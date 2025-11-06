O possível segundo uniforme que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 foi vazado nesta quinta-feira (6) pelo site FootyHeadlines, especializado em divulgar novidades sobre equipamentos esportivos. As imagens revelaram o novo manto do Brasil será produzido pela Jordan, marca da Nike, e mistura tons escuros de azul, com detalhes que chegam perto do preto.

A cor da camisa é como tradicionalmente a Seleção Brasileira entra em campo como segundo uniforme. Com isso, o modelo que seria vermelho e preto e gerou polêmicas e muitas críticas, ficou para trás. A repercussão negativa levou a CBF a preservar o uniforme histórico.

Em relação aos detalhes divulgados, algumas "setas" aparecem centralizadas tanto na parte de frente quanto na de trás da camisa. Listras verticais finas em um tom claro de azul aparecem nas laterais, com o logotipo da Jordan e os detalhes se destacam em amarelo, com um ar mais moderno de modelo.

Segundo o FootyHeadlines, o lançamento oficial do uniforme do Brasil está previsto para março de 2026, poucos meses antes do início da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja detalhes do segundo uniforme do Brasil:

(Foto: Reprodução/FootyHeadlines)