Bayern de Munique x Werder Bremen: Três mercados para apostar

O jogo Bayern de Munique x Werder Bremen ocorre nesta sexta-feira, dia 07, às 16h30. A partida na Allianz Arena é válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A partida promete ser acirrada, então, confira os detalhes dos principais mercados e as odds para as apostas no confronto.

Ir para a Superbet >>

Ademais, veja nosso guia completo para apostar na Bundesliga.

Odds Bayern de Munique x Werder Bremen

Bayern de Munique e Werder Bremen vão ficar frente a frente em meio a objetivos diferentes. Enquanto o primeiro tenta se manter no topo, o segundo busca chegar nas competições europeias.

A diferença técnica é vista nas odds, com o Bayern entrando com 90% de chances de vencer. Então, confira abaixo as odds para a partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Bayern de Munique - 1.11 Empate - 9.00 Vitória do Werder Bremen - 22.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 22 horas.

Handicap

O Bayern de Munique entra em campo com grande favoritismo. Por isso, é possível explorar diferentes possibilidades nesta rodada para encontrar odds diferentes.

Um desses caminhos é referente ao handicap. Ou seja, o mercado é uma opção para quando se espera um placar mais elástico no confronto.

Pela diferença técnica é possível recorrer a partir do -1.5. Nesta aposta, o Bayern precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Com o palpite, o retorno é de 1.33.

Já quem esperar por um placar mais elástico, o caminho é o -3.5. Desta forma, o triunfo tem que ser com no mínimo quatro gols de diferença e o retorno é de 2.75 para 1.00.

Assim, um cenário possível se considerar que o Bayern de Munique venceu por esta margem em três dos últimos cinco confrontos contra o Werder Bremen.

Ir para a Superbet >>

1º tempo/2º tempo

Outra possibilidade de aposta é no combinado entre o intervalo e o final da partida. Devido a superioridade do Bayern de Munique é possível selecionar que o clube termina os primeiros 45 minutos na frente e confirmar o resultado depois. Com esta aposta, o retorno é de 1.44 para 1.00.

Ainda neste mesmo estilo, existe o mercado de palpite de vitória do Bayern de Munique em ambos os tempos.

Nesta aposta, o time tem que fazer mais gols que o adversário nos dois tempos. Com este cenário, as odds são de 1.85.

Ir para a Superbet >>

Total do gol

Um terceiro mercado para apostar é no total de gols. A aposta leva em consideração os placares agitados das duas equipes. Além disso, é um palpite em que não é necessário indicar qual vai ser o clube vencedor nesta sexta-feira.

Com a aposta no acima de 2.5, o retorno é de 1.22 para 1.00. Neste cenário, o confronto tem que terminar com pelo menos três bolas nas redes.

Já se selecionar acima de 3.5, as odds são de 1.53. Com isso, o confronto tem que terminar com no mínimo quatro gols. Ou seja, cenário que ocorreu em três dos últimos cinco jogos do Bayern de Munique.