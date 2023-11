O esquema tático utilizado foi o 4-2-4, formação usada constantemente por Fernando Diniz no Fluminense. Neste contexto, André está mais ambientado que Douglas Luiz e saiu na frente para ser o substituto de Casemiro. Já no ataque, sem Neymar, o treinador aposta no entrosamento de Vini Jr e Rodrygo, que formam atualmente a dupla de ataque do Real Madrid, como referências. Dessa forma, Gabriel Martinelli ganharia o lugar do camisa 10. Vale lembrar que Gabriel Jesus está com a delegação, mas deve jogar apenas contra a Argentina.