxas, e ocorrem desde que a conta bancária seja do mesmo titular cadastrado na plataforma.

Qual cassino novo tem o menor depósito mínimo?

Os cassinos novos com menor depósito mínimo são Estrela Bet e Betaki, que permitem depósitos a partir de R$1 via Pix. Essa facilidade ajuda novos jogadores a testar a plataforma com valores reduzidos.

Novos cassinos online oferecem modo demo?

Nem todos os novos cassinos online oferecem modo demo. Alguns disponibilizam versões de teste em slots selecionadas, enquanto outros exigem apostas reais. Por isso, é importante verificar jogo por jogo antes de apostar dinheiro.

Como saber se um cassino novo tem licença brasileira?

Para saber se um cassino novo tem licença brasileira, verifique se ele cita autorização da SPA/MF, conforme a Lei 14.790/2023. Essa informação costuma aparecer no rodapé do site ou nos termos legais.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br.