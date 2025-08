Além de Neymar, comissão técnica da Seleção Brasileira fará ‘tour’ pelo Brasil

Mesmo sem a presença de Carlo Ancelotti, a comissão técnica da Seleção Brasileira vem realizando um verdadeiro tour pelo futebol nacional. O objetivo é claro: atualizar o banco de dados da CBF com observações in loco, identificar atletas em alta e monitorar nomes importantes, como Neymar, que voltou a atuar com frequência pelo Santos.

Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Kaio Jorge, Arthur Cabral e Marcos Antônio

Nos últimos dias, membros da comissão estiveram em clássicos e duelos de peso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Partidas como São Paulo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Internacional x Fluminense e Flamengo x Atlético-MG foram acompanhadas por representantes da CBF. A agenda segue movimentada, com visitas confirmadas para Botafogo x Cruzeiro e Santos x Juventude.

No confronto entre Santos e Juventude, marcado para segunda-feira (4) no MorumBis, a Seleção estará representada pelo diretor de seleções Rodrigo Caetano, o coordenador técnico Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes. O foco será avaliar a condição física e técnica de Neymar, que ficou de fora da última convocação por ainda não estar 100% recuperado. O camisa 10 vem sendo peça central no planejamento da equipe para os próximos desafios das Eliminatórias.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti finaliza sua mudança para o Brasil. Após férias no Canadá, onde mora com a esposa, o técnico deve desembarcar no Rio de Janeiro em definitivo no dia 10 de agosto. A partir de então, passará a acompanhar os jogos presencialmente e intensificará a preparação para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas, com jogos contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto, marcados para setembro.