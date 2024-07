Vini Jr assume ‘culpa’ em eliminação do Brasil na Copa América

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Vini Jr se pronunciou na manhã desta terça-feira (9) sobre a eliminação do Brasil na Copa América. O atacante pediu desculpas e assumiu "falha" ao receber os dois cartões amarelos que o tiraram da partida de quartas de final diante do Uruguai, que terminou com a derrota da Seleção Brasileira nos pênaltis.

Em publicação nas redes sociais, Vinícius falou em "culpa" e afirmou que seu desejo é levar o Brasil ao "lugar que merece". O camisa 7 ainda comentou as críticas que recebeu durante e após a participação na competição.

- Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece - escreveu Vini Jr.

No texto, o atacante do Real Madrid cita que a eliminação na Copa América não é a primeira em que ele fica fora do momento decisivo. Vale lembrar que, na Copa do Mundo de 2022, Vinícius foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo, por opção técnica do então treinador da Seleção Brasileira, Tite.

