Cadastro na Casa de Apostas: como abrir conta e ativar bônus

O processo de cadastro na Casa de Apostas é rápido e seguro. Neste guia, você vai ver como funciona para abrir uma conta e quais dados precisam ser utilizados no registro. Saiba, ainda, detalhes sobre possíveis bônus para usar em apostas esportivas.

Todavia, se você prefere fazer suas bets em casas de apostas já consagradas no mercado nacional, sugerimos aproveitar os recursos da bet365, da Betano e da Superbet.

➡️Além disso, confira nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

Passo a passo: como abrir uma conta na Casa de Apostas

O primeiro passo para fazer palpites é realizar o cadastro na Casa de Apostas. A etapa é necessária para confirmar que é uma pessoa que reside e tem idade o suficiente para poder fazer apostas esportivas. Por isso, é necessário preencher com seus dados oficiais e corretamente.

O registro serve também para criar uma credencial de entrada individual. Desta forma, a conta fica vinculada a pessoa e permite que ela tenha uma experiência totalmente privada e segura.

Para fazer o cadastro na Casa de Apostas, o usuário seguirá um passo a passo similar aos dos principais sites do mercado e até mesmo de outros serviços digitais. Porém, para facilitar este processo, vale conferir abaixo como abrir uma conta na Casa de Apostas.

1 - Primeiramente deve acessar o site da Casa de Apostas;

2 - Depois vai clicar em Cadastre-se, no ícone do alto da página;

3 - Na etapa seguinte vai informar o CPF;

4 - Em seguida irá preencher dados de email, telefone e criar uma senha;

5 - Por fim, deve aceitar os termos e condições para concluir o registro.

Depois que finalizar o registro, antes de fazer o login na Casa de Apostas, ainda precisa fazer a verificação da conta. Para isso, o jogador deve colocar o código enviado para o dispositivo cadastrado.



A Casa de Apostas traz uma plataforma intuitiva para facilitar as bets dos jogadores | Crédito: Reprodução / Casa de Apostas

Termos e Condições para abrir uma conta na Casa de Apostas

Para poder fazer o cadastro na Casa de Apostas é necessário atender a uma série de requisitos. São condições comuns entre todas as plataformas e que servem para atender também o que está determinado na legislação sobre o mercado de apostas esportivas.

A lista completa de termos e condições está disponível no momento de abrir uma conta na Casa de Apostas. Veja a seguir alguns dos requisitos para poder se registrar:

Somente maiores de 18 anos podem se cadastrar; É preciso residir em um país que permita as apostas esportivas; Deve colocar dados oficiais e atualizados no momento do registro; Não é permitido criar mais do que uma conta com o mesmo CPF.

Bônus de boas-vindas da Casa de Apostas

Por um tempo, os bônus de boas-vindas foram populares no mercado de apostas esportivas. No entanto, uma regra na regulamentação do setor proibiu essa prática.

Desta forma, ao abrir uma conta na Casa de Apostas ou em qualquer outra plataforma, o usuário não receberá um bônus de entrada. Assim, também não é necessário buscar qualquer tipo de código promocional para fazer um cadastro na Casa de Apostas.

No entanto, a proibição é válida apenas ao bônus de boas-vindas. Outra ofertas podem existir, desde que apresentadas para todos os usuários e não condicionados a uma nova conta.

Bônus para esportes

Para conferir todas as ofertas da conta na Casa de Apostas, é só acessar a página de promoções. O botão de entrada para verificar os bônus está localizado no final da página.

No entanto, ao fazer o login na Casa de Apostas, já encontra a promoção de Super Odds. Trata-se de um bônus em que os jogadores encontram cotações diferentes para eventos selecionados pela plataforma.

A página de promoções também traz a opção de criar uma aposta. Desta forma, o jogador consegue montar um palpite da forma que desejar e assim também encontrar odds diferentes.

O site ainda apresenta o Bônus token. Nesta oferta, o jogador pode fazer apostas sem utilizar o saldo, desde que atenda aos requisitos.

Termos e Condições da oferta

Todas as promoções disponíveis com o cadastro na Casa de Apostas contam com termos e condições. Por isso, antes de ativar a oferta é necessário observar quais são os requisitos para participar.

No caso da Super Odds, por exemplo, o necessário é utilizar o mercado selecionado antes do evento. Ao fazer isso, já conta com as novas quantias. Outras promoções trazem termos e condições diferentes. Por isso, é válido observar sobre prazos, quantidade de uso e data para retirada.

Bônus para cassino

Normalmente, os usuários também podem encontrar ofertas para cassino. Na página de promoções, tem uma aba destinada apenas aos bônus dos jogos, como rodadas grátis para alguns dos títulos do catálogo e possibilidades de apostar sem utilizar o saldo.

No entanto, no momento do fechamento deste artigo, ainda não havia uma oferta fixa destinada ao cassino. Porém, a existência da opção deixa em aberto a possibilidade de promoções eventuais. Sendo assim, vale acompanhar as atualizações sobre as promoções.

Termos e Condições da oferta

Como não havia uma oferta fixa de cassino com o cadastro na Casa de Apostas, não existe uma regra definida sobre todas as promoções. Sendo assim, antes de participar de um bônus é importante conferir os termos e as condições. As regras podem definir números de uso, prazo e até mesmo quais jogos apostar para ativar.

Cadastro na Casa de Apostas pelo celular

Uma possibilidade também é usar a Casa de Apostas através de dispositivos móveis. Neste caso, é possível explorar entre duas opções para usar a plataforma.

O primeiro é através do aplicativo. Atualmente, a marca conta com um app apenas para aparelhos Android. O download é feito diretamente no site de apostas. Para isso, basta descer até o final da página e selecionar para baixar o app.

Outra opção é através da versão móvel do navegador. Este método está disponível tanto para dispositivos Android e iOS. Com este meio, os jogadores também têm acesso a todos os recursos da plataforma, como depositar, apostar e acompanhar as estatísticas.

Vale destacar ainda que é possível fazer o cadastro na Casa de Apostas diretamente pelo smartphone ou tablet. Para isso, é só seguir o passo a passo abaixo:

1 - Abra o navegador de internet;

2 - Acesse o site da Casa de Apostas;

3 - Clique no ícone Cadastre-se;

4 - Preencha os dados de registro;

5 - Aceite os termos e conclua o cadastro na Casa de Apostas.

Apesar do registro já ser feito através de um dispositivo móvel, ainda assim será necessário fazer a verificação para concluir o cadastro e poder fazer login na Casa de Apostas. Desta forma, precisará colocar o código recebido por mensagem.



A Casa de Apostas é uma plataforma com diferentes mercados de apostas esportivas e boa cobertura para o futebol

Como apostar na Casa de Apostas?

Depois de fazer o cadastro na Casa de Apostas e realizar o depósito é possível começar a usar o site. A plataforma traz muitas opções de jogos já na página principal. Desta forma, conseguirá realizar palpites com facilidade se o desejo for apostar em um dos eventos de destaque do dia.

No entanto, o site tem muitas possibilidades. São dezenas de esportes e cada um traz uma grande lista de competições e mercados. Por isso, é válido conferir como encontrar qualquer tipo de opção de aposta. Veja a seguir o passo a passo de como realizar um palpite.

1 - Primeiramente escolha um dos esportes na lista de modalidades;

2 - Depois disso vai selecionar o evento na página de competições;

3 - O próximo passo é escolher um dos mercados da partida;

4 - Em seguida vai clicar nas odds do palpite;

5 - Por fim, deve informar o valor para a aposta.

A Casa de Apostas também permite realizar apostas múltiplas. Neste caso, os jogadores escolhem dois ou mais eventos para formar uma combinada. Isso permite encontrar odds diferentes, mas todos os resultados precisam acontecer. Para fazer esta múltipla, basta repetir o processo e colocar o valor das odds apenas após concluir a seleção de todos os eventos.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Para poder começar a apostar no site é necessário fazer um depósito. Por isso, é importante compreender como funciona este processo. Neste ponto, é válido destacar primeiramente que a plataforma atende a legislação e oferece métodos de pagamentos seguros para as transações.

Veja a seguir como funcionam os métodos de pagamento para quem faz o cadastro na Casa de Apostas.

Métodos de depósito

Depois do registro, a primeira etapa a realizar é fazer um depósito. É com esta quantia, que o jogador terá saldo para escolher um dos mercados e fazer uma aposta.

Para este processo, o método disponível é o Pix. O meio de pagamento é desenvolvido pelo Banco Central e funciona 24 horas por dia e todas as datas da semana. A transação ainda ocorre de forma imediata e sem cobrança de taxas.

Um ponto importante é estar atento aos limites de transferências. O valor mínimo é de R$1, portanto, é abaixo do que é visto em algumas plataformas. Já o máximo é estipulado em R$350 mil. No entanto, cada usuário pode estabelecer limites para transações em um dia, semana ou mês.

Vale destacar ainda que a transação ocorre de forma simples e similar a qualquer pagamento digital. Diante dessas informações, para efetuar o depósito é só seguintes estes passos:

1 - Primeiramente, faça o login na Casa de Apostas;

2 - Depois disso vai clicar no ícone depósito;

3 - O próximo passo é definir o valor de transferência;

4 - Na sequência vai copiar a chave Pix ou ler o QR Code informado na tela;

5 - No final irá concluir a transação efetuando o pagamento através da sua conta.

Processos de retirada

Quando desejar, o usuário também pode selecionar para fazer o saque. O processo funciona também de forma simples. Como é através do Pix, é igual a pedir para receber uma transferência de qualquer pessoa ou empresa.

Para efetuar o saque, os jogadores também devem estar atentos aos limites. O valor mínimo para retirada é de R$1, enquanto a quantia máxima permitida é de R$350 mil. A transação ocorre de forma imediata e sem cobranças de taxas, mas quantias mais elevadas podem levar até duas horas.

Antes de selecionar para o saque, uma informação importante é sobre o uso do Pix. Apenas chaves cadastradas no CPF do titular da conta na Casa de Apostas é que podem ser utilizadas. Veja a seguir o passo a passo para fazer o saque:

1 - Faça o login na Casa de Apostas;

2 - Clique para acessar a conta;

3 - Escolha o saque;

4 - Preencha com a sua chave Pix;

5 - Coloque o valor a ser retirado e conclua a transferência.

Atendimento ao cliente na Casa de Apostas

Os canais de atendimento merecem atenção na hora de escolher uma plataforma. Neste ponto, é possível dizer que a Casa de Apostas atende as necessidades do usuário e oferecem opções variadas para suporte. Os jogadores conseguem falar com a empresa através dos seguintes métodos:

Chat;

Telefone;

Email.

A variação é também uma determinação na regulamentação de apostas esportivas. Com isso, o usuário pode escolher qualquer um dos métodos de atendimento. Para isso, basta descer até o final da página e clicar na opção de SAC Central de Ajuda. Depois irá acessar a seção com todos os canais de comunicação com a empresa.

O atendimento pode ser feito para tirar qualquer tipo de dúvida, como depósitos, promoções e outros motivos. Todas as opções de suporte funcionam em português, porém, em nossos testes, o chat é o que teve o retorno mais rápido.

Para falar com o suporte pelo chat basta informar o nome e CPF. Em menos de dois minutos aparece um atendente e tira as suas dúvidas. O serviço funciona 24 horas por dia.

Outra possibilidade é através do email. Neste caso, basta escrever para a empresa e aguardar pelo retorno, que pode levar até 24 horas. Mais uma opção é através do telefone, que fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as dúvidas mais comuns sobre o cadastro na Casa de Apostas.

A Casa de Apostas tem bônus de boas-vindas?

Não. Os bônus de boas-vindas não são permitidos pela regulamentação das apostas esportivas. Portanto, as plataformas licenciadas no podem trazer ofertas mediante a cadastro.

Sendo assim, o que os usuários podem ter acesso é as promoções abertas a todos os usuários com cadastro na Casa e Apostas. Com isso, é possível, por exemplo, encontrar Super Odds em eventos selecionados como bônus.

Qual é a melhor forma de aposta na Casa de Apostas?

Não é possível indicar uma única forma de aposta para todos os usuários. Isso porque este cenário varia de acordo com as estratégias de cada jogador e também o conhecimento sobre os esportes e mercados.

Desta forma, o que podemos indicar é que deve ser feita uma pesquisa sobre o evento que pretende apostar. Confira as principais estatísticas, retrospecto do confronto e informações sobre as escalações. Depois disso deve fazer uma avaliação se as odds estão compatíveis com o que se espera da partida.

A Casa de Apostas aceita Pix?

Sim. Por ser uma Casa de Apostas licenciada, a marca conta com o Pix como forma de depósito e saque. O método funciona todos os dias e faz transações de forma instantânea. No entanto, é válido lembrar que as transações só podem ser feitas através de chave Pix cadastradas com o mesmo CPF do registro na plataforma.

Como fazer um depósito na Casa de Apostas?

A transferência é feita depois de realizar o login na plataforma. Depois disso, basta selecione o ícone de depósito e informar o valor da transferência. Por fim, o jogador irá copiar a chave Pix e realizar o pagamento no local que tiver conta.

Quem pode se cadastrar na Casa de Apostas?

A plataforma permite apenas que pessoas maiores de 18 anos fazem o cadastro. Além disso, a licença é válida para o território brasileiro. Portanto, somente usuários do Brasil e com a localização aberta é que conseguirão abrir uma conta no site.