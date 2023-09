A Seleção Brasileira passou pela Data Fifa com dois jogos e duas vitórias, mas mais importante do que isso foi a estreia de Fernando Diniz, que apresentou seu cartão de visitas, somou seis pontos nas Eliminatórias e terá uma gama de avaliações para fazer com os jogadores com os quais trabalhou no período de menos de dez dias. Assim, o Lance! faz uma lista de quem pode ter ganhado e quem pode ter perdido pontos pelo prisma do treinador.