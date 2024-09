Dorival Jr fala sobre lesão de Pedro em coletiva de imprensa em Curitiba. (Foto: Guilherme Moreira/ Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 05/09/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira(5), o técnico Dorival Jr. cedeu entrevista coletiva em Curitiba, antes do confronto contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador lamentou a lesão do atacante Pedro e comentou sobre ajustes por lesões na Seleção Brasileira.

– Muito difícil falar alguma em um momento como esse. Talvez tenha sido o segundo momento em que o Pedro esteve próximo da Seleção e de repente acontece a mesma situação. A nossa torcida é que ele se recupere rapidamente, a nossa Seleção sempre estará de portas abertas, ele sabe disso. Tenho um carinho especial. Estávamos bem atrás do lance, e deu para perceber na hora que algo grave havia se passado naquele instante. Sentimos muito por ele.

Sobre posição da Seleção na tabela e volta à Curitiba

– É uma situação que incomoda, temos que ter conhecimento disso. Acima de tudo uma atenção especial do que faremos daqui para frente. Fico feliz em retornar à Curitiba. Uma cidade que tive uma passagem como atleta, treinador do Coritiba, e na sequência também como treinador do Athtletico, momentos importantes na minha carreira. Valorizo muito e agradeço aos momentos que tive aqui.

Sobre lesões constantes e ajustes imprevistos na Seleção

– Para uma equipe que está em formação, tentando buscar um equilíbrio, é natural que algumas alterações, algumas adaptações e algumas peças faltantes acabem nos trazendo um complicador. Agora temos que buscar soluções, lamento muito pelo Pedro, tinha uma expectativa muito positiva sobre o que ele poderia nos entregar. Mas nesse momento temos que olhar muito mais o lado humano, o lado dele, um cara especial, e lamentamos profundamente. Mas precisamos buscar dentro do nosso grupo as soluções que nos darão equilíbrio.

Sobre jogo contra o Equador

– Estamos ainda com uma ou duas indefinições. Uma equipe que tem uma marcação muito forte, que saia em velocidade. Precisaremos ter uma troca de passe com velocidade, com dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente para que possamos alcançar a última linha adversária. Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma classificação em penalidade, como a nossa. Podem esperar um confronto de bom nível e esperamos que façamos jogos melhores daqueles que realizamos anteriormente.

Comparação de Neymar, Philippe Coutinho e Estêvão

– Não faço comparações entre dois atletas. Cada um deles tem as suas particularidades. O Neymar, para mim, é um jogador diferenciado. Vejo muitas qualidades no Estêvão, um garoto que tem que ser tratado com carinho. Que ele mantenha essa postura que ele vem apresentando, muito profissional, interessado, buscando correções, e é isso que vai fazer ele dar um salto de qualidade ainda melhor. Capacidade técnica é inerente, ele realmente possui de uma forma muito natural. Espero que ele possa desenvolver tudo isso e que faça uma carreira brilhante como os dois nomes citados (Neymar e Coutinho).

Preocupação com a defesa

– Tomamos sim alguns gols. A grande maioria de bolas paradas. Faz parte do espetáculo, mas é um princípio que você tenha que trabalhar a exaustão para que você possa encontrar um caminho. Durante a Copa América existia uma preocupação muito em relação a essa condição, porque nos amistosos iniciais tivemos 3 a 3 contra a Espanha e depois um 3 a 2 contra o México. E soa como uma situação muito negativa, eu acredito sempre no equilíbrio. Para que isso aconteça, temos que acelerar o máximo possível, fazendo com que a sua equipe seja organizada e seja dinâmica para ir para frente. Na Copa América tivemos uma defesa sólida, e ficamos devendo em criação.

A Seleção entre em campo contra o Equador, dia 6, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. Por fim, no momento, o Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.