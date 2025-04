Betboom apostas: esportes, odds e promoções

A BetBoom é uma plataforma de apostas esportivas e jogos online em crescimento no Brasil. A Betboom Brasil oferece boa cobertura esportiva e odds competitivas. Inclusive, já está autorizada pela nova legislação para operar de forma legal no país, oferecendo um código promocional Betboom.

Ir para a Betboom

Com opções que vão de esportes tradicionais até eSports e cassino online, a casa chama atenção pela variedade de mercados. Por isso, neste artigo, você vai conhecer melhor como funciona a BetBoom.

➡️ Por fim, veja, também, o nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil. E, assim, saiba onde começar suas bets em segurança.

A BetBoom é confiável?

Com certeza, a BetBoom apostas é confiável. Pelo menos, foi o que a nossa análise indicou, após investigar e testar toda a plataforma.

Antes de mais nada, é importante entender que a confiabilidade da BetBoom apostas está diretamente ligada à sua regularização no Brasil. Afinal, a plataforma é uma das primeiras a atuar de forma legal no país, seguindo os critérios da Lei nº 14.790/2023.

Vale destacar também que em dezembro de 2024, a casa obteve a licença de operação SPA/MF nº 2.103. Ou seja, isso garante que ela cumpre com todas as exigências do Ministério da Fazenda para atuar como operadora de apostas.

Outro ponto que destacamos é a segurança da BetBoom apostas esportivas. Afinal, eles usam tecnologias de proteção de dados. A plataforma utiliza certificado SSL, que criptografa todas as informações trocadas entre o usuário e o site, como dados pessoais e bancários.

Basicamente, esse tipo de proteção evita o acesso de terceiros não autorizados. E com isso, reduzindo os riscos durante transações e cadastros.

Outro aspecto é que a BetBoom apostas esportivas também exige a verificação de identidade dos usuários, seguindo um padrão adotado pelas principais casas de apostas do mundo. Com isso, além de atender às exigências legais no Brasil, a casa evita fraudes e garante um ambiente mais seguro para todos os apostadores.

Ainda no quesito confiabilidade, podemos destacar que a plataforma conta com canais de atendimento eficientes e atendimento em português. O chat 24 horas é destaque.

Todos esses fatores indicam que a BetBoom apostas é uma plataforma confiável para quem busca fazer apostas com mais segurança. Portanto, pode ficar tranquilo.

É legal apostar na BetBoom no Brasil?

Sim, é legal apostar na BetBoom no Brasil. Afinal, a plataforma está autorizada a operar no país de acordo com a Lei nº 14.790/2023, que regulamenta as apostas esportivas e jogos online.

A empresa responsável, BetBoom LTDA, está registrada no CNPJ 54.951.974/0001-80 e segue todas as exigências impostas pelo Ministério da Fazenda para funcionar dentro da legalidade.

A BetBoom também consta no SIGAP — Sistema de Gestão de Apostas do Brasil, o sistema oficial que reúne as informações das casas autorizadas a operar. A primeira solicitação de licença foi feita no dia 20 de agosto de 2024, marcando o início do processo de regularização conforme as novas regras estabelecidas para o setor de apostas no país.

Mas, afinal, o que significa estar no SIGAP? Nós te explicamos a importância, pode ficar tranquilo.

Estar no SIGAP significa que a empresa se comprometeu com critérios de segurança, transparência e responsabilidade exigidos pelo governo federal. Ou seja, eles adotam medidas contra lavagem de dinheiro, ferramentas de proteção ao jogador e garantia de pagamentos.

Portanto, conforme você entendeu e já explicamos anteriormente, apostar na BetBoom tende a ser tranquilo e seguro. Afinal, a plataforma atende a todas as exigências impostas pelo Governo do Brasil.

Inclusive, vale destacar que o site da plataforma também já está adequado à legislação. Somente domínios .bet.br são aceitos pelo Governo, e a BetBoom já fez a migração necessária para o novo domínio.



A Betboom Brasil disponibiliza um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Betboom

Bônus na BetBoom Brasil

Desde que a nova legislação de apostas entrou em vigor no Brasil, os bônus BetBoom de boas-vindas estão proibidos. Por isso, a BetBoom não oferece esse tipo de promoção para novos usuários, deste modo não há bônus BetBoom de boas-vindas. Nem código promocional BetBoom.

É importante estar atento, pois algumas páginas na internet ainda divulgam falsamente esse tipo de bônus na BetBoom. Portanto, se você encontrar alguma promessa de bônus BetBoom de cadastro na BetBoom Brasil, saiba que não é oficial e pode representar um risco, ok? Fique ligado.

Mas apesar da proibição, a BetBoom Brasil mantém uma página exclusiva de promoções, com ofertas ativas para quem já possui conta na plataforma. As ofertas são voltadas principalmente para apostas esportivas e jogos de cassino. Elas funcionam dentro do que a nova legislação permite.

Por isso, a seguir, vamos mostrar algumas das promoções que estão ativas e que podem ser interessantes pra você. Continue lendo.

Indique um amigo

Essa é uma das ofertas clássicas das casas de apostas. E a BetBoom Brasil, claro, não ficou de fora.

Basicamente, a promoção oferece recompensas mensais para quem convida amigos a jogar nos slots do cassino. Ao compartilhar seu link de indicação pela conta pessoal, você começa a acumular comissões proporcionais ao que foi gerado pelos indicados, conforme o engajamento deles na plataforma.

As porcentagens variam de acordo com o seu nível no site da BetBoom apostas. E as recompensas são transferidas automaticamente para sua conta a cada início de mês.

Lembre-se de que não existe código promocional da BetBoom ligado a bônus de boas-vindas, afinal a legislação brasileira proíbe tal tipo de promoção.

Presente de aniversário

Fez aniversário? Ótimo, a BetBoom Brasil tem uma oferta que pode ser interessante pra você, lá na página de Promoções.

Afinal, a oferta oferece uma surpresa especial para os usuários ativos (que estão apostando) na data de seu aniversário. No entanto, para participar, é necessário cumprir um valor mínimo de aposta na BetBoom Brasil. Leia os T&Cs.

O tipo de surpresa varia conforme o nível de atividade do jogador e deve ser utilizado dentro do prazo informado no perfil. Mas além disso, o benefício também está sujeito a regras específicas de uso, rollover e verificação interna, e pode ser cancelado em casos de descumprimento das condições, ok? Fique ligado.

Cashback semanal

Já que o cashback está em alta no Brasil, a BetBoom, claro, quer aproveitar esse momento. Com isso, a oferta de cashback semanal da BetBoom reembolsa parte dos valores perdidos pelos usuários durante a semana anterior, com base no nível de atividade de cada jogador.

Assim sendo, o cashback é creditado às terças e sextas-feiras e pode ser utilizado em apostas esportivas e jogos de cassino, seguindo regras específicas de rollover. Portanto, para receber o benefício, é necessário ter saldo de perdas e manter atividade constante na plataforma durante o período de apuração.

Ir para a Betboom

Como fazer cadastro na BetBoom?

Bora se cadastrar na BetBoom? O processo é simples, e em poucos minutos a sua conta está criada. Mas é preciso seguir os passos corretamente.

Além disso, é importante ter seus dados pessoais em mãos, pois a verificação de identidade faz parte das exigências legais da plataforma. Portanto, confira o passo a passo para se cadastrar na BetBoom:

1 - Acesse o site oficial da BetBoom e toque no botão amarelo Cadastre-se no canto superior direito da tela.

2 - Preencha os campos com CPF e data de nascimento, e aceite os T&Cs e políticas.

3 - Em seguida, informe seu e-mail, número de telefone e crie uma senha segura.

4 - Insira os dados bancários solicitados para habilitar saques e depósitos.

5 - Finalize o cadastro e, após o envio, você será redirecionado para a tela de login BetBoom.

Depois disso, é só fazer login na BetBoom com suas credenciais e começar a usar a plataforma. Mas é importante ter entendimento de alguns aspectos.

Por exemplo, é fundamental preencher todos os dados corretamente no momento do cadastro, pois a BetBoom segue as exigências da nova legislação brasileira, que obriga a verificação de identidade dos usuários. Ou seja, os documentos enviados devem ser do próprio titular da conta — não é permitido usar dados de terceiros para criar perfis.

Além disso, informações inconsistentes ou falsas podem impedir o acesso à plataforma ou até levar ao bloqueio da conta. Portanto, preste atenção nestes detalhes.

Como apostar na BetBoom?

Você já percebeu que a BetBoom é segura e já tem uma continha criada. Agora, é hora de começar a efetivamente apostar, não é mesmo? Então, bora lá.

Apostar na BetBoom é um processo simples. Mas requer atenção para aproveitar melhor as opções disponíveis.

Primeiro, o usuário deve fazer login em sua conta e verificar se há saldo suficiente para apostas. Caso não haja, é necessário realizar um depósito utilizando os métodos aceitos pela plataforma, como o Pix.

Depois disso, basta acessar a seção “Esportes” ou qualquer outra área de interesse, como eSports ou cassino. E então, escolher o evento desejado.

Assim sendo, ao selecionar um evento, o apostador encontrará os diferentes mercados disponíveis para aquela partida ou jogo. Esses mercados variam bastante. No futebol, por exemplo, é possível apostar em resultado final, total de gols, escanteios, cartões, entre outros. Ainda falaremos sobre esses mercados neste artigo.

Em seguida, entenda que cada opção tem uma odd (cotação), que representa o potencial de retorno caso o palpite seja correto. Além disso, é possível selecionar uma ou mais apostas, que ficam armazenadas no cupom de apostas. Ou seja, você pode fazer apostas simples ou múltiplas.

Agora com o cupom preenchido, você deve informar o valor que deseja apostar e confirmar a operação. A partir daí, é só aguardar o resultado do evento.

Caso a aposta seja vencedora, o valor correspondente será liberado na conta e poderá ser sacado conforme as regras da plataforma. Vale lembrar que a BetBoom também oferece outros recursos que podem ser interessantes, como estatísticas ao vivo e apostas em tempo real. Caso você julgue que esses recursos podem ser interessantes, eles podem ajudar a fazer apostas mais estratégicas. Vale o teste, não é mesmo?

Opções de apostas esportivas na BetBoom

A BetBoom oferece uma ampla variedade de opções para apostas esportivas, abrangendo modalidades populares como futebol, basquete, tênis, e-sports, vôlei e muitas outras. Com isso, modalidades esportivas não faltam na plataforma.

Nos próximos tópicos, vamos detalhar o que você pode esperar de cada modalidade.



Jogadores encontram na Betboom Brasil uma plataforma de apostas fácil e intuitiva

Futebol na BetBoom

O futebol é o destaque principal da BetBoom, com cobertura de dezenas de campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive, é o esporte mais popular do Brasil, também, dentro das casas de apostas.

Dessa forma, a casa oferece uma variedade extensa de mercados dentro da modalidade futebol. Como por exemplo:

Resultado final; Total de gols; Escanteios; Cartões; Handicaps; Entre outros.

Vale destacar também as competições como Brasileirão, Premier League, Champions League, La Liga e Copa Libertadores. Afinal, elas estão entre as mais acessadas na categoria de futebol.

Basquete

Para quem gosta de apostar em basquete, a BetBoom também oferece boas opções. As principais ligas, como NBA, EuroLeague e campeonatos sul-americanos, estão disponíveis com mercados variados. Por exemplo:

Vencedor da partida;

Total de pontos;

Diferença de placar;

Desempenho por quarto;

Entre outros.

O dinamismo do esporte faz com que as apostas ao vivo sejam bastante atrativas, por exemplo. Especialmente com as variações de odds durante o jogo. Para quem gosta desse dinamismo, pode ser uma opção interessante.

Tênis

Curte tênis? Identificamos, após a nossa análise, que o tênis é outra modalidade bem representada na BetBoom. Com torneios que vão dos Grand Slams, como Wimbledon e Roland Garros, até circuitos como ATP, WTA e Challengers.

Com relação aos mercados, encontramos opções como:

Vencedor da partida;

Número de sets;

Handicaps;

Totais por set;

Entre outros.

E você, curte apostar em tênis? Se é a sua praia, vale a pena dar uma olhadinha nas opções que a BetBoom oferece.

e-Sports

Os e-sports vêm ganhando cada vez mais espaço nas plataformas de apostas. Isso, não podemos negar. Afinal, grandes torneios acontecem mundo afora e, claro, as casas de apostas enxergaram potencial nisso.

Jogos como CS2, League of Legends, Dota 2, Valorant e KoG estão entre os mais populares. Assim sendo, a casa permite apostas em torneios, partidas individuais e até mapas específicos, com mercados como vencedor da partida, resultado por mapa e handicap.

Curte esportes eletrônicos? Então, essa pode ser uma opção interessante para quem acompanha o universo gamer e busca apostas diferenciadas.

Vôlei

Curte vôlei? Então, bora apostar em vôlei na BetBoom. Afinal, as apostas em vôlei na BetBoom abrangem ligas nacionais e internacionais, com boa variedade de jogos masculinos e femininos, de acordo com a nossa análise.

Alguns mercados que encontramos por lá: vencedor da partida, total de sets, handicap e pontuação por set. No entanto, como o vôlei tem um ritmo intenso e pontuação constante, a modalidade também oferece boas oportunidades nas apostas ao vivo. Dessa forma, permitindo decisões mais estratégicas com base no desempenho em tempo real.

Mercados de apostas na BetBoom

Pela nossa análise, a BetBoom oferece uma boa variedade de mercados de apostas. Ou seja, atendendo tanto quem busca opções mais tradicionais quanto quem prefere alternativas mais específicas.

Dessa forma, identificamos que é possível apostar em resultados simples, como vitória, empate ou derrota. Mas também há mercados mais detalhados, como número de gols, escanteios, handicaps, pontuação por sets, entre outros. A seguir, entenda um pouco mais sobre esses mercados e como eles funcionam na prática. Continue lendo.

1 x 2 – Escolha o vencedor da partida

O mercado 1 x 2 é um dos mais clássicos e fáceis de entender dentro das apostas esportivas. Afinal, nele, o apostador precisa prever o resultado final de uma partida: a vitória do time da casa (1), o empate (x) ou a vitória do time visitante (2).

Esse tipo de aposta está presente em quase todos os eventos da BetBoom. Portanto, é ideal para quem está começando ou prefere apostas mais simples e dinâmicas.

Empate anula

O mercado “Empate anula a aposta”, ou DNB, é uma alternativa interessante ao 1 x 2, pois reduz o risco da aposta. Ou seja, você aposta na vitória de um dos times, mas, se a partida terminar empatada, o valor apostado é devolvido.

Portanto, só há perda se o time escolhido for derrotado. É uma opção bastante procurada por quem quer manter a chance de retorno mesmo diante de jogos imprevisíveis. Mas lembre-se: não existe aposta certa.

Apostas futuras

As apostas futuras, ou apostas de longo prazo, permitem prever o resultado de competições inteiras antes mesmo que elas terminem. Pois é, é possível, por exemplo, apostar em quem será o campeão de um torneio, quem terminará entre os primeiros colocados ou qual jogador será o artilheiro.

Assim sendo, essas apostas costumam ter odds mais altas, pois envolvem mais variáveis e um prazo maior até a conclusão. Lembre-se que quanto maior a odd, mais difícil será, estatisticamente, daquele evento realmente acontecer. Esta é uma premissa básica sobre as apostas esportivas.

Ir para a Betboom

Odds na BetBoom

As odds na BetBoom se mostraram competitivas durante nossa análise, com cotações dentro da média praticada por outras plataformas legais no Brasil. Assim sendo, a casa oferece bons valores principalmente em eventos de maior visibilidade, como campeonatos de futebol, torneios de tênis e ligas de e-sports.

Odds da BetBoom

Mesmo com a qualidade geral das odds da BetBoom, vale lembrar que as cotações podem variar entre casas de apostas. Por isso, é sempre recomendável que você compare antes de fechar uma aposta, principalmente em eventos populares, onde pequenas variações podem impactar no resultado final.

Portanto, a pesquisa por melhores odds continua sendo uma prática estratégica. E assim, você poderá utilizar a BetBoom quando uma odd realmente estiver vantajosa e mais interessante para você e para a sua aposta. Fique ligado nisso.

Apostas ao vivo na BetBoom

Assim como outras casas de apostas, a BetBoom oferece uma seção dedicada a apostas ao vivo. Ou seja, permitindo que os usuários acompanhem eventos em tempo real e façam palpites enquanto as partidas estão em andamento.

Essa modalidade é ideal para quem prefere situações mais dinâmicas, onde as odds variam conforme o andamento do jogo. Mas além disso, alguns eventos contam com recursos como estatísticas atualizadas e minicampo e até transmissão de jogos ao vivo. Falaremos disso a seguir, então, continue lendo.

A BetBoom tem livestreaming?

Sim, a BetBoom disponibiliza transmissões ao vivo de diversos eventos esportivos diretamente em sua plataforma. Com isso, permitindo que os usuários acompanhem as partidas em tempo real enquanto realizam suas apostas.

Mas para identificar quais jogos oferecem essa funcionalidade, basta procurar pelo ícone de TV ao lado do evento. Esse símbolo indica que a transmissão ao vivo está disponível, ok?

No entanto, é importante destacar que nem todos os eventos contam com o recurso de live streaming. Portanto, ao navegar pela plataforma, fique atento ao ícone de TV para aproveitar as transmissões disponíveis. E assim, quem sabe, enriquecer sua experiência de apostas.

Opção de cash out

Além disso, a operadora também conta com o recurso de cash out. ​Dessa forma, permitindo que os apostadores encerrem suas apostas antes do término do evento.

O cash out é uma opção interessante para quem gosta de ter um pouco mais de previsibilidade. Ela não garante vencer, assim como qualquer aposta. Mas é possível antecipar um potencial retorno, ou evitar um prejuízo maior, simplesmente encerrando a aposta mais cedo.

App BetBoom

Prefere apostar pelo celular? É possível. ​Mas atualmente, o Betboom app está disponível apenas para dispositivos Android e pode ser baixado diretamente no site oficial da casa de apostas.

Já para usuários de iOS, embora não haja um aplicativo dedicado, é possível acessar todas as funcionalidades por meio do site móvel, que é responsivo e adaptado para dispositivos móveis.



A Betboom traz um versão mobile otimizada para telas menores, ideal para smartphones

Como baixar BetBoom para Android (apk)?

Para baixar o app da BetBoom no Android, é necessário fazer o download do arquivo BetBoom APK diretamente no site oficial da plataforma. Afinal, o app não está disponível na Play Store.

Assim sendo, ao acessar o site da BetBoom pelo navegador do celular, o usuário encontra a opção de baixar o BetBoom APK de forma segura e rápida a partir de um banner que vai aparecer. Então depois do download, é preciso permitir a instalação de fontes desconhecidas nas configurações do aparelho para concluir o processo.

Como baixar o app da BetBoom no iOS?

Já no iOS, não há um aplicativo oficial da BetBoom disponível na App Store, já que as políticas da Apple são mais restritivas quanto à publicação de apps de apostas. Por isso, quem utiliza iPhone pode acessar o site da BetBoom pelo navegador Safari e adicionar um atalho na tela inicial.

Métodos de pagamento na BetBoom

A BetBoom oferece diferentes métodos de pagamento. Mas o Pix se destaca, pois é a opção mais rápida e prática para depósitos e saques.

Por ser instantâneo e amplamente utilizado no Brasil, ele garante mais agilidade nas transações. Então a seguir, vamos mostrar como depositar e sacar usando o Pix dentro da plataforma.

Como fazer depósitos na BetBoom?

Para fazer um depósito na BetBoom, o primeiro passo é criar uma conta na plataforma e aguardar a aprovação do cadastro. Depois disso, basta tocar no botão “Depositar” e escolher o método Pix, que é a opção mais recomendada.

Atenção, pois o valor mínimo do depósito pode variar entre R$5 e R$15, dependendo do operador do Pix utilizado na transação, segundo a casa de apostas BetBoom. O processo é rápido, e o saldo costuma cair na conta em poucos minutos.

Como fazer saques na BetBoom?

Para fazer saques na BetBoom, é necessário ter saldo disponível na conta e o valor mínimo para retirada é de R$15. No entanto, o processo é simples: o usuário deve acessar sua conta, clicar na opção “Sacar” e seguir as instruções para transferir o valor. Escolha o Pix para uma transação mais rápida.

Ir para a Betboom

Suporte BetBoom - Atendimento ao cliente

O suporte da BetBoom se mostrou eficiente durante nossos testes, com o atendimento no chat ao vivo iniciado em menos de cinco minutos. No entanto, percebemos que entre uma resposta e outra, houve certa demora por parte da atendente, o que pode comprometer a agilidade do atendimento em conversas mais complexas.

Mas além do chat, a plataforma também oferece um canal telefônico gratuito para suporte: 0800-000-4472. Ou seja, ampliando as opções para quem busca resolver dúvidas ou problemas rapidamente ou com um contato mais próximo.

Além disso, vale destacar que a casa de apostas BetBoom oferece atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para os apostadores de fim de semana, isso é muito importante, por exemplo.

Prefere e-mail? Tem também. A plataforma atende suporte no seguinte e-mail: [email protected]. Portanto, verifica-se que a Betboom é confiável.

Ir para a Betboom

Perguntas Frequentes sobre a BetBoom

Ainda com dúvidas? Então, veja perguntas e respostas sobre a BetBoom para esclarecer todos os pontos.

O que é BetBoom?

É uma plataforma de apostas esportivas e cassino legalizada no Brasil.

Como funciona a BetBoom?

Funciona com cadastro, saldo em conta e apostas em eventos esportivos ou jogos de cassino.

O que significa handicap asiático na BetBoom?

É um tipo de aposta que dá vantagem a um dos times para equilibrar as chances e o apostador conseguir odds maiores.

O que é cash out na BetBoom?

É a opção de encerrar uma aposta antes do fim do evento para reduzir perdas antecipadamente.

Existe código promocional BetBoom?

Não existe código promocional da BetBoom.