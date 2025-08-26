Seleção é convocada para a fase final de preparação para o Mundial Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira a convocação feita pelo técnico Ramon Menezes para a etapa final de preparação da Seleção Brasileira Sub-20, visando o Mundial da categoria, que será disputada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Foram chamados 26 jogadores, que permanecerão concentrados em Atibaia (SP) de 1º a 9 de setembro. Os treinamentos acontecerão no CT do Red Bull Bragantino, e a programação prevê a realização de dois jogos-treino durante o período.

No ciclo preparatório para o Mundial, o Brasil já realizou cinco amistosos. Em junho, no Estádio 30 June Air Defence, no Cairo, a equipe empatou sem gols com a Islândia Sub-21, ficou no 1 a 1 com a Arábia Saudita Sub-20 e goleou a Coreia do Sul Sub-20 por 4 a 0.

Já em agosto, o time enfrentou o Paraguai Sub-20 em duas partidas no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, em Ypané, estrutura da Associação Paraguaia de Futebol. A Seleção venceu os dois duelos, por 2 a 1 e 2 a 0.

Confira os convocados:

Goleiros

Otávio - Cruzeiro

Lucas Furtado - Flamengo

Pedro Cobra - Atlético-MG

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al-Jazira

Leandrinho - Vasco

Arthur Gabriel - Palmeiras

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Jair Cunha - Nottingham Forest

Bruno Alves - Cruzeiro

Meio-campistas

João Cruz - Athletico-PR

Rayan Lucas - Sporting

Murilo Rhikman - Cruzeiro

Pedrinho - Zenit

Matheus Alves - CSKA

Isaque - Fluminense

Gabriel Moscardo - Braga

Rafael Coutinho - Palmeiras

Atacantes

Gustavo Prado - Internacional

Lucas Ferreira - Shakhtar

Erick Belé - Palmeiras

Luighi - Palmeiras

Luca Meirelles - Santos

Nathan Ribeiro - Botafogo

Kaique Kenji - Cruzeiro