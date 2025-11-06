menu hamburguer
Seleção Brasileira

Uniforme reserva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 vaza; veja imagens

Segundo uniforme será em tons de azul, substituindo o polêmico vermelho, e utilizado no Mundial

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
18:41
Segundo uniforme que o Brasil utilizará na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/FootyHeadlines)
imagem cameraSegundo uniforme que o Brasil utilizará na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/FootyHeadlines)
O possível segundo uniforme que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 foi vazado nesta quinta-feira (6) pelo site FootyHeadlines, especializado em divulgar novidades sobre equipamentos esportivos. As imagens revelaram o novo manto do Brasil será produzido pela Jordan, marca da Nike, e mistura tons escuros de azul, com detalhes que chegam perto do preto.

➡️ Diretor da Federação de Treinadores diz sentir vergonha após constrangimento com Ancelotti

A cor da camisa é como tradicionalmente a Seleção Brasileira entra em campo como segundo uniforme. Com isso, o modelo que seria vermelho e preto e gerou polêmicas e muitas críticas, ficou para trás. A repercussão negativa levou a CBF a preservar o uniforme histórico.

Em relação aos detalhes divulgados, algumas "setas" aparecem centralizadas tanto na parte de frente quanto na de trás da camisa. Listras verticais finas em um tom claro de azul aparecem nas laterais, com o logotipo da Jordan e os detalhes se destacam em amarelo, com um ar mais moderno de modelo.

Segundo o FootyHeadlines, o lançamento oficial do uniforme do Brasil está previsto para março de 2026, poucos meses antes do início da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja detalhes do segundo uniforme do Brasil:

(Foto: Reprodução/FootyHeadlines)
(Foto: Reprodução/FootyHeadlines)
(Foto: Reprodução/FootyHeadlines)
(Foto: Reprodução/FootyHeadlines)

