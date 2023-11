Com o Douglas Luiz eu tenho excelente relação, fomos campeões olímpicos juntos, nos conhecemos bastante. André tem vindo bastante, Joelinton é dia a dia. Acredito que é importante vir, entender a maneira que o Diniz pensa, conversa bastante individualmente, principalmente com os jogadores de primeira vez. Ele tenta ajudar bastante para que todo mundo esteja pronto para quando precisar jogar. Diniz me subiu para o profissional com 16 anos, e depois de quase 10 anos estou reencontrando. Torço pelo bem dele acima de tudo. É algo que eu tenho comigo de querer ajudar ele, a Seleção e me ajudar, sem dúvidas.