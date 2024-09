Invasão da área no pênalti: entenda o que diz a regra do futebol

Invasão da área no pênalti pode mudar os rumos de uma partida. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Publicada em 30/09/2024 - 17:49

No futebol, o pênalti é uma das jogadas mais decisivas e tensas de uma partida. Cobrar um pênalti envolve muita responsabilidade para o cobrador e o goleiro, mas os demais jogadores também têm papéis importantes. De acordo com as regras da FIFA, além do cobrador e do goleiro, nenhum outro jogador pode invadir a grande área ou cruzar a linha da bola antes de o cobrador fazer o chute. Esse tipo de infração é chamado de invasão da área no pênalti e pode resultar na repetição da cobrança, anulação do gol ou outras consequências, dependendo de quem invadiu e do resultado do chute.

O que é a invasão da área no pênalti?

A invasão da área no pênalti ocorre quando qualquer jogador (exceto o goleiro e o cobrador) entra na grande área ou ultrapassa a linha da bola antes que o cobrador chute a bola. A regra visa garantir que a cobrança seja realizada de maneira justa, sem que os jogadores ganhem vantagem indevida ao se posicionarem de maneira irregular para aproveitar um possível rebote ou influenciar o cobrador ou goleiro.

A grande área é o espaço delimitado por uma linha semicircular ao redor da marca do pênalti, localizada a 11 metros de distância do gol. Quando o pênalti é cobrado, todos os jogadores, exceto o goleiro e o cobrador, devem estar fora dessa área e a pelo menos 9,15 metros da bola até que a cobrança seja feita.

A invasão da área ocorre tanto quando os jogadores da equipe defensora ou da equipe atacante entram no espaço antes da cobrança, sendo considerada uma infração clara das regras.

Consequências da invasão da área no pênalti

As consequências da invasão da área no pênalti variam conforme o resultado da cobrança e quem foi o infrator. A regra estabelece diferentes resultados para a cobrança dependendo se a invasão foi feita por um jogador da equipe atacante, da equipe defensora, ou de ambas.

Se a equipe atacante invadir a área e o gol for marcado

O gol é anulado e o pênalti deve ser repetido. Isso ocorre porque a invasão deu uma vantagem injusta aos jogadores ofensivos, que poderiam estar melhor posicionados para pegar o rebote do goleiro ou da trave.

Se a equipe atacante invadir a área e o gol não for marcado

O pênalti não é repetido. O lance vira um tiro livre indireto ou a cobrança não é repetida (caso a bola tenha ido para fora do campo).

Se a equipe defensora invadir a área e o gol for marcado

O gol é validado. A invasão da área por parte dos defensores não anulou o gol, então a jogada é mantida.

Se a equipe defensora invadir a área e o gol não for marcado

O pênalti é repetido. A invasão da equipe defensiva impede o lance de ser justo, pois os defensores podem estar em uma posição irregular para disputar o rebote, bloquear o goleiro ou confundir o cobrador.

Se ambos os times invadirem a área

Independentemente de o gol ser ou não marcado, o pênalti será repetido. Esse é o caso mais comum de invasão múltipla e visa garantir a igualdade de condições na cobrança.

Como o árbitro detecta a invasão da área?

A responsabilidade de detectar uma invasão da área no pênalti é principalmente do árbitro central e dos árbitros assistentes. O árbitro central tem a função de observar a posição dos jogadores e garantir que todos respeitem as distâncias regulamentares antes da cobrança ser feita. Os árbitros assistentes, por sua vez, podem ajudar o árbitro principal observando os movimentos dos jogadores e informando-o sobre qualquer infração que possa ter passado despercebida.

Nos últimos anos, com a introdução do VAR (árbitro assistente de vídeo), a detecção de invasão de área se tornou ainda mais precisa. O VAR pode revisar lances de pênaltis para verificar se houve invasão da área por parte de jogadores antes da cobrança. Em casos de invasão confirmada, o árbitro pode mandar repetir a cobrança ou validar/anular o gol, conforme a situação.

E se o goleiro cometer uma infração durante a cobrança?

Além da invasão da área, outra infração comum durante cobranças de pênalti envolve o goleiro. De acordo com as regras da FIFA, o goleiro deve manter pelo menos um pé sobre a linha de gol até que a bola seja chutada. Se o goleiro se adiantar ou sair da linha antes da cobrança, isso é considerado uma infração e pode resultar na repetição do pênalti, caso a defesa seja feita de maneira irregular.

A movimentação do goleiro durante a cobrança de pênalti tem sido motivo de controvérsia ao longo dos anos, com muitos jogadores e torcedores argumentando que os goleiros tendem a se adiantar ligeiramente para tentar reduzir o ângulo de chute do cobrador. O uso do VAR também tem ajudado a monitorar essas infrações, garantindo que as regras sejam aplicadas de forma justa.

Por que a invasão da área é importante?

A invasão da área no pênalti pode parecer uma infração pequena, mas tem grandes implicações no resultado de uma cobrança. Jogadores que entram na área antes do chute podem ter uma vantagem decisiva ao disputar o rebote, o que poderia alterar completamente o desenrolar de uma partida. Além disso, a regra protege o espírito de igualdade no futebol, garantindo que todos os jogadores sigam as mesmas normas durante as jogadas.

Em momentos decisivos de um jogo, como em uma final ou em uma partida de mata-mata, qualquer detalhe pode fazer a diferença. A invasão de área pode resultar em repetições de pênaltis ou anulação de gols que poderiam ser determinantes para o resultado final da partida. Por isso, é crucial que tanto os jogadores quanto os árbitros estejam atentos às regras e as sigam à risca.