Morre operário que sofreu descarga elétrica no Mané Garrincha

O técnico de som Renato Pena do Carmo, de 32 anos, morreu neste sábado (22) após sofrer uma descarga elétrica no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O acidente aconteceu cerca de uma hora antes do horário inicialmente marcado para o treino da Seleção Brasileira.

A morte do trabalhador foi confirmada no início da noite pela concessionária que administra o BRB Mané Garrincha. "A Arena 360 lamenta profundamente a confirmação do óbito de Renato Pena do Carmo (32), prestador de serviço que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento em espaço alugado no estádio e sofreu um acidente neste sábado (22)", informou, em nota. "A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar."

A Arena 360 não deu detalhes sobre o acidente, mas uma funcionária do estádio informou reservadamente à reportagem do Lance! que se tratou de uma descarga elétrica. O caso fez o treino da Seleção no local começar com 45 minutos de atraso.

O acidente aconteceu pouco antes do horário previsto para o ínicio do treino. Um veículo do SAMU chegou à arena por volta de 16h15. Na sequência, em dois momentos distintos, três viaturas do Corpo de Bombeiros — uma van de resgate e dois caminhões — também chegaram ao estádio.

O treino da Seleção Brasileira estava marcado para acontecer no Mané Garrincha a partir das 17h, mas começou com atraso. A atividade ficou aberta à imprensa nos primeiros 15 minutos. Um pequeno número de convidados da CBF também pôde entrar no estádio.

Mané Garrincha bateu recorde de público com jogo da Seleção

Na quinta-feira (20), o Mané Garrincha recebeu 70.027 torcedores na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, maior público da história da arena. O estádio foi construído para receber a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. À época, custou mais de R$ 1 bilhão.

Além do estádio, o complexo esportivo inclui o tradicional ginásio Nilson Nelson. Em 2021, o Banco de Brasília adquiriu os naming rights. Atualmente, o nome oficial é Arena BRB Mané Garrincha.