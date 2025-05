A Seleção Brasileira Sub-20 foi convocada pelo técnico Ramon Menezes para disputar três partidas amistosas em Cairo, capital do Egito. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16), marcando o início da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá no Chile em setembro. Os 23 atletas selecionados devem se apresentar no dia 2 de junho.

O Brasil enfrentará três seleções que também participarão do Mundial Sub-20. A equipe jogará contra o Egito no dia 4 de junho, às 15h (de Brasília), depois contra a Arábia Saudita no dia 7, às 12h, e finalizará a série de amistosos contra a Coreia do Sul no dia 10, às 5h da manhã.

Esta é a primeira convocação da Seleção Sub-20 desde a conquista do Campeonato Sul-Americano na Venezuela, em fevereiro deste ano. A comissão técnica optou por enfrentar adversários que também estarão presentes na Copa do Mundo da categoria.

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira sub-20

A lista inclui nove jogadores que fizeram parte do elenco campeão sul-americano: Felipe Longo, Leandrinho, Iago, Arthur Dias, Breno Bidon, Gabriel Moscardo, Rayan, Deivid Washington e Gustavo Prado. Os demais atletas foram incorporados ao grupo para esta nova fase de preparação.

Goleiros: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Flamengo) e Aranhã (Palmeiras);

Laterais: JP Chermont (Santos), Leandrinho (Al Shabab), Léo Derik (Athletico-PR) e Pedro Lima (Wolverhampton);

Zagueiros: Iago (Flamengo), Benedetti (Palmeiras), Arthur Dias (Athletico-PR) e João Souza (Flamengo);

Meias: Breno Bidon (Corinthians), João Cruz (Athletico-PR), Gabriel Moscardo (Reims), Rayan Lucas (Flamengo), Gabriel Carvalho (Internacional) e Matheus Alves (São Paulo);

Atacantes: Rayan (Vasco), Matheus Gonçalves (Flamengo), Deivid Washington (Santos), Luighi (Palmeiras), Gustavo Nunes (Brentford) e Gustavo Prado (Internacional).

Todos os jogos serão realizados em Cairo durante a Data Fifa de junho. Após estes três amistosos, a Amarelinha continuará sua preparação para o Mundial do Chile, que acontecerá em setembro.