Casino

Além do bônus para Esportes, a BetVictor também tem a opção do bônus para o seu Casino. Esta é uma oferta de 100% até R$5.000 sobre o primeiro depósito. Então, o usuário efetua o seu primeiro depósito e recebe o mesmo valor até o limite de R$5.000.



Com o propósito de conhecer os detalhes da bonificação, faça a leitura dos Termos e Condições (T&C) na íntegra no site.



Além disso, recomendamos que acesse a plataforma da BetVictor para sempre conhecer as promoções. Afinal, a empresa pode atualizar o seu catálogo de ofertas de tempos em tempos.



Como usar o BetVictor código promocional?



Mas, afinal, como faz para ativar a bonificação ou utilizar um BetVictor código promocional, caso tenha um? Então, preparamos um passo a passo para se cadastrar e usar o código bônus (se estiver com um em mãos):



1- Em primeiro lugar, acesse o site da BetVictor e clique em “Registrar”;

2- Preencha seus dados pessoais, como nome completo e data de nascimento. Também insira o seu celular;

3- Em seguida, coloque o seu endereço completo;

4- No terceiro e último passo do formulário, coloque CPF, seu e-mail e crie uma senha. Igualmente, escolha a moeda da conta e leia os T&C e demais regras. Então, se estiver de acordo e for maior de idade, marque a opção;

5- Por fim, clique em “Criar Conta” para finalizar o cadastro.



Se precisar usar um código promocional, sugerimos que contate o suporte. Ou então veja se é possível ativá-lo durante o primeiro depósito.



Como fazer um depósito em sua conta?



A BetVictor Brasil quer facilitar a vida dos seus usuários para depositar na conta. Mas, ao menos durante a redação deste artigo, só encontramos a opção do Pix para enviar dinheiro.



Certamente, o Pix é uma opção muito usada no Brasil, além de ser totalmente segura e ágil. Contudo, seria interessante que a empresa oferecesse mais métodos de pagamento em seu site.



Pode ser que, futuramente, a operadora amplie o seu leque de formas de pagamento. Assim, recomendamos que fique de olho na plataforma. A fim de fazer um depósito, siga o passo a passo:



1- Faça login em sua conta da Betvictor;

2- Então, clique em “Depósito”;

3- Selecione o Pix e preencha os dados, como CPF e valor do depósito;

4- Depois que clicar no botão “Depósito”, complete a transação no aplicativo do seu banco. Então, depois que finalizar a transferência no aplicativo bancário, aguarde para o saldo da sua conta ser atualizado.



Como fazer um saque?

Fazer um saque também é muito simples através do Pix. Para isso, siga as instruções:



1- Primeiramente, entre em sua conta;

2- Clique no ícone de usuário e, em seguida, em “Sacar”;

3- Na opção Pix, preencha sua chave Pix, seu CPF e a quantia que deseja retirar da conta;

4- Por fim, pressione “Retirada” e aguarde o processamento do saque. Normalmente, em pouco tempo ele constará na sua conta bancária, podendo ser conferido pelo aplicativo.