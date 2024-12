Seleção Brasileira sub-20: calendário aponta desfalques para os clubes em 2025

O técnico Ramon Menezes anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), a convocação da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20, que será realizado na Venezuela, entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Por conta da competição, diversos clubes do futebol brasileiro serão desfalcados no estadual em 2025, mesmo período da competição.

continua após a publicidade

➡️ Bidon defende Brasil no Sul-Americano sub-20 e desfalca o Corinthians no Paulistão

Entre os clubes da Série A do Brasileirão, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo, Santos, Grêmio, Vasco e Internacional não terão alguns dos jogadores convocados à disposição. Por outro lado, o Lance! apurou que quatro atletas do Palmeiras estariam na lista dos 23 convocados, mas o clube vetou a liberação para não atrapalhar o time nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

A estreia da Amarelinha está agendada para o dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30. Dois dias depois, enfrenta a Bolívia, às 18h. Já no dia 30, encara o Equador, às 20h30 e fecha sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, às 18h. Todos os duelos serão realizados no horário de Brasília.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocados

Goleiros

Felipe Longo (Corinthians)

Otávio (Cruzeiro)

Robert (Atlético-MG)

Zagueiros

Anthony (Goiás)

Bordon (Lazio-ITA)

Iago (Flamengo)

Jair Paula (Santos)

Laterais

JP Chermont (Santos) Pedro Lima (Wolverhampton-ING) José Guilherme (Grêmio) Leandrinho (Vasco)

Meio-campistas

Breno Bidon (Corinthians)

Gabriel Carvalho (Internacional)

Kauan Rodrigues (Fortaleza)

Gabriel Moscardo (Stade de Reims-FRA)

Atacantes

Alisson Santana (Atlético-MG)

Deivid Washington (Chelsea-ING)

Gustavo Prado (Internacional)

Nathan Fernandes (Grêmio)

Pedrinho (Zenit-RUS)

Rayan (Vasco)

Ricardo Mathias (Internacional)

Wesley (Al-Nassr-SAU)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira sub-20

Atual campeão, o Brasil estreia no Sul-Americano sub-20 no dia 24 de janeiro, enfrentando a Argentina. Na primeira fase, a Seleção volta a campo nos dias 27, diante da Bolívia, e três dias depois, joga contra a Colômbia.

Caso se classifique no Grupo A, o Brasil disputará um hexagonal final, com três mais bem colocados da outra chave para definir o campeão. As rodadas da última fase da competição serão disputadas nos dias 4, 7, 10, 13 e 16 de fevereiro.

continua após a publicidade