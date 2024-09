Bruno Guimarães revela que Pedro seria titular pela Seleção Brasileira contra o Equador

Bruno Guimarães dá coletiva de imprensa pela Seleção Brasileira. (Foto: Guilherme Moreira/Lance!)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 05/09/2024 - 13:39 • Curitba (PR)

A lesão sofrida por Pedro, do Flamengo, que encerrou a temporada do atacante, caiu como uma bomba no elenco selecionado por Dorival Júnior para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O volante Bruno Guimarães, companheiro de seleção e amigo pessoal do centrovanate, fez uma revelação aos jornalistas: o camisa nove seria titular na partida desta sexta-feira (6).

De forma emocionada, o meia do Newcastle afirmou que o jogador do Flamengo teria a oportunidade de iniciar o jogo contra o Equador.

-Pedro é meu amigo desde os sete anos de idade. Sei o quanto ele trabalhou para estar aqui. Novamente aconteceu essa infelicidade com ele. Primeira vez ainda no Fluminense, e agora de novo. Ia ter a oportunidade de começar a partida, fico triste demais por ele, pelo momento maravilho que ele vinha tendo no Flamengo, também - lamentou o jogador.

Nascidos no Rio de Janeiro, Bruno Guimarães e Pedro surgiram juntos no futebol carioca, ainda nas categorias de base. Até por isso, a ligação do ex-jogador do Athletico com o drama vivido pelo atacante vai além da preocupação dentro das quatro linhas.

-É um cara que sente o cheiro do gol, é sem dúvida uma grande perda. Deseja a ele toda força, uma grande recuperação. Disse para ele aproveitar, aproveitar a família dele. Uma grande perda, mas acredito que quem for entrar, quem o Dorival decidir, vai dar conta do recado, e serão dois jogos fundamentais para a gente em termos de tabela.

No treinamento tático da última quarta-feira (5), Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e precisou ser retirado da atividade comandada por Dorival Júnior. Substituído por Endrick no treino, o jogador do Flamengo foi cortado dos compromissos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pedro, do Flamengo, em coletiva de imprensa pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/CBF TV)