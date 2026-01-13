As apostas em cassino ao vivo contam com salas transmitidas em tempo real e crupiês brasileiros. Os melhores cassinos ao vivo em 13 de janeiro de 2026 são Betano, bet365 e KTO, com cashback e mesas exclusivas.

Testamos centenas de plataformas com live casino e mostramos todas as 10 opções autorizadas pela Lei 14.790/2023 para apostar com segurança, se você tiver 18 anos ou mais. Veja o ranking abaixo:

1 . Betano: o melhor cassino ao vivo 2 . bet365: cassino ao vivo com salas exclusivas 3 . KTO: melhor cassino ao vivo com cashback 4 . Novibet: app de cassino ao vivo 5 . Lotogreen: plataforma com promoção Indique e Ganhe 6 . Betsson: melhores torneios de live casino 7 . Stake: cassino ao vivo com programa de fidelidade 8 . F12 Bet: melhor cassino ao vivo com saque rápido 9 . Estrela Bet: cassino com depósito de 1 real 10 . Upbet: cassino ao vivo com Roleta Premiada

Como funciona o cassino ao vivo?

O cassino ao vivo tem jogos de apostas transmitidos de estúdios externos, com apostas 24h por dia todos os dias e crupiês profissionais. Cada sala apresenta um tipo de aposta, como roleta, blackjack (21), baccarat, poker, bingo, dados, entre outros jeitos criativos de apostar.

Ao contrário dos jogos tradicionais, nos quais você aposta sozinho e contra a máquina, o live casino traz uma experiência mais próxima do cassino de verdade, como aqueles que vemos nos filmes e nas séries. Há um profissional que comanda a mesa enquanto joga.

Tanto que você encontra um cenário, um crupiê profissional, prêmios próximos aos que são praticados nos cassinos presenciais e mais fatores. Inclusive, é possível interagir com o dealer e outros jogadores enquanto aposta, por meio de um chat.

Como jogar em cassino ao vivo no Brasil? Passo a passo

Você precisa ter 18 anos e se registrar em uma plataforma autorizada para apostar em cassino ao vivo no Brasil. Feito isso, basta escolher uma sala, informar o seu apelido e apostar de acordo com as regras da mesa. Se vencer, o prêmio é pago na hora.

Veja o passo a passo a seguir sobre como apostar no cassino ao vivo pela primeira vez:

1 . Escolha um cassino ao vivo para se registrar; 2 . Cumpra o cadastro, verifique a conta e faça um depósito; 3 . Veja uma sala de live casino para entrar e apostar; 4 . Aposte de acordo com a regra da mesa; 5 . Vença e faça o levantamento do seu prêmio via Pix!

Conheça os 10 melhores cassinos ao vivo em 2026

Betano, bet365 e KTO são os melhores cassinos ao vivo, tendo promoções exclusivas, torneios, cashback e apostas a partir de R$0,50 por rodada. Essas apostas estão autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e são restritas para maiores de 18 anos.

Se quiser encontrar o seu próximo cassino online ao vivo predileto, convidamos você a ficar conosco e conferir os resultados de nossos testes nas melhores plataformas!

1. Betano: o melhor cassino ao vivo

A Betano tem o melhor cassino ao vivo, com salas exclusivas, app de apostas, torneios e promoções com fichas douradas para usar em salas selecionadas. Há ainda mesas VIP para jogadores highrollers e apostas transmitidas dos cassinos de Las Vegas.

É possível se registrar com o código de indicação Betano e apostar em todas as muitas salas disponíveis. Todas as apostas ocorrem dentro da plataforma, com mesas de:

Roleta; Blackjack (21); Baccarat; poker; Bingo; Dados; Programa de jogos.

Depois de muitos testes, chegamos a conclusão que a Betano é a melhor opção, independentemente do seu perfil. O cassino tem de tudo, de promoções às salas exclusivas, então a experiência é completa!

2. bet365: cassino ao vivo com salas exclusivas

A bet365 possui muitas mesas originais para apostar em cassino ao vivo. Outras plataformas trazem mais mesas de provedores parceiros, o que não é o caso aqui.

Assim, é certo dizer que aqui a experiência é ímpar, por causa das mesas exclusivas como:

Roleta Brasileira bet365; Super Spin Roulette; Blackjack Brasileiro bet365; Baccarat bet365.

A bet365 possui apostas em roleta, blackjack (21), baccarat, poker e bingo, sendo que neste último há mesas ao vivo e salas com sorteios de bolas a cada 3 minutos. Depois de usar o código de indicação bet365 e cumprir o registro, todas as salas ficam à disposição.

Screenshot realizado em 30/12/2025.

3. KTO: melhor cassino com cashback

As promoções de cashback nos cassinos ao vivo são raras, ainda mais quando o valor volta como dinheiro real. Felizmente, este é o caso da KTO, que devolve 0,10% de toda aposta em mesas selecionadas de live casino, independentemente da vitória ou da derrota.

Com exceção das mesas de baccarat e bac bo (dados), todas as mesas são elegíveis para ter cashback após se registrar com o código de indicação KTO e verificar a conta. Então, dá para apostar em mesas populares como:

Roleta KTO Ao Vivo; Blackjack Clássico Brasileiro; Mega Roleta Brasileira; Spin a Win Wild Brasileiro; Mega Fire Blaze Lucky Ball Brasileiro (bingo).

Além da já citada promoção de cashback, também encontramos torneios que focam em salas de cassino ao vivo. Sendo assim, você pode concorrer a prêmios extras enquanto aposta, vence e acumula dinheiro de volta.

4. Novibet: app de cassino ao vivo

O casino ao vivo demanda mais performance e dados de qualquer celular. Por isso, apostar pelo app da Novibet é uma mão na roda ao apostar por dispositivos mais datados. Se este for o seu caso, considere a Novibet como uma boa opção por causa da otimização extra.

Ao baixar o app, usar o código promocional Novibet e cumprir a verificação de conta, você pode reivindicar promoções para o cassino ao vivo, por exemplo:

Jogue Ao Vivo : aposte em uma mesa brasileira e ganhe 10 fichas douradas;

: aposte em uma mesa brasileira e ganhe 10 fichas douradas; Quinta Brilhante : jogue e receba R$10 de saldo promocional;

: jogue e receba R$10 de saldo promocional; Sexta Royale : cumpra o desafio da semana para receber 20 fichas douradas;

: cumpra o desafio da semana para receber 20 fichas douradas; Torneio Playtech: fique entre os melhores para concorrer a uma parte de R$2,5 milhões.

Além do app e das promoções, a Novibet Cassino tem todos os principais estúdios de jogos ao vivo. Então, você aposta em mesas da Evolution, Playtech, Pragmatic Play, Live G24 e mais, entregando uma experiência variada para os jogadores.

5. Lotogreen: plataforma com promoção Indique e Ganhe

A Lotogreen possui mais de 750 mesas ao vivo e essa experiência pode ser compartilhada em troca de bônus. Acontece que esse cassino ao vivo tem a oferta Indique e Ganhe, na qual você recebe R$5 em dinheiro por um depósito de R$20 de qualquer amigo.

Na prática, você pode chamar alguém para apostar em roleta e, se o seu amigo depositar R$20, R$5 ficam disponíveis para apostar ou complementar a sua retirada. Por falar em apostas, é possível participar de mesas como:

Roleta; Blackjack (21); Baccarat; Programa de jogos.

Mas como nem tudo são flores, não encontramos filtros para encontrar salas brasileiras e mesas originais, ao contrário do nosso top 4, Betano, bet365, KTO e Novibet. Ainda assim, a experiência vale a pena se for apostar com um amigo.

6. Betsson: melhores torneios de live casino

O cassino ao vivo da Betsson possui torneios ao longo de todo o ano. Nessas competições, você aposta e acumula pontos para concorrer a parte de uma premiação em dinheiro de verdade ou saldo promocional para apostar em mesas de live casino.

As regras dos pontos dependem de cada torneio, mas costumam ser: R$3 de ganhos líquidos liberam 1 ponto no torneio, com aposta mínima de R$1,20 por ficha. Geralmente, são mais de 250 mesas participantes, como:

Crazy Time; Money Time; Roleta; Bac Bo; Blackjack (21).

Além dos torneios, o cassino Betsson traz um layout bem amigável e você pode apostar em diferentes categorias ou até mesmo contra a máquina rapidamente. Não encontramos essa atenção nas páginas iniciais de cassinos ao vivo.

7. Stake: cassino ao vivo com programa de fidelidade

A Stake tem um programa de fidelidade, no qual toda aposta em cassino ao vivo e de outras formas contribui para a experiência no site. Quanto mais experiência acumular, maior é o seu nível dentro da plataforma e, consequentemente, melhores são as vantagens.

Os benefícios do Clube VIP da Stake para cassino ao vivo incluem:

Boost para recargas;

Rakeback;

Recompensas inéditas por partidas recentes;

Bônus por novo nível.

Encontramos nesse site de cassino ao vivo mesas brasileiras e nos chamou atenção o fato de ter salas localizadas. Então, enquanto outras plataformas têm Lucky Ball, a sala aparece como Bola da Sorte (Bingo), o que melhora a nossa experiência.

8. F12 Bet: melhor cassino ao vivo com saque rápido

A F12 Bet é uma plataforma com saque rápido e descomplicado, o que facilita na hora de retirar os prêmios pagos nas mesas ao vivo. Além do pagamento ser na hora, as transferências são ilimitadas até o teto diário de R$25.000.

Depois de usar o código promocional F12 e cumprir a verificação de conta, você pode participar de salas de roleta, blackjack (21), jogos asiáticos, game shows e baccarat. A lista de todas as salas de apostas ao vivo inclui:

Roleta; Blackjack (21); Baccarat; Programa de jogos.

As apostas no cassino ao vivo F12 Bet são boas, mas não acompanham tantas promoções em comparação às marcas rivais. O que equilibra a experiência é a facilidade de apostar, vencer e sacar rapidamente via Pix.

9. Estrela Bet: cassino com depósito de 1 real

O cassino Estrela Bet conta com depósito mínimo de 1 real e pode ser uma opção para apostar com pouco. Mesmo nos melhores cassinos ao vivo, você tem valores ligeiramente maiores, como R$5 ou R$10, o que não é o caso aqui.

Depois de você se registrar, usar o código bônus Estrela Bet e depositar R$1 ou mais via Pix, você tem centenas de jogos à disposição. As mesas disponíveis incluem:

Roleta; Blackjack (21); Baccarat; Bola da Sorte; Programa de jogos.

Infelizmente, a Estrela Bet não possui tantas promoções para jogos ao vivo. Então, a maioria das promoções foca em slots e crash games, e deixa as salas excluídas de benefícios. Mas se isso não for um problema, a Estrela Bet é uma boa escolha.

10. Upbet: cassino ao vivo com Roleta Premiada

A Upbet Cassino possui o minigame Roleta Premiada, onde você gira uma roleta e concorre a até R$10.000 em saldo promocional. Esse valor pode ser usado na plataforma nos jogos de cassino ou nas mesas de cassino ao vivo.

Os prêmios líquidos são pagos em dinheiro de verdade e você decide se faz o levantamento via Pix ou acumula para apostar nas mesas de live casino, que incluem:

Roleta; Programa de jogos; Baccarat; Dados; Blackjack (21).

Existem mais de 500 mesas ao vivo, com destaque para a longa lista de game shows. Inclusive, o Monopoly Big Baller está disponível na marca, assim como outras mesas brasileiras tradicionais.

Como selecionamos os melhores cassinos ao vivo online?

Os melhores cassinos ao vivo contam com estúdios populares, como Evolution, Playtech e Pragmatic Play, e estão autorizados. Veja a seguir todos os critérios que utilizamos para apontar quais são as melhores bets com live casino!

Licença brasileira válida

Todo o cassino deve estar autorizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), caso contrário pode trazer jogos de estúdios não autorizados. Assim, não há como ter a certeza de resultados justos ou que os prêmios são pagos ao fim da rodada.

Todos os melhores sites de cassino ao vivo da nossa lista estão autorizados. Portanto, a Lei das Bets é seguida à risca e você tem a garantia de prêmios imparciais e pagos rapidamente via Pix.

Variedade de jogos e estúdios de cassino ao vivo

Os estúdios de jogos ao vivo mais populares são Evolution, Playtech e Pragmatic Play, e eles costumam estar presentes nas principais plataformas. Quando carimbam a presença, cada estúdio traz uma longa lista de jeitos de apostar, como:

Roleta; Blackjack (21); Baccarat; Programa de jogos; Bingo.

O que varia entre cassinos é como localizar as mesas. Betano, bet365 e KTO organizam salas brasileiras por categorias; a Upbet não. Ao recomendar sites, analisamos a oferta de jogos e a facilidade de encontrá-los.

Qualidade de transmissão

A estabilidade do streaming é essencial para evitar travamentos durante as apostas. Os melhores cassinos ao vivo usam tecnologia robusta, garantindo partidas contínuas, sem quedas, mesmo em horários de maior acesso.

Outro ponto-chave é a qualidade de áudio e vídeo, aliada à baixa latência. Imagem nítida, som claro e resposta rápida permitem acompanhar cada jogada em tempo real, tornando a experiência mais confiável e próxima de um cassino físico.

Suporte ao cliente

Um suporte eficiente é fundamental em cassinos ao vivo, onde imprevistos podem ocorrer durante as partidas. Atendimento ágil transmite segurança e ajuda a resolver problemas rapidamente, sem prejudicar a experiência do jogador.

Os melhores sites da nossa lista oferecem chat ao vivo, disponível 24/7, com tempo de resposta curto. Esse canal facilita esclarecimentos imediatos sobre apostas, pagamentos ou falhas técnicas durante os jogos ao vivo.

Jogos populares em cassinos ao vivo

A seção de cassino ao vivo tem apostas em roleta, blackjack (21), poker e programa de jogos, sendo essas 4 opções as mais populares. Há ainda outros jogos que fazem sucesso, como bingo e baccarat.

Cada mesa de aposta acompanha as suas próprias dinâmicas, dealers, apostas mínimas e máximas, e até modificadores de apostas.

Roleta ao vivo

A Roleta Ao Vivo é uma aposta em roleta clássica da versão europeia, onde você entra na sala, faz o seu palpite e o crupiê compartilha os resultados. Aqui, a ideia é prever em qual número a bola irá parar, geralmente entre 1 e 36.

Há duas modalidades principais: roleta ao vivo e roleta em vídeo. A primeira ocorre em tempo real com crupiê, enquanto a segunda funciona contra a máquina, oferecendo rodadas mais rápidas e opções de personalização.

Além disso, existe também a versão "relâmpago", "power up" etc, na qual o big win com acerto na posição final é reduzido em troca da chance de um multiplicador ser aplicado ao número. Neste caso, o prêmio aumenta em até 500x, a depender da mesa.

Screenshot realizado em 26/12/2025.

Blackjack ao vivo

Em mesas ao vivo de blackjack, você deve alcançar 21 pontos ou chegar a uma posição maior que o banqueiro. Além disso, também podem existir apostas laterais, que seguem condições específicas definidas pelo provedor do jogo.

As regras do blackjack são simples: o objetivo é alcançar uma pontuação maior que a do crupiê sem ultrapassar 21 pontos. A melhor combinação possível é justamente o 21, conhecido como blackjack ou, no Brasil, "21".

Entre as regras mais comuns do jogo, estão o crupiê parar ao atingir 17 pontos, a possibilidade de dobrar a aposta na primeira rodada, o uso do Ás valendo 1 ou 11 pontos e a opção de dividir a mão uma vez por rodada.

Ao apostar, é importante que você tenha os pontos abaixo em mente:

O crupiê encerra a rodada ao atingir 17 pontos, sem a possibilidade de comprar cartas adicionais;

O jogador pode dobrar o valor da aposta logo na primeira rodada;

O Ás é flexível e pode valer 1 ou 11 pontos, conforme a combinação da mão;

A divisão de cartas iguais é permitida uma vez por rodada.

Poker ao vivo

As apostas em poker ao vivo nos cassinos online não são entre os jogadores, mas sim contra o crupiê. Inclusive, as rodadas são bem curtas e se resumem a 5 etapas, sendo elas:

1 . Define o valor da aposta; 2 . Recebe a mão; 3 . Decide se encerra, mantém ou cobre a aposta; 4 . Faz a jogada; 5 . Revela a mão.

Os melhores cassinos ao vivo têm apostas em Three Cards e Texas Hold'em na maioria das vezes, ao contrário das competições propostas por outros sites. Então, você não conta com pay in, rakeback, premiações, disputas diretas etc.

Game shows ao vivo

Os game shows são apostas em roletas premiadas que acompanham minigames para concorrer a grandes vitórias. Na maioria dos minigames, você aposta em um número, como 1, 3, 5 ou 10, ou em minigames, e cada palpite acompanha um prêmio distinto.

No caso dos minigames, se você aposta nele e o símbolo é sorteado, novos recursos são habilitados e há a chance de ter vitórias maiores. Esses minigames são bem diversificados e dependem de cara-ou-coroa, plinko, Hi-Lo etc.

Entre as mesas mais populares estão:

Mega Wheel;

Crazy Coin Flip;

Sweet Bonanza Candyland;

Funky Time;

Crazy Time.

Ao contrário de outros títulos, esse tipo de aposta traz um apelo visual próprio e, como o próprio nome sugere, tem mais interatividade do que as apostas em roleta, blackjack, poker etc, porque a ideia é imitar um programa de auditório, como aqueles da TV.

Vantagens e desvantagens dos cassinos ao vivo

Os cassinos ao vivo oferecem uma experiência mais imersiva e interativa, aproximando o jogador de uma mesa real. Ainda assim, como qualquer formato digital, apresentam pontos fortes e algumas limitações que devem ser considerados.

Sem dúvida, o ponto negativo é a maior dependência da internet para conseguir apostar. Por se tratar de um streaming, qualquer oscilação na internet, especialmente nos dados móveis do celular, impacta negativamente na experiência de apostar.

Para entender melhor os prós e contras das apostas em live casino, preparamos uma tabela:

Vantagens Desvantagens ✅ Experiência próxima ao cassino físico ❌ Dependência de boa conexão de internet ✅ Interação em tempo real com crupiês ❌ Não é controlado pelo apostador ✅ Existem salas VIP ✅ Ambiente mais envolvente e realista

Dicas para aproveitar cassinos ao vivo

Os novos cassinos online com apostas ao vivo combinam interatividade e realismo, mas exigem alguns cuidados para que a experiência seja fluida e proveitosa. Com boas práticas, é possível jogar com mais conforto, controle e clareza durante as partidas.

Tenha uma conexão estável: uma internet de qualidade evita travamentos, atrasos nas apostas e quedas de sessão durante as rodadas ao vivo; Gerencie o seu saldo: definir limites de apostas e de tempo ajuda a manter o controle financeiro e a tornar o jogo mais responsável; Aproveite as vantagens dos sites: recursos como bônus, histórico de apostas e estatísticas podem facilitar decisões e melhorar a experiência; Escolha mesas adequadas: verifique limites mínimos e máximos, ritmo do jogo e tipo de mesa antes de começar a apostar.

Vale a pena jogar ao vivo em cassinos online?

Sim, vale a pena jogar ao vivo em cassinos online, especialmente para quem busca uma experiência mais próxima das mesas tradicionais. Esse formato responde bem à expectativa de realismo, sem exigir presença física em um cassino.

Os jogos ao vivo se destacam pela imersão e pela interação em tempo real com crupiês e outros jogadores. Isso torna as partidas mais dinâmicas, além de reduzir a sensação de jogo automatizado.

Outro ponto positivo é a experiência mais autêntica, sendo uma experiência mais social e menos solitária graças ao crupiê e aos demais apostadores..

Perguntas frequentes sobre cassino ao vivo

As respostas para as dúvidas mais comuns sobre cassino ao vivo estão abaixo. Veja-as antes de jogar pela primeira vez!

Como funciona o cassino ao vivo?

O cassino ao vivo opera com jogos transmitidos em tempo real, conduzidos por crupiês profissionais. O jogador aposta em mesas de roleta, blackjack, baccarat, poker ou game shows, interage pelo chat e recebe o prêmio conforme o resultado da rodada.

O cassino ao vivo é legal no Brasil?

Cassinos ao vivo que realmente pagam são os autorizados no Brasil pela Lei 14.790/2023, como Betano, bet365, KTO, Novibet e Betsson. Essas plataformas usam estúdios licenciados e realizam pagamentos rápidos e seguros via Pix.

Quais são os melhores cassinos ao vivo?

Os melhores cassinos ao vivo são Betano, bet365 e KTO, após analisarmos e testarmos cada plataforma. Esses sites estão autorizados e contam com promoções úteis que melhoram a experiência ao apostar.

Quais jogos de cassino oferecem o recurso ao vivo?

Os principais jogos de cassino ao vivo são roleta, blackjack (21), baccarat, poker ao vivo, bingo e game shows interativos, como Crazy Time. Todos contam com dealers reais, transmissão contínua e apostas feitas durante a rodada.

Qual é a melhor plataforma de cassino ao vivo?

De acordo com os nossos testes, a Betano é a melhor plataforma de cassino ao vivo por reunir mesas exclusivas, dealers brasileiros, aplicativo eficiente, torneios frequentes e promoções próprias, além de ampla oferta de jogos transmitidos por estúdios renomados.

Como posso jogar ao vivo em um cassino online?

Para jogar ao vivo em um cassino online, é necessário ter 18 anos, criar conta em uma plataforma autorizada, concluir a verificação de identidade, realizar um depósito e escolher uma mesa ao vivo para apostar conforme as regras.

