Fortune Tiger bet365: como jogar passo a passo
Veja como acessar e jogar Fortune Tiger na bet365 em poucos passos.
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O Fortune Tiger na bet365 aparece entre os jogos mais populares, conta com RTP de 96,81% e possui o exclusivo Jackpot 365, com uma premiação que aumenta a todo instante até surgir um vencedor entre os usuários já cadastrados e verificados.
Como jogar Fortune Tiger na bet365 passo a passo?
Para jogar Fortune Tiger na bet365, registre-se, cumpra a verificação de identidade e acesse o cassino. Localize o slot pelo nome e em seguida toque no valor da aposta para definir o quanto deseja apostar. Por fim, clique no botão verde para girar as colunas.
Não queremos que fique com dúvidas e por isso separamos todas as etapas abaixo para apostar no Fortune Tiger da PG Soft na bet365:
- Registre-se e cumpra a verificação de identidade na bet365;
- Selecione a opção de cassino e procure pelo Fortune Tiger;
- Com o jogo aberto, toque no valor da aposta e defina a quantia que deseja apostar;
- Clique no botão verde para girar as colunas e aguarde o resultado;
- Pronto, veja os símbolos e decida se continua jogando ou encerra a sessão.
Os prêmios são pagos automaticamente quando 3 símbolos idênticos aparecem da esquerda para a direita em posições adjacentes. Toda vitória é creditada na hora e aparece em destaque, assim como na roleta bet365 e outros games de cassino.
Ao apostar, lembre-se de jogar com responsabilidade. O Fortune Tiger na bet365 paga de forma aleatória e sem nenhum método de predição.
Como jogar Fortune Tiger de graça na bet365?
Não há como jogar Fortune Tiger de graça na bet365. A plataforma bet365 é confiável, está regulamentada no Brasil e disponibiliza apenas a versão oficial do slot, sem a alternativa de apostar por diversão em modo de demonstração.
Vale destacar que a falta de modo demo acontece em boa parte dos títulos da PG Soft. Assim, slots como Fortune Ox, Dragon Hatch, Cashmania, Ganesha Gold e mais têm apostas disponíveis apenas com saldo real.
Preciso baixar algum app para jogar Fortune Tiger na bet365?
Não é necessário baixar nenhum app exclusivo para jogar Fortune Tiger na bet365. O jogo está disponível no app da bet365, e também roda no navegador mobile, sem instalação adicional ou perda de qualidade.
O que é Fortune Tiger?
Fortune Tiger é um slot da PG Soft com grade 3x3, 5 linhas de pagamento fixas e temática oriental, lançado em 2022 e disponível na bet365.
|Característica
|Detalhe
Provedor
PG Soft
RTP
96,81%
Volatilidade
Média
Vitória máxima
2.500x
Aposta mínima
R$0,40
Aposta máxima
R$500
Grade
3x3
Linhas de pagamento
5 fixas
Símbolo especial
Wild (Tigre)
Recursos
Respins e multiplicador até 10x
Rodadas grátis
Não disponível
Compatibilidade
PC, Android e iOS
Como funciona o Fortune Tiger bet365?
O Fortune Tiger funciona com rodadas simples: o jogador define o valor da aposta, gira os rolos e aguarda combinações da esquerda para a direita.
Os prêmios no jogo Fortune Tiger são baseados no valor da aposta, ou seja, no valor total da aposta dividido pelas 5 linhas vencedoras. A partir disso, o prêmio é o resultado do multiplicador da linha pagante, e não necessariamente a aposta em si.
Por exemplo, nós apostamos R$50 e encontramos três barras de Ouro, que pagam 100x o valor da aposta. Isso significa que o nosso prêmio é R$500.
Isso porque o valor total da aposta, R$50, é dividido pela quantidade de linhas pagantes. Para não se perder ou estimar um prêmio errado, toque no valor da aposta e confira o valor que aparece na coluna 1, como mostra a imagem abaixo.
Com exceção do Aviator na bet365 e jogos de mesa, todo slot tem essa regra de divisão da aposta total por linha vencedora. É fundamental entender como funciona para saber o prêmio real a receber em caso de vitória.
Quais são os símbolos do Fortune Tiger?
São 7 símbolos do Fortune Tiger na bet365, com o Wild (Tigre) pagando o maior prêmio: 250x o valor da aposta. Todos os símbolos aparecem em qualquer posição e pagam quando 3 ícones formam uma linha vencedora em posições adjacentes.
|Símbolo
|Pagamento máximo
Wild (Tigre)
250x
Lingote de ouro
100x
Jade verde
25x
Saco de moedas
10x
Pacote de moedas
8x
Sinos azuis
5x
Tangerina
3x
Como funciona o Wild do Fortune Tiger?
O Wild do Fortune Tiger funciona como Curinga e substitui qualquer símbolo, além de ter a sua própria vitória máxima de 250x o valor da aposta. É possível ter esse "efeito especial" uma vez por rodada com o símbolo Wild.
Por exemplo, nós temos um Wild na coluna 1 e ele pode formar duas linhas vencedoras, Lingote de Ouro ou Saco de Moedas, ambos com prêmios de 100x e 10x, respectivamente.
Como o Wild no Fortune Tiger da bet365 forma uma única linha vencedora, a prioridade é o Lingote de Ouro. Desta forma, teríamos uma vitória de 100x o valor da linha pagante, em vez de 10x do Saco de Moedas.
🐯 Fica a dica: o Wild aparece como Curinga e substitui os símbolos na maioria dos slots. Em outros slots, esse símbolo pode acompanhar multiplicadores e outros recursos especiais.
O que são os respins do Fortune Tiger?
Os respins são ativados aleatoriamente quando o tigre solta a carta e concedem novas chances de formação de combinações sem custo adicional, juntamente com o multiplicador de até 10x quando vencemos por completar toda a grade com símbolos.
Quando o tigre solta a carta no Fortune Tiger da bet365, os respins são acionados. Neste modo especial, um símbolo dentre os 7 disponíveis no jogo é sorteado. Se for o Enfeite de Jade, apenas ele e o Wild podem aparecer a cada rodada.
Caso nenhum símbolo apareça ao fim de cada giro, a rodada termina e apenas os prêmios já confirmados são pagos. Se os símbolos continuarem a completar a grade, o modo especial continua.
Se a grade for completa com todos os símbolos, aplica-se o prêmio do símbolo ao valor total da aposta, acrescido de um multiplicador de 10x. Como o Enfeite de Jade paga 25x, nós ganharíamos 250x o valor da aposta total como prêmio!
"Considere que eu apostei R$5, o tigre soltou a carta na bet365 e encontrei o Enfeite de Jade em todas as posições. Em vez de ganharmos R$125, saltaria para o prêmio de R$1.250 pela vitória com a carta do tigre."
Qual é o RTP do Fortune Tiger na bet365?
O RTP do Fortune Tiger é de 96,81%. Portanto, a cada R$100.000 movimentados em milhares de rodadas, R$96.810 voltam como prêmios a serem distribuídos entre os jogadores ao longo do tempo.
Para não confundir as coisas, vale entender o que é RTP e como ele funciona. Trata-se de uma média calculada sobre milhões de rodadas, e não aponta nenhum tipo de predição em sessões individuais de apostas.
O Fortune Tiger está disponível na bet365 e o RTP pode ser consultado quando clicamos em "i", na imagem de destaque do slot. Além do RTP, você também encontra a volatilidade do jogo de apostas da PG Soft.
Lá, você nota que a volatilidade é média. Isso significa que há um equilíbrio entre a frequência e o valor dos prêmios.
Fortune Tiger na bet365 vale a pena?
Sim, o Fortune Tiger vale a pena para quem já tem conta na bet365 e busca um slot simples, com rodadas rápidas e boa compatibilidade mobile. Com o recurso de respin e multiplicador de 10x, qualquer aposta pode desencadear um grande prêmio.
Fora os pagamentos rápidos via Pix na bet365 e a presença de outros jogos igualmente populares, convém citar o Jackpot 365. Esta vantagem traz um prêmio progressivo que custa R$0,50 extra na sua rodada, pagando até R$580 mil na data desta revisão.
Para ter uma boa experiência, reforçamos a necessidade de apostar apenas com um valor disponível e dentro da sua realidade. Se o jogo prejudicar a rotina, não hesite em buscar apoio especializado!
|Vantagens do Fortune Tiger na bet365
|Desvantagens
🎉 Jackpot 365 com prêmios que acumulam.
👎 Sem cashback.
🎉 Os prêmios via Pix são pagos na hora.
👎 Não possui torneios de cassino.
🎉 Tem interface amigável no mobile.
🎉 Aplicativo bet365 com Fortune Tiger bem avaliado.
🎉 Central de dúvidas ampla, com artigos completos.
FAQ
Possui alguma dúvida sobre como funciona o Fortune Tiger na bet365? Se sim, veja as respostas para as perguntas mais comuns sobre o tema abaixo!
Fortune Tiger está disponível na bet365?
Sim, o Fortune Tiger está disponível na bet365, com versão oficial da PG Soft, RTP de 96,81% e compatibilidade para celular e computador.
Dá para jogar Fortune Tiger de graça na bet365?
Não, a bet365 disponibiliza apenas a versão oficial do Fortune Tiger com apostas em dinheiro real, sem modo demo ou opção gratuita para testes.
Qual é a aposta mínima do Fortune Tiger na bet365?
A aposta mínima do Fortune Tiger na bet365 é de R$0,40 por rodada. Já o limite máximo permitido no slot chega a R$500.
Fortune Tiger bet365 tem app para baixar?
Sim, o Fortune Tiger pode ser jogado pelo aplicativo oficial da bet365 para Android, além da versão no navegador mobile, sem instalação extra do slot.
Qual é o RTP do Fortune Tiger?
O RTP do Fortune Tiger é de 96,81%. Isso significa que, estatisticamente, o jogo retorna R$96.810 a cada R$100.000 apostados ao longo de milhões de rodadas entre os usuários.
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