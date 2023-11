- Tivemos problemas desde a chegada (no estádio). Na primeira entrevista do Diniz, eles (representantes da federação colombiana) não queriam permitir a entrevista para TV Globo no nosso painel. Eu respondi que para o sinal internacional eu faria no backdrop (painel) deles, mas para o sinal para o Brasil, seria no nosso backdrop. Quando eles viram o nosso backdrop, eles arrancaram do lugar e tentaram levar para fora do estádio - lembrou o diretor de Comunicação.