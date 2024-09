Tite x Dorival Jr: veja início dos técnicos da Seleção Brasileira

Dorival Júnior e Tite pela Seleção Brasileira. (Fotos: Daniel Duarte e Nelson Almeida/AFP)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/09/2024 - 16:52 • Rio de Janeiro

O Brasil visitou e perdeu de 1 a 0 para o Paraguai nesta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, em Assunção. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com golaço de Diego Gómez. Resultado marcou a primeira derrota de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira.

➡️ Torcedores se revoltam com Seleção Brasileira contra o Paraguai: ‘Preguiça pavorosa’

➡️ Dorival Jr assume responsabilidade por derrota do Brasil nas Eliminatórias

Depois de mais uma partida frustrante e uma campanha batendo uma série de marcas negativas, começaram os questionamentos ao trabalho de Dorival. A derrota para o Paraguai era a última coisa que o técnico precisava depois de uma Copa América abaixo das expectativas, mas o desempenho do Brasil parece piorar a cada jogo.

Com a saída de Tite após a Copa do Mundo, a Seleção perdeu tempo e partidas preciosas em busca de um novo comandante. Desde então, foram três técnicos diferentes, além de especulações sobre a vinda de Carlo Ancelotti. Ramón Menezes, como interino, foi o primeiro a assumir o barco desgovernado. Em três jogos amistosos, foram duas derrotas (Marrocos e Senegal) e uma vitória (Guiné).

Depois de expectativas frustradas e sem Ancelotti, Fernando Diniz foi mais um a tentar colocar o Brasil nos trilhos, ao mesmo tempo em que comandava o Fluminense. Até começou com goleada, mas o desempenho foi caindo e o calo foi apertando. Foram seis jogos: 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

A situação da Seleção já começava a preocupar nas Eliminatórias. Aí entrou Dorival Júnior, que deixou o São Paulo após ser campeão da Copa do Brasil, e assumiu a Seleção. Vindo de bons trabalhos no Flamengo e no Tricolor Paulista, os primeiros jogos chegaram a empolgar a torcida. Venceu a Inglaterra com gol de Endrick no amistoso e parecia que a Seleção tinha voltado a empolgar os torcedores. O mesmo aconteceu no empate heroico contra a Espanha, atual campeã europeia, na partida seguinte.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, em partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Daniel DUARTE / AFP)

Dorival Júnior e Tite chegam em momentos parecidos e no mesmo período. Dois anos após a Copa do Mundo e no meio das Eliminatórias. O atual técnico do Flamengo chegou como uma unanimidade entre os torcedores, e assumiu depois de Dunga, que esteve à frente da Seleção por seis jogos (assim como Fernando Diniz).

As coincidências não param por aí. Ambos estrearam pelas Eliminatórias na sétima rodada e enfrentaram o Equador em suas primeiras partidas pela competição. A diferença está no resultado. Tite triunfou por 3 a 0. Veja o desempenho de Tite nas Eliminatórias para a Copa de 2018:

8 jogos

8 vitórias

23 gols marcados

2 gols sofridos

Por fim, a equipe de Tite foi a primeira a garantir sua vaga na Copa da Rússia em 2018 e terminou a classificatória em primeiro lugar, com 41 pontos, dez a mais que o Uruguai, vice-líder.

Dorival completou 10 jogos no comando do Brasil, entre amistosos e Copa América. A trajetória pelas Eliminatórias acabou de começar, e ainda há muito caminho para percorrer. Veja o desempenho até aqui:

10 jogos

4 vitórias

5 empates

1 derrota

56,67% de aproveitamento

Apesar de algumas semelhanças, a Seleção do ex-técnico desempenha com uma esmagadora diferença. Em seis anos à frente do Brasil, Tite consegue contar nos dedos o número de derrotas: seis. O problema, é que todas elas foram em partidas decisivas. Confira os números completos:

81 jogos

60 vitórias

15 empates

seis derrotas

Campeão da Copa América 2019

Vice da Copa América 2021

80,02% de aproveitamento

A expectativa fica para os próximos confrontos. Com trocas de técnicos e lesões de jogadores importantes, agora, é apostar no tempo para que o Brasil consiga conquistar a vaga para a Copa do Mundo 2026, e assim, Dorival cumprir com sua promessa de chegar à final.