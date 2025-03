Vini Jr diz que Brasil tem de ‘repensar tudo’ após goleada para Argentina

Vini Jr. admitiu a necessidade de mudanças após a derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina na última terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Real Madrid afirmou que a Seleção precisa "repensar tudo o que vem fazendo" e diz não querer perder outro Mundial.

— A Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo o que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória. Falta só um ano para a Copa do Mundo, eu já joguei e não quero perder outra vez — declarou Vinícius na zona mista após a goleada sofrida.

— Então, acredito que a gente tem que fazer muita coisa diferente e pegar as coisas boas que a gente tem feito nas Eliminatórias para ir criando um grande elenco, porque todo mundo sabe o peso que é jogar com essa camisa, a dificuldade de tudo que nos põe. Mas a gente tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca. A gente vai classificar para a Copa do Mundo e tentar fazer de tudo pelo nosso país — completou o camisa 7.

Comparação entre Argentina e Brasil

Vini Jr. foi questionado sobre a diferença de desempenho entre Argentina e Brasil. O jogador justificou a superioridade dos "hermanos" pelo tempo de trabalho e a confiança adquirida por eles ao longo dos últimos anos. Além disso, reafirmou acreditar em Dorival Júnior.

— Acredito que a Argentina tem muito tempo de trabalho já, são muitos jogadores que jogam muito tempo junto na seleção, eles ganharam a última Copa, tem a confiança, é normal que a gente está tentando encontrar a nossa maneira de jogar, está tentando a nossa maneira de ganhar a confiança da torcida, de todos os jogadores que tem aqui, mas o trabalho é longo e a gente tem que seguir melhorando — disse o atacante.

