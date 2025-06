É essencial saber quais são as casas de apostas que aceitam transferência bancária para escolher onde fazer os seus palpites. Afinal, esse é um método de pagamento descomplicado e, geralmente, rápido para que os clientes possam fazer depósitos ou saques, já presente em grandes casas de apostas, como a Betano Brasil.

Assim sendo, separamos algumas dicas sobre como realizar um pagamento seguro em plataformas que aceitam transferência bancária.

Então, saiba quais são os limites para depósitos e retiradas, tempo de compensação e como fazer saques imediatos.

Verificamos que a Betano é a única entre os melhores sites de apostas que aceitam transferência bancária.

A plataforma é conhecida por ser um dos maiores nomes em apostas esportivas e cassino online da atualidade. Além da transferência bancária, a casa também conta com o Pix como método de pagamento.

Ir para a Betano

Limites de depósito e saque com transferência bancária

A transferência bancária é um meio de pagamento seguro e autorizado pela lei brasileira nas casas de apostas. O tempo de compensação dos pagamentos feitos com este método costuma ser rápido, tanto para depósitos, quanto para saques.

O valor mínimo e máximo em cada operação, porém, pode variar, dependendo do que for determinado pela plataforma.

Verificamos em nossa análise que a Betano é a única casa que aceita transferência bancária para apostas e cassino atualmente. Contudo, isso não quer dizer que outras operadoras não possam trazer esse meio de pagamento futuramente.

Por isso, vale a pena ficar de olho neste guia e nas melhores casas de apostas para conhecer as novidades.

Focaremos, porém, nas informações da Betano para você entender melhor o que esperar sobre as casas de apostas que aceitam transferência bancária.

Veja a seguir um resumo dos termos e condições da plataforma sobre essas transações:

Casa de apostas Depósito Mínimo Saque Mínimo Saque Máximo Tempo de

Processamento Betano R$5 R$20 R$50.000 Depósitos - até 5 minutos

Saques - até 1 hora

Como visto acima, o valor mínimo para depositar na Betano com transferência bancária é de R$5. Outro ponto importante é que o depósito máximo na casa é de R$10.000 por operação. Já os saques têm um valor mínimo de R$20 e máximo de R$50.000.

Pode demorar até 5 minutos para depósitos e até 1 hora em caso de retiradas para que o pagamento seja compensado.

Você pode falar com o suporte da Betano se surgir qualquer problema com a sua transação.

Ir para a Betano

Por que escolher a transferência bancária para apostar online?

A transferência bancária é uma ótima opção para quem deseja fazer depósitos e saques em uma casa de apostas. Esse é um meio de pagamento muito conhecido dos brasileiros e, além disso, está autorizado pela lei federal nas plataformas.

Aliás, vale lembrar que a Lei nº 14.790/2023 (conhecida como a Lei das Bets) e a Portaria Normativa SPA/MF nº 615/2024 são as responsáveis por definir os meios de pagamento nos sites de apostas.

Assim, essas determinações autorizam que o Pix, cartões de débito, cartões pré-pago e transferência bancárias sejam autorizados nas operadoras brasileiras.

Então, a transferência bancária, além de ser um método de pagamento legal, também é muito rápida. As transações realizadas com este método costumam demorar alguns minutos para serem compensadas.

Apenas de não haver saques imediatos ou depósitos instantâneos, a transferência bancária é uma boa alternativa para quem não utiliza o Pix, por exemplo.

Ainda, as transações realizadas via transferência são bastante seguras, pois basta que você cadastre corretamente a conta na operadora.

É importante lembrar que os melhores sites de apostas, como a Betano, utilizam rígidos certificados de segurança em suas plataformas. Estes sistemas contam com criptografia de ponta a ponta para manter a privacidade dos dados dos clientes, incluindo os bancários.

Outra vantagem é que não é necessário utilizar nenhum aplicativo extra para concluir a operação com transferência bancária. No depósito, por exemplo, você utilizará o app do banco para realizar o pagamento e, para saques, basta cadastrar a conta no site de apostas.

Por fim, os pagamentos realizados via transferência bancária nas plataformas não costumam ter a incidência de taxas para serem realizados.

Ou seja, o cliente da operadora não precisará pagar nenhuma taxa extra para fazer depósitos ou saques utilizando este meio.

Passo a passo para depositar com transferência bancária

As transações via transferência bancária nas casas de apostas são realizadas de forma rápida e intuitiva. O processo pode mudar dependendo da casa de apostas escolhida, mas, no geral, os passos são muito parecidos.

Primeiramente, o usuário deve ter uma conta cadastrada em um dos sites de apostas que aceitam transferência bancária. Esse cadastro deve estar devidamente verificado, como estabelece a Lei das Bets desde o início de 2025 às plataformas.

Então é necessário fazer o registro da conta bancária do cliente na área do cliente da operadora. Somente serão aceitas as contas bancárias que estejam no nome do usuário registrado no site de apostas.

Ou seja, não é possível utilizar a conta de outra pessoa para depósitos ou, ainda, direcionar saques para terceiros.

Cumpridas as etapas acima, basta seguir um passo a passo simples para depositar via transferência bancária em uma plataforma. Confira os detalhes a seguir:

1 - Acesse o site de apostas que desejar - por exemplo, o site da Betano - e faça o login na sua conta, caso já seja cadastrado;

2 - Busque pelo ícone de depósito, localizada na área do cliente ou, se já tiver, clique na conta bancária cadastrada;

3 - Selecione Transferência Bancária ou clique no ícone do banco em que a sua conta bancária está cadastrada;

4 - Preencha o valor desejado para depósito e insira seus dados pessoais;

5- Abra o aplicativo do banco e realize o pagamento.

Finalizadas as etapas acima, o seu depósito deve demorar alguns minutos para ser compensado e atualizado na plataforma. Você pode falar com o atendimento ao cliente da casa se houver uma demora injustificada ou qualquer problema na operação.

Ainda, lembre-se de que é extremamente importante conferir quais são os limites mínimos e máximos para depositar via transferência bancária.

Esses valores podem variar de acordo com a casa de apostas escolhida, mas costumam estar especificados na área do cliente.

Como fazer saques usando a transferência bancária

Os depósitos nas casas de apostas que aceitam transferência bancária também seguem um processo muito simples, seguro e rápido. As etapas também podem mudar dependendo da casa de apostas escolhida, porém, costumam ser muito parecidas.

Muitas plataformas também exigem que você registre a sua conta bancária para onde o valor será transferido antes da operação.

Para isso, você deve fazer a verificação da sua conta após ter realizado o cadastro no site de apostas escolhido.

Vale dizer que a conta bancária cadastrada deve estar em nome do cliente registrado na plataforma de apostas. Assim, não serão aceitas as transações feitas para as contas em nome de outra pessoa que não seja o apostador.

As operações que forem identificadas com essa irregularidade podem ser canceladas pela própria casa de apostas.

Então, estando todas as informações corretas, basta seguir algumas etapas para sacar com transferência bancária em uma casa de apostas. Veja abaixo como proceder:

1 - Acesse o site de apostas escolhido - por exemplo, o site da Betano - e faça o login em sua conta;

2 - Clique na área do cliente e busque pela opção de Saque ou Retirada;

3 - Escolha a opção de Transferência Bancária;

4 - Cadastre a sua conta bancária, caso ainda não tendo feito, confirmando se suas informações estão corretas;

5 - Insira o valor que deseja sacar, observando os limites mínimos e máximos estabelecidos pela operadora, e confirme a operação.

Depois que seguir os passos acima, o valor sacado deverá ser compensado em sua conta bancária em até poucas horas. Sugerimos que você entre em contato com o suporte ao cliente havendo qualquer problema ou dúvida em relação ao saque.

Métodos de pagamento permitidos e proibidos nas apostas online

A Lei das Bets (Lei nº 14.790/2023) trouxe diversas regras com o processo local de regulamentação das apostas. Entre essas mudanças, as casas de apostas somente poderão trabalhar com determinados métodos de pagamento para depósitos e saques online. Entre os métodos de pagamento atualmente permitidos por lei, estão as seguintes opções:

Transferência bancária (TED): opção segura com tempo de compensação rápido nas casas de apostas;

Pix: o meio de pagamento mais buscado pelos apostadores por ser rápido, estar disponível 24 horas e ser compensado instantâneamente;

Cartão de Débito: também permite transações imediatas nas casas de apostas;

Cartões pré-pago: uma opção menos comum nos sites de apostas, mas que também é considerada segura.

Os métodos de pagamento citados acima são confiáveis, legais e têm uma compensação rápida na maioria das vezes. A lei federal limitou os pagamentos a estes meios como uma forma de promover um meio mais transparente aos apostadores.

Além disso, as transações realizadas por estes métodos são mais seguras, inclusive para o próprio cliente da plataforma.

Contudo, se você é um apostador mais experiente, deve se lembrar que outros meios de pagamento eram aceitos antigamente. Esse cenário mudou depois que as determinações legais estabelecidas pela Lei das Bets entraram em vigor.

Anteriormente, era muito comum encontrar casas de apostas que aceitam os seguintes métodos:

Cartão de crédito; Boleto Bancário; Criptomoedas; Carteiras digitais.

Como dissemos, essas formas de pagamento não são mais autorizadas nas casas de apostas segundo a lei federal. Assim, sempre verifique se a operadora que você escolheu cumpre todas as regras legais antes de começar a fazer as suas apostas ou a jogar em cassino. Isso é extremamente importante para que você tenha uma experiência mais segura e confiável.



As apostas via transferência bancária são uma alternativa de método de pagamento seguro

Dicas para apostadores iniciantes usando a transferência bancária

Se você está iniciando nas apostas esportivas e quer uma experiência segura, não pode deixar de conferir as dicas abaixo. Afinal, nada melhor do que saber qual é o caminho mais confiável para escolher as plataformas que aceitam transferência bancária.

Assim, separamos a seguir algumas dicas essenciais para que você já comece tendo uma boa experiência nas plataformas de apostas.

Essas sugestões são essenciais para que você possa ter uma experiência mais segura e consciente ao começar com os palpites. Veja os detalhes mais adiante.

Verifique se a casa de apostas é legal

É importante confirmar se a casa de apostas possui licença válida para operar no Brasil antes de fazer um primeiro depósito bancário. As operadoras autorizadas no Brasil devem ter licença expedida pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). As plataformas também deverão estar cadastradas no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).

As operadoras devem seguir o processo de regulamentação das apostas no mercado brasileiro para que sejam consideradas seguras. Além disso, é importante que esses sites cumpram as determinações sobre Jogo Responsável e protejam os dados dos clientes cadastrados.

Utilize contas bancárias em seu nome

Você sempre deve utilizar uma conta bancária registrada no seu nome para fazer depósitos e saques. As operadoras não autorizam que sejam utilizadas contas registradas em nome de outra pessoa que não seja o cliente registrado.

Essa é uma medida de segurança trazida pelas plataformas para evitar que qualquer ação fraudulenta aconteça em saques e depósitos.

Também é sempre importante fazer a verificação da sua conta na plataforma antes de seguir com um primeiro depósito.

Comece apostando com valores baixos

Comece fazendo palpites com valores menores se você ainda não tem muita experiência com as apostas esportivas. Isso é importante para que você entenda as apostas e pegue a prática sem comprometer seu orçamento.

Então, com o tempo e com mais experiência, você poderá começar a fazer os seus palpites com uma confiança maior.

Jogue com responsabilidade

As apostas devem ser sempre encaradas como uma atividade de lazer e não como uma fonte de renda em potencial. O jogo responsável é uma prática essencial para manter o controle financeiro, priorizando a saúde mental dos apostadores.

Por isso, confira a seção dedicada ao tema na casa de apostas escolhida para saber quais são os recursos disponíveis e ações de apoio oferecidas neste sentido.

Preste atenção nos prazos de compensação

Diferentemente do Pix, as transferências bancárias podem ter um prazo maior para serem compensadas, tanto para depósitos, quanto para saques. Assim, é importante observar quais são os prazos estabelecidos pela plataforma sobre os pagamentos dos apostadores.

Em caso de dúvidas ou problemas, sugerimos que você fale diretamente com o atendimento ao cliente da casa de apostas.

Ir para a Betano

Por que apostar com transferência bancária?

A transferência bancária é um método de pagamento confiável e autorizado pela lei federal nas casas de apostas no Brasil. Como vimos ao longo deste guia, essa é uma boa opção para quem busca por um tempo de compensação mais rápido de depósitos e saques.

A transferência também é uma alternativa para os usuários que não queiram utilizar o Pix para fazer pagamentos nas plataformas.

Vale dizer também que as casas de apostas que aceitam transferência bancária são ótimas possibilidades para quem busca por mais opções de pagamento legais. Ao fazer uma transferência diretamente da sua conta bancária, você também tem um maior controle sobre seus gastos.

Ainda, esse tipo de transação possui uma rastreabilidade fácil, o que ajuda a acompanhar os pagamentos.

Também é importante que você leia os termos e condições de uma casa de apostas antes de fazer o seu cadastro. No que diz respeito às transferências bancárias, é importante utilizar apenas contas bancárias registradas em nome do cliente da operadora.

Também é essencial verificar quais são os valores mínimos e máximos para depósitos e saques determinados pelo site de apostas.

Por fim, independentemente do meio de pagamento utilizado, lembre-se de sempre jogar com responsabilidade, observando as regras da plataforma.

Dessa forma, você terá uma experiência ainda mais consciente e confiável ao fazer os seus palpites ou jogar em cassino.