Registro na Betfair Móvel



O Betfair cadastro pelo computador ou pelo telefone segue praticamente os mesmos procedimentos. Desse modo, se você quer se cadastrar usando um telefone, aplique os pontos abaixo:



1- Acesse o site da Betfair pelo navegador do seu celular;

2- Em seguida, escolha “Abrir conta” entre os ícones do site;

3- Preencha todas as informações corretamente e com dados reais;

4- Use o código promocional Betfair, caso possua;

5- Finalize o cadastro.



Enfatizamos bastante a questão de usar suas informações reais por conta da verificação de identidade. O procedimento de segurança garante que os dados informados realmente são da pessoa que usa a conta.



Ele serve tanto para proteger o apostador como a casa de apostas. Basicamente, a plataforma solicitará documentos que atestem as informações do cadastro. Geralmente, basta enviar uma foto da identidade e um comprovante de residência.



Entretanto, caso use informações falas, seu saldo pode ficar retido. Em casos mais graves, a conta pode ser suspensa ou até banida do site. Por isso, use seus dados reais.



Termos e Condições



Para usar os serviços da Betfair é preciso seguir as regras da empresa. Elas são expostas logo ao se cadastrar e somente após concordar com elas o registro é liberado.



Assim, analisamos o formulário completo. Abaixo, selecionamos as que consideramos mais importantes:



- Somente pessoas com 18 anos ou mais podem se cadastrar no site de apostas e usar seus serviços;

- Somente uma conta é permitida por usuário;

- O bônus de boas-vindas só pode ser usado uma única vez por pessoa, endereço, IP, residência ou e-mail;

- Os jogadores devem fazer apostas com boa-fé e não se aproveitar de falhas ou erros no site de apostas;

- A disponibilidade de alguns serviços dependem de regras regionais.



As regras podem mudar ou novos termos podem ser adicionados após a publicação desse texto. Por isso, confira pessoalmente os Termos e Condições do site de apostas antes de realizar o cadastro. Também recomendamos que as regras sejam vistas antes de depósitos.



Como Apostar na Betfair



Quem tem cadastro na Betfair poderá fazer apostas esportivas em diversos segmentos. Além disso, a plataforma disponibiliza milhares de mercados.



Dessa maneira, as apostas online são feitas diretamente no site. Para isso, é preciso seguir esses procedimentos:



1- Faça login ou crie uma nova conta Betfair;

2- Clique em “Depósito” para colocar o valor que quer apostar;

3- Após o dinheiro cair na conta, escolha um esporte;

4- Busque o evento em que irá apostar;

5- Selecione os mercados de apostas, insira o valor e confirme.



Há dois modos de apostas principais. Falaremos sobre cada uma nos tópicos abaixo.