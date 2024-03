Estrela bet apostas: guia para dominar a plataforma

Use a versão mobile da EstrelaBet para fazer suas apostas pelo seu dispositivo móvel favorito | Crédito: Parceiros Lance







Conheça uma experiência completa de apostas na Estrela bet. A plataforma traz diferentes mercados de apostas esportivas e jogos de cassino populares. Além disso, oferece aos seus clientes bônus de boas vindas e promoções frequentes. Neste guia, então, mostramos como explorar as vantagens e recursos da Estrela bet Brasil.

Além disso, você encontra neste tutorial mais detalhes sobre as formas de pagamento aceitas pela operadora, como realizar pelo celular e, se necessário, como falar com o serviço de atendimento ao consumidor da casa de apostas.

Por fim, para quem procura mais casas de apostas confiáveis com bônus de boas-vindas, vale a pena avaliar nosso ranking com os melhores sites de apostas do mercado nacional.

Como a Estrela bet apostas funciona?

A Estrela bet é uma plataforma online que oferece apostas esportivas e jogos de cassino. Ela funciona como outros sites do gênero. Portanto, basta você criar sua conta e realizar um depósito para começar a fazer apostas na Estrela bet Brasil.

Você pode sacar seus valores caso tenha palpites bem-sucedidos. Além disso, ao criar sua conta no site, tem acesso a um bônus na forma de crédito extra. Em seguida, você encontra detalhes sobre todas essas etapas na plataforma.

Como apostar em futebol na Estrela bet?

Você encontra na Estrela bet apostas em dezenas de esportes diferentes. No entanto, é inegável que o futebol é a atração principal para os brasileiros. Afinal, essa é de longe a modalidade mais acompanhada no país.

Se o futebol também o seu foco, veja como fazer apostas na Estrela bet Brasil:

1- Em primeiro lugar, você deve cadastrar sua conta na Estrela bet;

2- Então, assegure-se de realizar um primeiro depósito para ter saldo disponível;

3- Em seguida, faça login e navegue até a seção de apostas em futebol;

4- Então, explore as competições e os eventos disponíveis;

5- Analise as odds da casa e selecione uma ou mais opções;

6- Por fim, informe um valor e confirme seu palpite no boletim de apostas.

Após confirmar a aposta, basta aguardar pelo resultado. Os pagamentos em caso de acerto são processados automaticamente e de forma rápida. Ou seja, se você fizer um palpite bem-sucedido, verá o valor refletir em seu saldo em pouco tempo.

Ao fazer apostas na Estrela bet, você também pode recorrer ao recurso de cash out. Com ele, é possível encerrar de maneira antecipada um palpite. Então, você receberá um valor calculado pela cotação de momento. Dependendo do caso, isso pode significar algum retorno ou, pelo menos, a chance de diminuir um prejuízo potencial.

Quais as opções de apostas em futebol na Estrela bet?

Você encontrará na Estrela bet apostas em dezenas de competições de futebol todos os dias. E isso se aplica tanto a palpites pré-jogo quanto aos mercados ao vivo.

Alguns dos torneios disponíveis para apostas na Estrela bet incluem, por exemplo:

Brasileirão Série A;

Brasileirão Série B;

Copa do Brasil;

Copa Libertadores;

UEFA Champions League;

Vários outros.

Também há muitos torneios estaduais e regionais, como o Paulistão e a Copa do Nordeste. E a plataforma cobre ainda jogos de futebol feminino e de categorias de base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mercados de apostas em futebol

A cada partida disponível na Estrela bet, podem ser encontrados diversos mercados de apostas. É claro que, quanto maior for o destaque do evento, mais opções tendem a ser oferecidas pela operadora. No entanto, alguns tipos são recorrentes na maioria dos casos:

Resultado final (1X2);

Total de gols (acima/abaixo);

Ambas as equipes marcam;

Resultado correto (placar exato);

Handicap asiático;

Dupla possibilidade e vários outros.

Existem também as apostas de longo prazo, que incluem palpites nos campeões e artilheiros de cada torneio. Nem sempre mercados como esses são oferecidos. Em vez disso, costumam estar mais disponíveis nos campeonatos de maior destaque. No entanto, quando encontrados na Estrela bet, podem ser ótimas opções em termos de odds.

Quais os bônus de boas-vindas disponíveis?

Ao criar sua conta, você pode utilizar dois bônus Estrela bet diferentes — optando por apenas um deles. Afinal, a operadora tem ofertas de boas-vindas para apostas esportivas e jogos de cassino. Confira a seguir os detalhes de cada uma das promoções.

Oferta de esportes

Com o código promocional Estrela bet “ESTRELA500”, você pode ativar um bônus de 100% até R$500. O crédito será concedido após você criar sua conta de usuário e realizar um primeiro depósito válido com o código.

Essa promoção pode ser aplicada apenas em apostas esportivas. Portanto, o saldo conquistado não pode ser usado em jogos de cassino, por exemplo.

Conheça a seguir outros detalhes da promoção:

O seu primeiro depósito deve ter um valor mínimo de R$20;

É preciso cumprir um rollover de 5x (depósito + bônus) para liberar saques do crédito promocional;

Esse rollover deve ser cumprido com apostas simples e odds a partir de 1.70.

Para mais detalhes sobre o código promocional Estrela bet, lembre-se de ler os Termos e Condições (T&Cs) da oferta. O regulamento completo está disponível no site da operadora.

Oferta de cassino

Você também pode optar pelo bônus Estrela bet de 100% até R$500 em jogos de cassino. A promoção, neste caso, não depende de um código promocional. Afinal, ela é aberta a todos os novos usuários. Basta criar sua conta e selecionar a oferta ao fazer o primeiro depósito.

Confira mais algumas informações importantes para a sua experiência com o bônus:

Seu primeiro depósito deve ser a partir de R$10;

O valor de bônus permanece separado do saldo principal até o cumprimento do rollover de apostas;

Você deve apostar 20x o valor do bônus para a liberação de saques.

Para mais detalhes sobre o bônus Estrela bet de cassino, leia os Termos e Condições (T&Cs) da promoção. O regulamento está disponível na área de ofertas do site.

Como usar o código promocional Estrela bet

O código promocional da Estrela bet pode ser usado no momento de fazer o seu primeiro depósito na plataforma. Basta copiar e colar o texto no campo indicado na tela de pagamento. Então, valide o cupom e realize a transação normalmente.

Lembre-se que essa exigência só existe para o bônus de boas-vindas em esportes. Além disso, ao aplicar o código, você estará abrindo mão de outras ofertas para novos usuários — como a promoção disponível para cassino.

Como fazer um depósito em sua conta?

Realizar um depósito em sua conta é uma etapa fundamental durante sua experiência na Estrela bet. Afinal, você precisará fazer isso se quiser ter saldo disponível para suas apostas esportivas. E o mesmo saldo fica disponível para você jogar no cassino online da operadora.

Efetuar um depósito na Estrela bet é algo que não guarda qualquer mistério. Você pode simplesmente seguir estes passos para fazer um primeiro pagamento em sua conta:

1- Crie sua conta de usuário e faça login na Estrela bet;

2- Em seguida, clique na opção “Depósito”, no canto superior direito da página;

3- Então, selecione uma das formas de pagamento com Pix;

4- Na mesma tela, informe o valor que irá depositar e clique em “Depósito” outra vez;

5- Por fim, use o QR code ou copie a chave Pix para fazer o depósito.

O valor mínimo para depósitos na plataforma é de R$1. Já o máximo permitido é de R$45.000. O único método de pagamento aceito atualmente é o Pix.

Segundo o site da Estrela bet, todas as transações têm processamento instantâneo. No entanto, isso pode demorar algumas horas em casos pontuais. Caso demore muito tempo, o mais recomendado é procurar o próprio serviço de suporte da operadora.

Como realizar um saque?

Os saques na Estrela bet também são fáceis de se fazer. Afinal, há poucas opções disponíveis e todo o processo é bem intuitivo. Para registrar seu pedido na Estrela bet, basta seguir os passos abaixo:

1- Primeiramente, entre no site da Estrela bet e faça login com seus dados de usuário;

2- Em seguida, clique sobre o valor do seu saldo na parte superior da página;

3- Então, clique no atalho “Minha conta”;

4- Depois, marque as opções “CAIXA” e “Retirar” para chegar na página desejada;

5- Por fim, indique o valor que pretende solicitar e confirme o seu pedido.

O Pix também é a única forma de pagamento disponível para saques. Não é preciso informar a chave Pix que você utiliza por uma razão simples: os pagamentos são feitos apenas para contas que usam o CPF como referência.

Portanto, quando você fizer a solicitação, a plataforma realizará a transferência para o CPF com que sua conta foi cadastrada. Isso indica a necessidade de você usar dados verdadeiros no cadastro de sua conta. Além disso, é importante que seu Pix esteja funcionando normalmente — o que inclui estar vinculado ao seu CPF.

Antes de solicitar uma retirada na plataforma, também é importante confirmar se sua identidade foi devidamente verificada. Afinal, esse é um procedimento de segurança exigido pela casa. A operadora pode bloquear saques dos usuários se eles não forem capazes de validar os dados utilizados durante o cadastro.

Outro detalhe é a necessidade de completar os requisitos de rollover do bônus de boas-vindas. Lembre-se de consultar o andamento das suas apostas e só peça uma retirada após saber que atingiu o objetivo.

Qual o valor mínimo de aposta na Estrela bet?

O valor mínimo de apostas na Estrela bet é de R$0,50. Esse é um limite universal, ou seja, válido para todos os esportes, eventos e mercados que a plataforma oferece. Por outro lado, o limite máximo pode variar conforme o contexto e os interesses da operadora.

Também há limites mínimos de apostas nos jogos de cassino da Estrela bet. No entanto, eles variam jogo a jogo. Alguns caça-níqueis aceitam apostas tão baixas quanto R$0,10, enquanto outros pedem valores mais próximos dos R$0,50. Além disso, há mesas de jogos ao vivo VIP que só trabalham com apostas acima dos R$20 ou R$50.

Qual é o Estrela bet app?

Até o momento, não foi lançado um Estrela bet app para dispositivos móveis. Portanto, não conte com essa opção para fazer apostas em seu celular ou tablet. No entanto, isso não impede que você use seu aparelho para acessar a Estrela bet e usar todos os recursos. O que muda é a forma de fazer isso.

Você pode entrar no site da Estrela bet usando o navegador do seu aparelho. Opções populares de browsers mobile incluem o Chrome e o Safari. A plataforma web da operadora é bastante responsiva em ambos os casos — e outros mais. Seja qual for o tamanho da tela, o desempenho não deixará a desejar.

O site móvel também oferece as mesmas opções de apostas que sua versão padrão. E traz ainda os recursos extras que você encontraria nesse caso — por exemplo, cashout de apostas e bônus diversos. Então, não é preciso sentir falta de um app enquanto essa funcionalidade não for lançada.

Como entrar em contato com o suporte da Estrela bet?

Tem algum problemas para resolver ou simplesmente precisa tirar dúvidas sobre a Estrela bet? É importante saber que a operadora oferece canais de contato eficientes para casos assim. Atualmente, são oferecidas as seguintes opções para os usuários:

Chat ao vivo;

E-mail.

O atendimento via chat é em português e funciona 24 horas por dia. Portanto, é a opção mais recomendada para quem precisa resolver problemas com uma certa urgência. Para acessá-lo, entre na seção de ajuda e procure pelo ícone localizado no canto inferior direito da página.

Por outro lado, se você não tem muita pressa ou não quer ficar esperando pelo retorno do atendente, pode simplesmente enviar um e-mail.

Além disso, a Estrela bet oferece uma seção de ajuda bem completa, com respostas para diversas dúvidas comuns dos usuários.