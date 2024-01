Para confirmar tal informação, analisamos o site oficial e verificamos que a Esportes da Sorte possui a licença obrigatória para atuar no setor de apostas esportivas. Isso demonstra que a empresa segue as leis do mercado e está comprometida com as diretrizes do Jogo Responsável. Além disso, a plataforma utiliza o protocolo SSL/TLS, que garante que os dados pessoais dos jogadores sejam privados quando enviados ao site.