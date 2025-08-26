Jogadores do Cruzeiro falam da convocação para a Seleção

Convocados para a Seleção Brasileira, pelo técnico Carlo Ancelotti, na segunda-feira (25), o atacante Kaio Jorge e o zagueiro Fabrício Bruno comentaram o momento especial que estão vivendo. Os dois jogadores do Cruzeiro foram chamados para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, Kaio Jorge agradeceu a Carlo Ancelotti os elogios que recebeu na entrevista coletiva do técnico da Seleção Brasileira:

- Fico feliz, porque o professor está vendo meu trabalho. Vou continuar trabalhando forte, continuar fazendo meu trabalho no treino do dia a dia para que eu continue escutando esse tipo de elogio e continue fazendo gols também – disse o atacante, em entrevista à “TV Cruzeiro”.

Com passagens por seleções de base, Kaio Jorge contou que está realizando um sonho de criança:

- É um sonho que eu tinha desde criança: ser convocado para a seleção principal. Estou tendo essa oportunidade. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram neste primeiro semestre, no ano passado também. Sem eles, eu não teria conseguido essa vaga. Agradecer também à torcida do Cruzeiro, que sempre me apoiou bem – afirmou o atacante.

Zagueiro Fabrício Bruno comemora retorno à Seleção Brasileira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro Fabrício Bruno também lembrou dos companheiros de equipe, ao comentar o retorno à Seleção Brasileira:

- Feliz pela fase vivida. Acho que, acima de tudo, é uma convocação não só minha, mas de todo o clube, do grupo, pelo trabalho que a gente vem desempenhando na temporada. Muito grato a todos os companheiros também porque, se não fosse o nosso coletivo, o nosso grupo muito forte, nada disso estaria acontecendo – afirmou o zagueiro do Cruzeiro.

Kaio Jorge e Fabrício Bruno se apresentam ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.