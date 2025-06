Cena inusitada em Equador x Brasil para web: ‘Bem-vindo, Ancelotti’

A partida entre Equador e Brasil, nesta quinta-feira (5), teve uma cena inusitada na metade do segundo tempo que fez a web "brincar" com a chegada de Ancelotti. O jogo ficou paralizado por alguns minutos por conta de um problema na bandeirinha. Quem teve que solucionar o caso Alexsandro Ribeiro, zagueiro da Seleção.

A equipe de funcionários do estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, não estavam conseguindo consertar a bandeirinha de escanteio, que havia caído. O problema foi resolvido, minutos depois, e com visível esforço, por Alexsandro Ribeiro, zagueiro estreante.

Ancelotti vira asssunto após problema na bandeirinha do estádio

A cena curiosa foi logo associada a Ancelotti, com a web apontando que o treinador não estaria acostumado com esse tipo de coisa. "Bem-vindo à América do Sul, Carlo Ancelotti", disse um internauta.

