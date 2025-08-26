Seleção é convocada para a fase final de preparação para o Mundial Sub-20
Palmeiras e Flamengo dominam a lista
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira a convocação feita pelo técnico Ramon Menezes para a etapa final de preparação da Seleção Brasileira Sub-20, visando o Mundial da categoria, que será disputada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.
Relacionadas
➡️ANÁLISE: Ancelotti fala pouco, mas diz muito. E em bom português
Foram chamados 26 jogadores, que permanecerão concentrados em Atibaia (SP) de 1º a 9 de setembro. Os treinamentos acontecerão no CT do Red Bull Bragantino, e a programação prevê a realização de dois jogos-treino durante o período.
No ciclo preparatório para o Mundial, o Brasil já realizou cinco amistosos. Em junho, no Estádio 30 June Air Defence, no Cairo, a equipe empatou sem gols com a Islândia Sub-21, ficou no 1 a 1 com a Arábia Saudita Sub-20 e goleou a Coreia do Sul Sub-20 por 4 a 0.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Já em agosto, o time enfrentou o Paraguai Sub-20 em duas partidas no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, em Ypané, estrutura da Associação Paraguaia de Futebol. A Seleção venceu os dois duelos, por 2 a 1 e 2 a 0.
Confira os convocados:
Goleiros
Otávio - Cruzeiro
Lucas Furtado - Flamengo
Pedro Cobra - Atlético-MG
Defensores
Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al-Jazira
Leandrinho - Vasco
Arthur Gabriel - Palmeiras
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo
Jair Cunha - Nottingham Forest
Bruno Alves - Cruzeiro
Meio-campistas
João Cruz - Athletico-PR
Rayan Lucas - Sporting
Murilo Rhikman - Cruzeiro
Pedrinho - Zenit
Matheus Alves - CSKA
Isaque - Fluminense
Gabriel Moscardo - Braga
Rafael Coutinho - Palmeiras
Atacantes
Gustavo Prado - Internacional
Lucas Ferreira - Shakhtar
Erick Belé - Palmeiras
Luighi - Palmeiras
Luca Meirelles - Santos
Nathan Ribeiro - Botafogo
Kaique Kenji - Cruzeiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias