Saiba quando a Seleção Brasileira jogou com camisa vermelha

A possível nova camisa vermelha da Seleção Brasileira causou estranheza nos torcedores, mas vestir essa cor não é uma novidade para a seleção canarinho.

A primeira vez que o Brasil atuou com uma camisa vermelha foi em 1917, no Campeonato Sul-Americano, no Uruguai. Como Argentina e Chile também usavam uniformes brancos, um sorteio definiu que a Seleção deveria improvisar um novo uniforme para esses confrontos.

Décadas depois, outro episódio parecido aconteceu. Em 1936, durante mais um Campeonato Sul-Americano, desta vez na Argentina, o Brasil enfrentou o Peru — ambas as seleções usavam branco. A solução foi um empréstimo: o tradicional Independiente de Avellaneda cedeu suas camisas vermelhas ao time brasileiro. Essas histórias estão detalhadas no livro “Todas as camisas e jogos da seleção brasileira” de Duda Sampaio, publicado pela editora Contato Comunicação, em 2015.

Agora, em 2025, a expectativa em torno de um novo uniforme vermelho cresceu após imagens vazadas pelo portal especializado Footy Headlines. Ainda que chame atenção, o uso da nova camisa deve ser bastante restrito.

O tradicional uniforme amarelo, adotado após a Copa do Mundo de 1950, continuará sendo o primeiro uniforme da Seleção. O vermelho, se confirmado, deve ser utilizado apenas como terceira opção, destinado a jogos comemorativos ou eventos especiais.

Conforme o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alterações de cores são permitidas — mas com restrições:

— Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema […] podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria.

O lançamento oficial da nova linha de uniformes da Seleção Brasileira está previsto para março de 2026.