Estrela bet para iniciantes: conheça a casa de apostas

A Estrela bet é uma casa de apostas indicada a apostadores iniciantes por sua facilidade de uso e vantagens | Crédito: Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Tire suas dúvidas sobre a Estrela bet para iniciantes neste guia completo sobre a plataforma de apostas esportivas e cassino online. Dessa forma, você vai conhecer como o site de apostas funciona, um passo a passo para abrir sua conta, como acessar a versão móvel e como realizar suas apostas.

Conheça a Estrela bet >>

Conheça também como funciona o bônus de boas-vindas do site e mais promoções para conheça a plataforma e seus mercados de apostas e jogos.

Além disso, se você quer conhecer mais operadoras para fazer suas bets e jogar online, veja nosso ranking dos melhores sites de apostas.

Estrela bet para Iniciantes

Para começar esta avaliação da Estrela bet para iniciantes vale destacar que o site conta com licença para funcionamento em apostas online. O registro feito por parte do Governo de Curaçao indica que a plataforma é segura.

A plataforma também traz uma navegação intuitiva, com todos os recursos alcançados em poucos cliques. Para poder usar o site é necessário um registro, que é feito ao clicar no botão “cadastro” no alto da página.

Neste registro você vai colocar dados como nome, telefone e outras informações de contato. Terá que criar também um login e uma senha para a plataforma. É uma forma de você ter uma experiência particular e segura.

Você também tem direito a um Estrela bet bônus de boas-vindas. É possível escolher entre a oferta de apostas esportivas e de cassino.

Com a promoção de esportes, você recebe o dobro da quantia depositada, com o valor máximo de R$ 500. Para isso, tem que fazer um depósito de no mínimo R$ 20 e aceitar os termos e condições.

Entre os requisitos da oferta está que deve usar o valor depositado mais o Estrela bet bônus pelo menos cinco vezes. As apostas com a quantia da promoção também precisam ser feitas em odds de no mínimo 1.70.

Já com o Estrela bet bônus de cassino, o depósito mínimo é de R$ 10. O rollover tem que ser de 20 vezes e as apostas com a promoção devem ser feitas apenas em jogos. O valor máximo da oferta também é de R$ 500.

Produto EstrelaBet Detalhe da oferta Código promocional EstrelaBet Esporte Bônus de até R$500 Ativar código >> Cassino Bônus de até R$500 Ativar código >> Turbina Bet Bônus de até 100% para apostas múltiplas Ativar código >> Outras promoções Criar aposta, pagamento antecipado, torneios e mais. Ativar código >>

Como se cadastrar na Estrela bet?

O processo de cadastro na Estrela bet para iniciantes é simples e rápido. Todas as informações que você vai preencher são básicas e comuns ao que são pedidos em qualquer site de streaming ou serviços da internet.

Portanto, basta preencher e criar uma senha de segurança. Você consegue fazer o registro na Estrela bet Brasil ao seguir estes passos abaixo:

1- Acesse o site da Estrela bet apostas;

2- Clique, então, no botão “cadastro”;

3- Depois, coloque CPF, nome e data de nascimento;

4- Em seguida, crie um usuário e uma senha, e coloque email e telefone;

5- Confirme ser maior de 18 anos e aceite os termos e condições.

Por que escolher a Estrela bet?

A Estrela bet é uma marca conhecida no mercado de apostas esportivas. A plataforma tem acordos com dezenas de clubes e também programas e influencers.

Além da presença na mídia, o site também é de simples navegação e disponibiliza muitas opções de apostas. Você encontra todas as principais competições do Mundo e com variedade de mercados.

Outra informação importante é que a Estrela bet Brasil conta com um suporte que funciona 24 horas. Você pode tirar dúvidas e resolver problemas através do email e chat.

É importante ressaltar que esta avaliação é para servir apenas como referência. Você deve observar se essas características também atendem ao que você busca nas apostas esportivas.

Visite o site da Estrela bet para fazer suas apostas em grandes eventos esportivos ou para jogar online | Crédito: Reprodução / Estrelabet

Como fazer uma aposta na Estrela bet?

Um guia importante da Estrela bet para iniciantes é de como fazer as apostas. É tudo muito intuitivo, mas vamos te mostrar um passo a passo até a conclusão do palpite.

Vale destacar que primeiramente é preciso concluir o cadastro na Estrela bet Brasil e depois realizar um primeiro depósito. Em seguida, você seguirá estes passos para apostar:

1- Entre no site do Estrela bet apostas com o seu login;

2- Veja a modalidade que deseja apostar no menu de esportes;

3- Clique, então, no evento na página da competição;

4- Depois, selecione as odds do palpite;

5- Por fim, coloque o valor para a aposta.

O apostador também pode fazer múltiplas no Estrela bet Brasil. Neste caso, você vai repetir as quatro primeiras etapas quantas vezes desejar antes de definir o valor.

Depois de concluídos os palpites, você pode acompanhar no menu de apostas ao vivo. Local que também podem ser feitos novos palpites.

Use o Estrelabet app para fazer suas apostas pelo seu dispositivo Android | Crédito: Parceiros Lance

Estrela bet app

O Estrela bet Brasil traz duas opções para os usuários que desejam fazer apostas através de smartphones e tablets. É possível fazer palpites e usar a plataforma através de um navegador e um Estrela bet app.

A versão móvel é igual a do computador, porém, com um layout adaptado. Desta forma, você tem acesso a todos os recursos com tudo ajustado ao tamanho da sua tela.

Já o principal destaque é o Estrela bet app. A casa de apostas disponibiliza no próprio site a opção para baixar um aplicativo para dispositivos móveis.

Ao baixar, você consegue fazer apostas, acompanhar os palpites e realizar depósitos e saques. Com isso, você não precisará toda vez digitar o endereço e colocar login e senha.

Baixar Estrela bet app >>

Apostas ao vivo na Estrela bet

As apostas ao vivo na Estrela bet Brasil recebem uma página especial na plataforma. Trata-se de um local em que aparecem todos os eventos que estão em disputa no momento e que podem ser apostados.

O diferencial das apostas ao vivo é que você visualiza em tempo real as variações das odds. De acordo com o que acontecer na partida, as cotações podem ficar mais elevadas ou não.

Outro detalhe importante é que você também pode acompanhar as estatísticas dos principais jogos. Com isso, vê qual time está com mais posse de bola ou finalizando mais em uma partida de futebol.

O Estrela bet Brasil também disponibiliza o cash out. Trata-se de um recurso que você pode encerrar uma aposta sem precisar aguardar o desfecho do evento.

A casa de apostas se reserva no direito de definir quando e em quais eventos o cash out vai aparecer. Assim como o site também que define o valor ofertado para o encerramento.

Porém, vale ressaltar que cada apostador que deve avaliar quando o cash out é um recurso válido ou não. Portanto, análise qual a melhor decisão para cada jogo individualmente.

Apostar ao vivo >>

Estrela bet para iniciantes - Nossa opinião

Nesta análise da Estrela Bet apostas podemos apontar que é um site que reúne os principais requisitos do mercado. A licença é o primeiro item para este entendimento.

O fato a plataforma disponibiliza um canal de comunicação também é relevante. Isso faz com que você consiga resolver todas as dúvidas de forma rápida.

Outro destaque desta avaliação é que o usuário encontra muitos mercados para apostar. O futebol é o grande destaque, mas você vê opções para as principais competições de dezenas de modalidades.

Você também tem o Estrela bet bônus, que dá até R$ 500 no primeiro depósito. A oferta está sujeita aos termos e condições. Portanto, avalie se a promoção te atende.

Perguntas frequentes Estrela bet

Veja as dúvidas mais frequentes da Estrela bet para iniciantes.

Como começar na Estrela bet?

O primeiro passo da Estrela bet para iniciantes é se cadastrar na plataforma. Você deve preencher os seus dados e criar um login e senha.

Depois disso, é preciso também realizar um primeiro depósito. Com o saldo na conta, basta escolher as odds e fazer as apostas.

Qual a melhor forma de apostar no Estrela bet?

Como a lista de esportes e mercados na Estrela bet Brasil é ampla, não há uma resposta única para esta pergunta. Depende do conhecimento e das preferências de cada apostador.

Desta forma, o que podemos dizer é que você deve focar nos eventos e mercados que você domina. Além de seguir uma estratégia de gestão da sua banca.

Como saber apostar no Estrela bet?

O passo a passo para apostar na Estrela bet Brasil é simples. Você deve acessar a página do evento, escolher um mercado e clicar nas odds para fazer a aposta.

Já a etapa anterior, no qual deve avaliar qual aposta fazer é necessário pesquisa. Procure informações sobre o evento para identificar qual o mercado ideal para o palpite.

Qual o código promocional Estrela bet?

Não há um código promocional Estrela bet para ser preenchido no momento do cadastro. O Estrela bet bônus está disponível para todos que se cadastrarem no site através do link.

A oferta é de 100% no primeiro depósito até o valor máximo de R$ 500. O bônus está sujeito a termos e condições do site.

Como fazer um depósito na Estrela bet?

As transferências na Estrela bet Brasil também são realizadas de forma simples e rápida. Para depositar na plataforma é preciso primeiramente fazer o login no site e depois clicar em “depósito” no alto da página.

Em seguida, você deve escolher a forma de pagamento e preencher com o valor que deseja transferir. A conclusão é feita diretamente no método que você selecionou, preenchendo os dados informados na Estrela bet.

Como funciona a Estrela bet?

A Estrela bet apostas funciona como as principais casas do mercado. Portanto, você vai selecionar um palpite para fazer e colocar o valor dessa aposta. O retorno será a multiplicação das odds do palpite e a quantia apostada.

A plataforma traz dezenas de esportes, com centenas de competições. Você ainda pode acessar ao catálogo ao vivo e recorrer a promoções.