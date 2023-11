O esquema utilizado por Fernando Diniz é semelhante ao utilizado no Fluminense, quando escala John Kennedy ao lado de Cano no comando de ataque, com Keno e Árias abertos. Na Seleção Brasileira, Raphinha foi escalado aberto pela direita, Gabriel Martinelli pela esquerda, com Vini Jr e Rodrygo escalados como atacantes em vez de pontas. Ambos estão jogando dessa forma no Real Madrid.