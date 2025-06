Vini Jr analisa estreia de Ancelotti na Seleção: ‘Não teve tempo’

Vini Jr analisou o empate por 0 a 0 da Seleção Brasileira com o Equador nesta quinta-feira (5), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na estreia do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista na saída de campo em Guayaquil, o atacante afirmou que não houve tempo para o treinador implementar o trabalho.

— Estou muito feliz que o Ancelotti está aqui junto com a gente, porque eu sempre falei que foi o melhor treinador com quem pude trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar na Seleção Brasileira, não tem coisa melhor. Claro que ele não teve tempo ainda de mostrar o seu trabalho, seu plano de jogo, porque foram só dois ou três dias de treinamento. Acredito que a equipe, a galera, a torcida, todo mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali e a gente tem que estar junto para fazer um excelente fim de eliminatória e depois se preparar bem para a Copa — avaliou o camisa 10 à "TV Globo".

Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai em São Paulo

Agora, a Seleção retorna para casa e encara o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), na próxima terça-feira (10); uma vitória pode dar a classificação à Copa do Mundo para o Brasil. Vini Jr demonstrou empolgação para o duelo decisivo.

— A gente vai com força máxima, porque jogar em casa é sempre bom, jogar em São Paulo faz tempo que a seleção não joga lá. Eu estou feliz de poder encontrar amigos, família e o povo brasileiro. Espero que possa ser com a vitória, que eles merecem tanto — disse Vinícius.

