Seleção Brasileira perde Militão por lesão; veja provável escalação

Éder Militão foi desconvocado da Seleção Brasileira por conta de um problema muscular (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:49 • Curitiba (PR)

Produzido em parceria com Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

O zagueiro Eder Militão foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular na coxa direita e foi desconvocado da Seleção Brasileira para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta foi ausência no treino desta quinta-feira (5), no CT do Caju.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na quarta-feira (4), o defensor do Real Madrid treinou na equipe titular do técnico Dorival Júnior ao lado de Gabriel Magalhães. No entanto, o jogador do Arsenal deve fazer dupla com Marquinhos para o duelo contra o Equador, nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira.

A CBF ainda não informou se Militão será reposto por um outro atleta nos próximos dias visando o confronto com o Paraguai, na terça-feira (10).

A provável escalação tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; André, Bruno Guimarães e Paquetá; Rodrygo, Vinicius Jr. e Endrick (Luiz Henrique).

Dorival Júnior fará a estreia na competição após cair nas quartas de final da Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias, com sete pontos em seis jogos, e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.