Seleção Brasileira: acompanhe ao vivo a entrevista de Dorival Júnior

Dorival Júnior durante treino da Seleção no Estádio Bezerrão, em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:23 • Brasília

Um pouco mais aliviado após a vitória sobre o Chile, mas ainda sob pressão, o técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do jogo com o Peru pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

➡️Dorival Júnior: aproveitamento do técnico em seus antigos clubes e na Seleção Brasileira

Quarto colocado na tabela, com 13 pontos em nove jogos, o Brasil tem a chance de se aproximar do grupo de frente se vencer o Peru, vice-lanterna, no Mané Garrincha. Uma vitória, acompanhada de tropeços de Colômbia e Uruguai, pode até mesmo deixar a Seleção Brasileira em segundo lugar.

Acompanhe ao vivo a entrevista de Dorival Júnior: