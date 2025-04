A Betboom é uma casa de apostas esportivas e cassino online. Repleta de recursos, como um programa de fidelidade, e ofertas, no formato de cashback e apostas grátis, a plataforma já está regulamentada pelo governo federal para operar no país.

Conheça, neste guia completo, as principais características da Betboom Brasil. Assim, saiba como abrir uma conta na casa de apostas e como usá-la onde você estiver através de uma versão otimizada para dispositivos móveis.

Ademais, confira uma revisão dos mercados de apostas, recursos e métodos de atendimento disponibilizados pela plataforma.

➡️ Por fim, veja, também, o nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil. E, assim, saiba onde começar suas bets em segurança.

Nossa análise - A Betboom vale a pena?

O primeiro passo para descobrir tudo sobre a Betboom é conferir os destaques que vai encontrar ao se cadastrar. Por isso, preparamos abaixo uma lista com as principais vantagens e desvantagens da casa na comparação com o que é visto no mercado.

Vantagens da Betboom Brasil

Grande variedade de esportes para apostar;

Atendimento 24 horas por dia;

Programa de fidelidade e outras promoções.

Desvantagens da Betboom Brasil

Sem aplicativo para iOS;

Menos mercados que algumas casas de apostas;

Valor mínimo de depósito acima de outros sites.

Promoções na Betboom

Para quem ainda não está familiarizado com a regulamentação, é preciso dizer que não existe um bônus de boas vindas da Betboom. A mudança é obrigatório para todas as plataformas que possuem licença para funcionar legalmente no Brasil. Portanto, não verá ofertas para usar no momento do cadastro.

No entanto, vale destacar que existe bônus da Betboom para quem usa a plataforma. São ofertas para usuários recorrentes e que podem receber cashback semanal ou receber quantias extras para quem indicar novos usuários ou completar atividades na casa de apostas.

Produto Betboom Detalhes da oferta

Esporte

Cashback semanal,

Aposta Grátis Ir para a Betboom

Cassino

Giros Grátis Ir para a Betboom

Recursos Especiais

VIP Premier,

Indique um amigo,

Presente de Aniversário Ir para a Betboom

Todas as ofertas podem ser conferidas na página de promoções da Betboom. Os bônus têm termos e condições que precisam ser seguidos para poder participar.



A Betboom Brasil disponibiliza um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Betboom

Betboom é confiável

Uma informação relevante antes de decidir pelo cadastro é que a Betboom é uma casa de apostas confiável. Isso porque o site reúne as principais características de segurança para os usuários.

Isso começa pela licença para operar no Brasil. Além disso, toda a plataforma é segura, pois traz um sistema de criptografia. Portanto, seus dados de cadastro e pagamento são protegidos contra vazamento. O site, inclusive, trabalha com Pix para formas de pagamento. Um método que é desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e que funciona com segurança.

A plataforma de games da Betboom também é um indicativo de segurança. Isso porque os jogos de cassino do site possuem certificados de que produzem resultados justos. A indicação se deve ao sistema que gera desfechos aleatórios para os jogos.

Betboom é legal

O site de apostas Betboom funciona legalmente no Brasil. Isso porque a marca teve a autorização para atuar no país e consta na lista do sistema SIGAP, que aponta todos os sites licenciados.

Desta forma, a informação indica que a empresa atendeu a todos os requisitos da regulamentação do Brasil. Questões como dados dos proprietários e canais de atendimento disponíveis são sinais do funcionamento correto.

Mercados de apostas na Betboom

Para as apostas na Betboom Brasil, o apostador visualiza uma lista grande de possibilidades para apostar. O site traz mais de 25 esportes, com cada um oferecendo dezenas de competições. Cada competição é separada por país e também o nível da disputa. Isso faz com que seja mais fácil encontrar qual a desejada.

Além da variedade de esportes, o apostador verá também um catálogo amplo de mercados. São possibilidades para diferentes cenários de um evento, como resultados, desempenhos individuais e estatísticas coletivas.

É possível também fazer apostas de longo prazo, em que verá opções para palpites em quem vai ser campeão, finalista ou cenários para determinadas fases. Entre os mercados disponíveis para apostar na plataforma estão:

Total de gols; Total de pontos; Aposta no número de sets; Handicap; Desempenhos individuais; Placar exato; Entre outros.

Apostas em futebol na Betboom

Apesar de poder escolher entre dezenas de esportes, o futebol é o protagonista das apostas na Betboom. Ao acessar o site já visualizará muitos jogos para poder fazer o palpite. A modalidade é também a que reúne o maior número de competições para apostar. A variedade também passa pela quantidade de mercados.

Além das competições nacionais de diferentes países, a Betboom também traz os principais torneios. Portanto, você consegue apostar em:

Copa do Mundo;

Copa América;

Eurocopa;

Champions League;

Copa Libertadores;

Champions da Ásia;

Entre outras competições.

Apostas ao vivo

Todo o catálogo está disponível também na página de apostas ao vivo. É um local que ao acessar você vai encontrar as partidas que acontecem na hora que você navega.

O principal diferencial do ao vivo é que você acompanha as oscilações das odds. Por isso, é possível encontrar cotações bem diferentes das oferecidas antes do jogo. Principalmente se ocorrer algo diferente do esperado ou se faltar pouco para o final.

Na página também conseguirá visualizar estatísticas do confronto. Dados referentes a finalização, posse de bola e outras informações. Com isso, tem condições de fazer avaliação de como apostar.

Outra função no ao vivo é o de cash out. O serviço permite encerrar uma aposta antes do término, com a oferta de um valor parcial ao do momento das apostas.

Como fazer uma aposta na Betboom

Com todo este catálogo, é o processo de aposta é simples, mas ao mesmo tempo traz diferentes possibilidades. Além disso, muitos mercados ficam disponíveis para apostar de forma muito antecipada. Por isso, veja a seguir um passo a passo para encontrar qualquer tipo de aposta no site da Betboom:

Entre com os seus dados de login no site da Betboom; Depois, selecione o esporte que deseja; Então, busque o evento; Em seguida, clique nas odds para o palpite; Defina o valor e confirme aposta.

Para poder fazer apostas múltiplas, o processo é similar. No entanto, antes de colocar o valor, deve repetir o processo e juntar todas as seleções desejadas. Somente depois é que vai colocar o valor.

Na Betboom também é possível criar uma aposta. Neste caso, também deve acessar a página do evento. Porém, irá selecionar a opção de “criar aposta” e em seguida montar da forma desejada.



Jogadores encontram na Betboom Brasil uma plataforma de apostas fácil e intuitiva

Como abrir uma conta na Betboom - passo a passo

O primeiro passo para poder usar a Betboom é se registrar na plataforma. Uma etapa comum entre todas as casas de apostas e que serve para garantir uma experiência individual e segura para todos os usuários. Trata-se também de uma exigência da regulamentação do mercado de apostas.

No momento do registro pode usar um código promocional da Betboom. Porém, isso não mudará em nada na abertura de conta, pois não há um bônus de boas-vindas. No cadastro, você colocará dados de contato e de identificação. Veja a seguir o passo a passo para a abertura de conta:

Entre no site da Betboom; Depois, clique no botão “cadastrar-se”, que está no alto da página; Então, depois vai colocar a data de nascimento e informar o CPF; Em seguida vai colocar mais dados e criar uma senha de acesso; Por fim, deve aceitar os termos e condições para concluir o registro.

Depois do registro precisará também confirmar seus dados. Para isso, deve enviar um comprovante de identidade. Assim que for feita a verificação, o site vai ser liberado para começar a apostar.

Termos e condições para abrir uma conta na Betboom

Mesmo sem usar um código promocional Betboom, precisa cumprir os termos e condições da plataforma. São exigências comuns entre todos os sites de apostas e servem para garantir a segurança e um funcionamento correto na plataforma. Entre as exigências para o cadastro estão:

Tem que ser maior de 18 anos;

Precisa residir em um local que apostas são permitidas;

Preencher com dados verdadeiros na hora do registro;

Não ter mais de uma conta na plataforma.

Qual é o aplicativo da Betboom?

Para apostar é possível usar também o app da Betboom. Isso porque a plataforma oferece duas possibilidades. Veja a seguir como funciona para usar cada uma em Android e iOS.



A Betboom traz um versão mobile otimizada para telas menores, ideal para smartphones

Betboom Android

No caso de Android, o usuário tem a possibilidade de baixar o app da Betboom já ao acessar a plataforma. É só instalar e começar a usar.

O app de apostas traz todos os mesmos recursos do computador. Portanto, poderá fazer depósitos, saques e os palpites ao vivo. Também consegue acessar a página de games da Betboom Cassino. Desta forma, para conseguir baixar o aplicativo é só seguir este guia:

Abra um navegador de internet do seu dispositivo; Então, acesse o site da Betoom; Clique na opção de baixar o app; Depois, continue com a instalação do aplicativo; Pronto, o app de apostas já está disponível.

O uso do aplicativo não é obrigatório. Portanto, quem preferir pode continuar a utilizar o navegador para fazer apostas e acessar outros serviços nos dispositivos móveis.

Betboom iOS

Já o usuário de iOS não tem opção de baixar o app da Betboom. Sem um aplicativo, o acesso fica restrito ao navegador. Ainda assim, através deste caminho, o usuário também conseguirá fazer depósitos, saques e apostas normalmente.

Uma possibilidade disponível aos apostadores é salvar um atalho no dispositivo. Neste caso, o acesso continua através do navegador, mas que se pode entrar com um clique. Confira abaixo como fazer isso:

Entre no site da Betboom através do dispositivo iOS; Então, clique em compartilhar; Depois selecione para salvar atalho; Em seguida, retorne para a tela inicial do dispositivo; Por fim, clique no atalho para abrir.

Opções de pagamento Betboom

A parte de pagamentos também merece atenção. Isso porque é o caminho que vai conseguir fazer depósitos e saques. No caso do site de apostas Betboom, o processo é através do Pix. Um método seguro e desenvolvido pelo Banco Central do Brasil.

Com o Pix, as transações ocorrem de forma imediata e podem ser feitos a qualquer momento do dia. Tanto no depósito, quanto no saque, as transações são de no mínimo R$ 15.

Além disso, é válido destacar que todas as transações precisam ser com a chave Pix cadastrada no mesmo CPF utilizado no registro.

Suporte ao cliente Betboom

O atendimento também merece atenção. Isso porque é o caminho para resolver qualquer tipo de problema ou tirar dúvidas da plataforma. Uma informação relevante é que pode falar com o suporte mesmo sem fazer o login na Betboom.

A casa de apostas reúne os principais meios de contato. Desta forma, você consegue falar com o suporte da Betboom através dos métodos:

Email;

Chat;

Ligação.

O prazo de atendimento pode variar de acordo com o método e também a demanda do momento de acesso. Porém, o chat aparece como a opção mais rápida. Em nossos testes, o retorno do atendente ocorreu em quatro minutos.

Já no email, a plataforma indica que a resposta pode levar até 24 horas. Outro caminho para buscar soluções é acessar a página de perguntas frequentes. Trata-se de um local em que estão as dúvidas mais comuns dos usuários.

Em cada uma delas verá respostas rápidas de como você pode resolver ou compreender. Caso não consiga solucionar, ainda pode buscar o atendimento através do suporte.

FAQ - Perguntas e respostas sobre a Betboom



Como usar o cash out na Betboom?

Para poder usar o cash out da Betboom basta acessar a página de apostas feitas durante o evento em andamento. Neste caso, você vai ver a opção de encerrar, com a indicação de qual será o valor que vai receber. Cabe decidir se vai clicar em terminar o palpite ou não.

É possível depositar na Betboom com Pix?

Sim. O Pix está disponível para depósitos na casa de apostas. Basta selecionar a opção com o valor determinado e depois copiar a chave para completar a transação na sua conta.

Como sacar na Betboom?

O processo de saque também é simples. Você entrará na sua conta e vai clicar em saque. Depois vai indicar a quantia que deseja retirar e colocar a chave pix que vai receber.

Como apostar no cassino da Betboom?

Para apostar em games na Betboom é só acessar o catálogo de cassino. Depois disso você vai escolher um dos jogos disponíveis. São opções de slots, jogos de mesa, crash games entre outros.

Em seguida, vai colocar o valor da aposta e jogar. Com isso, deve aguardar o desfecho para saber o resultado e se fará nova aposta.

É possível também receber bônus da Betboom para cassino. Confira a página de promoções para poder visualizar as disponíveis.