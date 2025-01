Sub-20: Escalação da Seleção Brasileira para jogo com a Argentina

A CBF acaba de divulgar a escalação da Seleção Brasileira para a estreia no Sul-Americano Sub-20. O Brasil encara a Argentina a partir das 20h30 em Valencia, na Venezuela, em jogo válido pelo Grupo B.

continua após a publicidade

➡️Veja os craques do Brasil que já brilharam no Sul-Americano sub-20

Para o clássico sul-americano pela categoria Sub-20, o técnico Ramon Menezes definiu a escalação da Seleção Brasileira com Robert; Igor Eduardo, Jair, Arthur e Zé Guilherme; Breno Bidon, Kauan e Pedrinho; Wesley, Rayan e Alisson

Além da Argentina, o Brasil encara na primeira fase Bolívia, Equador e Colômbia. Bolivianos e equatorianos se enfrentam também nesta sexta-feira (20), enquanto os colombianos folgam na rodada.

continua após a publicidade

Maior campeão do Sul-Americano Sub-20, com 12 títulos — a Seleção Brasileira, inclusive, é a atual campeã —, o Brasil vai em busca do troféu, mas precisará antes de tudo terminar a competição entre os quatro primeiros. Isso porque o Sul-Americano dá quatro vagas para o Mundial Sub-20, que será disputado em setembro e outubro, no Chile. Os chilenos já estão classificados por serem o país-sede da Copa do Mundo da categoria.

Escalação da Seleção Brasileira não conta com maiores promessas

Para a disputa do Sul-Americano Sub-20, o Brasil realizou um período de dez dias de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis.

Mas o time que encara a Argentina e disputará o torneio na Venezuela não é formado pelo que há de melhor na categoria. Como a competição de base não é considerada Data Fifa, os clubes tiveram a opção de não liberar os jogadores. Assim, jogadores que atuam em clubes do exterior quase não integram a delegação nacional. As exceções são o zagueiro Bordon (Lazio), o volante Gabriel Moscardo (Reims), e os atacantes Deivid (Chelsea), Pedrinho (Zenit) e Wesley (Al-Nassr).

continua após a publicidade