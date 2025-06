Torcedores criticam medalhão da Seleção em Equador x Brasil

Brasil e Equador protagonizaram um empate sem gols nesta quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Na ocasião, o atacante Richarlison foi alvo de críticas por parte dos torcedores brasileiros. O camisa 9 começou a partida entre os titulares da equipe de Carlo Ancelotti e teve uma atuação discreta em campo.

Durante a participação do jogador no confronto, foi possível observar torcedores se mobilizando contra a presença dele na Seleção. Richarlison havia ficado de fora das últimas convocações, mas retornou com a chegada do técnico italiano, com que trabalhou no Everton, da Inglaterra, durante os anos de 2019 e 2021.

No retorno, o atacante não conseguiu ter protagonismo. Assim como toda a equipe brasileira, que se postou bem abaixo do esperado no confronto contra o Equador. Veja a repercussão abaixo:

Seleção Brasileira

O empate com o Equador foi apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.

